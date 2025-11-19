6 activités entre 0 $ et 15 $ à faire ce week-end pour vraiment plonger dans la magie des Fêtes
La magie de Noël est arrivée! 😍🎄
Si tu veux t’amuser tout en gardant tes sous avant la frénésie du temps des Fêtes, on t’a trouvé des activités gratuites à faire ce week-end à Montréal, et d'autres à moins de 15 $. La magie de Noël commence déjà à se faire sentir, alors ne manque pas ça juste parce que tu as un budget à respecter.
Tu verras qu’il est tout à fait possible de remplir tes moments libres sans trop dépenser, il te suffit d’être bien accompagné.e pour profiter pleinement de la ville du 21 au 23 novembre.
Visiter le Grand Marché de Noël de Montréal
Prix : Accès gratuit, kiosques payant sur place
Quand : Dès le 21 novembre 2025
Adresse : Le Grand Marché de Noël de Montréal - Place des Festivals, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce vendredi, le Grand Marché de Noël sera de retour dans le Quartier des spectacles avec ses activités ludiques, ses décors dignes du pôle Nord et ses représentations gratuites. C’est l’endroit idéal pour profiter de l’ambiance des Fêtes sans débourser, mais c’est aussi une belle occasion de commencer ton magasinage de cadeaux et de savourer un verre de vin chaud ou quelques douceurs vendues sur place.
Tu pourras découvrir des produits éthiques et écoresponsables créés par des artisanes et artisans d’ici, profiter d’une programmation gratuite pour toute la famille et regarder le spectacle signature Noël à Montréal, qui promet de charmer tout le monde.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Patiner sur une glace illuminée
Prix : Accès gratuit en tout temps
Quand : Ouverte tous les jours dès le 20 novembre 2025 - 9 h à 22 h du dimanche au mercredi et jusqu'à 23 h du jeudi au samedi
Adresse : Esplanade Tranquille - 1142, rue Clark, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La fameuse patinoire illuminée de l’Esplanade Tranquille sera officiellement en plein essor dès le 20 novembre. Durant la journée, tu pourras profiter de la musique, allant du classique au disco, et en soirée, une vidéoprojection interactive transforme la glace en œuvre d’art vivante, mêlant lumières, musique et ambiance festive.
Si tu veux avoir l’impression d’avoir traversé l’écran de ta télé pour te retrouver dans un film de Noël, invite ta personne favorite, ta famille ou tes ami.e.s à passer un moment de plaisir sur cette patinoire féérique.
Prendre des photos des Fêtes dans des décors festifs
Le photobooth « Pain d’épices chic » au Centre Eaton de Montréal.
Centre Eaton de Montréal | Courtoisie
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours jusqu'au 24 décembre 2025
Adresse : Centre Eaton de Montréal - 705, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de dépenser des centaines de dollars pour un photoshoot thématique cette année. Deux décors pleins de fantaisie débarquent au Centre Eaton de Montréal alors que le Studio des Fêtes propose des stations gratuites où prendre la pose.
D’un côté, tu as la scène Canne de bonbon rose, inspirée des friandises iconiques de la saison, et de l’autre, le décor Pain d’épices chic, qui semble tout droit sorti d’un conte de Noël. Devant chacun des univers se trouve un photobooth interactif qui t’envoie tes photos en version numérique. À toi les photos de famille ou de couple parfaites, sans avoir à ouvrir ton portefeuille!
Vivre la magie au Défilé du père Noël
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 22 novembre 2025 dès 11 h
Adresse : Boulevard René-Lévesque, entre la rue Bishop et la rue Saint-Urbain, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end, le centre-ville de Montréal plonge dans la magie des Fêtes avec le fameux grand défilé où chorales, lutins, père Noël et une foule d’autres personnages animeront le boulevard René-Lévesque. L’artère se transformera pour l’occasion en véritable pôle Nord, et selon le site du centre-ville, « plusieurs nouveautés émerveilleront petits et grands ». Une belle dose de féérie à vivre en plein cœur de la métropole.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, dans la rue
Prendre un café (ou un verre) dans un décor de Noël enchanteur
Prix moyens : Cocktails de Noël : 15 $ - Cafés/Thés : 5 $ - Plats à partager : 20 $
Quand : Jusqu'au 11 janvier 2026
Adresse : Le Petit Dep - 5125, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu veux romantiser de temps des Fêtes? Prend la direction du Petit Dep, situé sur le boulevard Saint-Laurent, qui prend la peau d'une Taverne de Noël durant quelques semaines. C'est un arrêt parfait autant pour un souper, un cocktail que pour un chocolat chaud. On t’y sert des options boozy et festives comme Les poules saoules, un mélange de lait de poule, rhum et muscade, ou Le Grinch, un cocktail aussi vert que son célèbre homonyme, préparé avec gin ou vodka, Martini blanc et crème de menthe.
Côté bouffe, tes papilles seront choyées avec un menu qui donne faim : gravlax de saumon, planche de fromages et charcuteries, pizzas et même un pudding chômeur au sirop d’érable. Bref, un spot incontournable pour savourer pleinement la magie de Noël.
T'immerger dans un royaume de Noël
Prix : Entrée gratuite, activités à partir de 3 $
Quand : Du 22 novembre au 24 décembre 2025
Adresse : Complexe Desjardins - 150, rue Saint-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Complexe Desjardins est un incontournable pour faire ton magasinage des Fêtes, mais c’est aussi un lieu absolument féerique alors que le père Noël lui-même ainsi que plusieurs activités ludiques transforment l’endroit en royaume enchanté.
Le week-end, tu peux prendre rendez-vous pour que les enfants de ton entourage puissent rencontrer le mythique bonhomme à barbe. Sinon, un carrousel, un petit train, une programmation gratuite incluant chorales, orchestres et danse, ainsi que le fameux spectacle Fontaine Boréale t’y attendent pour te donner un avant-goût des festivités de la saison.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
