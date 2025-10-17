Le Train de Noël illuminé arrive bientôt au Québec avec des concerts GRATUITS
Marque ton calendrier, la magie est de retour. 🎄✨
Sors ton calendrier et entoure la date : le mythique Train de Noël du Canadian Pacifique est de retour pour illuminer le pays de sa magie étincelante. Avec ses wagons parés de milliers de lumières et son ambiance digne d’un conte hivernal, il sillonnera le Québec pour y semer la joie, une escale à la fois. Et bonne nouvelle : il fera bientôt halte tout près de chez toi.
Adoré par des milliers de personnes à travers la province, ce rendez-vous festif s’installera dans neuf villes entre le 19 et le 24 novembre. À chaque arrêt, un spectacle gratuit t'attend : une célébration en plein air où musique, lumière et esprit des Fêtes s’entremêlent.
Toutefois, il ne faut pas le manquer, puisqu'il n'y a qu’une courte représentation dans chaque ville.
Les arrêts du train de Noël au Québec pour 2025
Voici où et quand tu peux voir le train illuminé cette année :
Mercredi 19 novembre :
Montréal-Ouest : 19 h – Station de train de banlieue EXO Montréal-Ouest
Beaconsfield : 20 h 30 – Station de train de banlieue EXO Beaconsfield
Dimanche 23 novembre :
Lac-Mégantic : 12 h – Rue Cartier, entre les rues Lemieux et Maisonneuve
Sherbrooke : 16 h 45 – 795, rue de la Rand, Sherbrooke
Farnham : 20 h 30 – 191, rue Victoria, Farnham
Lundi 24 novembre :
Kahnawá:ke : 17 h – Réserve Mohawk, Old Malone Road
Saint-Constant : 18 h – Station EXO Sainte-Catherine, Saint-Constant
Delson : 18 h 55 – 1, chemin de la Gare, Delson
Saint-Mathieu : 19 h 50 – École Jacques-Barclay, 368, rue Principale, Saint-Mathieu
Lacolle : 21 h – 10, rue Sainte-Marie, Lacolle
Ce qui t'attend sur place
À chaque destination, un spectacle en plein air prend vie sur une scène aménagée dans l’un des wagons du train. Les artistes y interprètent des classiques du temps des Fêtes ainsi que leurs propres succès, créant une ambiance magique et rassembleuse.
Le 19 novembre, le train marquera deux grands arrêts à Montréal-Ouest et Beaconsfield, où tu pourras assister gratuitement aux prestations du groupe Smash Mouth et de la chanteuse JJ Wilde. Les wagons illuminés s’arrêteront à la gare EXO de Montréal-Ouest à 19 h, puis à Beaconsfield à 20 h 30.
Le 23 novembre, ce sera au tour de Lac-Mégantic, Sherbrooke et Farnham de vibrer au son de Tyler Shaw et Brittany Kennell. Le périple québécois du train s’achèvera le 24 novembre avec des escales à Kahnawá:ke, Saint-Constant, Delson, Saint-Mathieu et Lacolle.
Depuis plus de 25 ans, le Train des Fêtes CPKC traverse l’Amérique du Nord pour faire briller les yeux et les cœurs, tout en soutenant une noble cause. En plus d’enchanter les foules, il recueille des dons pour les banques alimentaires locales, ajoutant une belle dose de solidarité à cette tournée magique.
Les arrêts durent environ 30 minutes, soit juste assez pour profiter du spectacle, faire un don et te laisser porter par la magie du convoi festif. C’est gratuit, enchanteur et idéal pour raviver l’esprit des Fêtes version locomotive.
Une tradition bien établie
Que tu sois à Montréal, Sherbrooke ou dans une des autres villes visitées, c'est l'occasion parfaite de sortir en famille et de vivre un moment magique ensemble. Et en plus, c'est complètement gratuit!
Alors, prépare ton chocolat chaud, mets ton plus beau chandail de Noël et viens célébrer l'arrivée des Fêtes avec le Train de Noël illuminé du CPKC!
Train de Noël CPKC au Québec
Coût : Gratuit, mais tu es invité.e à offrir un don en argent ou en denrées non périssables.
Quand : 19,23 et 24 novembre 2025