Sommaire

9 activités GRATUITES à faire à Montréal en novembre pour ne pas te ruiner avant les Fêtes

La magie de Noël arrive! 😍🎄

Une personne à la Fête des Morts au Centre Eaton. Droite : Melissa dans un village de Noël.

9 activités gratuites à faire à Montréal en novembre.

Noemi Lincourt | Narcity Québec, @melissalacoste_ | Instagram
Éditrice Junior

Histoire de t’amuser tout en gardant le plus d’argent possible dans ton compte en banque avant la frénésie du temps des Fêtes, on a déniché neuf activités gratuites à Montréal. La magie de Noël est au rendez-vous, mais il y a aussi d’autres événements à ne pas manquer en novembre.

À lire également : Le Train de Noël illuminé arrive bientôt au Québec avec des concerts GRATUITS

Tu verras que tu peux occuper tes temps libres sans dépenser et que tu n’as besoin que d’être en bonne compagnie pour profiter de la ville.

Célébrer la Fête des Morts au Centre Eaton

Prix : Gratuit

Quand : Le vendredi 31 octobre et le samedi 1er novembre 2025

Adresse : Centre Eaton de Montréal - 1501, av. McGill College, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour souligner la Fête des Morts, le Time Out Market du Centre Eaton de Montréal propose une série d’activités hautes en couleur. Le premier novembre, tu pourras notamment prendre la pose devant des autels décorés de fleurs de cempasúchil, participer à un atelier de décoration de crânes en sucre, assister à une prestation de mariachis et profiter d’un spectacle de ballet folklorique mexicain. Une belle façon de vivre l’esprit festif du Día de los Muertos sans quitter le centre-ville!

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Page Facebook de l'événement

Aller au Toycon


Prix : Gratuit, stationnement à 5 $ pour deux heures

Quand : Les 8 et 9 novembre de 10 h à 16 h

Adresse : Courtyard par Marriott Aéroport de Montréal - 7000, pl. Robert Joncas, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour retrouver ton cœur d’enfant, laisse-toi tenter par la convention ToyCon, où les passionné.e.s de jouets se rassemblent dans une ambiance pleine de nostalgie et de découvertes. Figurines d’action, statues, peluches, objets de collection, bandes dessinées et bien plus t’y attendent. Sur place, tu pourras admirer les nouveautés, croiser des fans en cosplay, découvrir les offres des exposant.e.s et échanger avec des collectionneur.euse.s tout aussi passionné.e.s que toi.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet d'Eventbrite

Aller au Défilé du père Noël

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 22 novembre 2025 dès 11 h

Adresse : Boulevard René-Lévesque, entre la rue Bishop et la rue Saint-Urbain, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Cette année encore, la magie des Fêtes prendra d’assaut le centre-ville de Montréal avec un défilé haut en couleur où chorales, lutins, Père Noël et bien plus encore animeront les rues dans une ambiance féérique. Eh oui, le boulevard René-Lévesque se transformera en véritable pôle Nord, et selon le site du centre-ville, tu peux t’attendre à découvrir « plusieurs nouveautés qui émerveilleront petits et grands ». À toi la magie de Noël en plein cœur de la ville!

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, dans la rue

Site Internet du centre-ville de Montréal

Admirer le train de Noël

Prix : Gratuit, mais les participant.e.s qui le peuvent sont invité.e.s à offrir un don en argent ou en denrées non périssables

Quand : Le vendredi 22 novembre 2024 dès 19 h

Adresse : Station de train de banlieue EXO Montréal-Ouest - 7499, av. Harley, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le légendaire train de Noël du Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) reprendra bientôt la route pour répandre la magie des Fêtes d’un bout à l’autre du pays et il s’arrêtera dans la région de Montréal le 19 novembre 2025.

Cette année, les arrêts prévus à Montréal-Ouest et Beaconsfield promettent une soirée inoubliable, rythmée par les performances gratuites du groupe Smash Mouth et de la chanteuse JJ Wilde. Le train s’immobilisera à la gare EXO de Montréal-Ouest à 19 h, puis à Beaconsfield à 20 h 30, pour environ 30 minutes de pur enchantement musical.

En plus de faire briller les yeux des petit.e.s et grand.e.s, cette tournée festive vise à soutenir les banques alimentaires locales en Amérique du Nord. Si tu veux faire partie de la magie, tu pourras remettre des dons en argent ou en denrées non périssables directement au kiosque prévu sur place.

Site Internet du Train des Fêtes Canadian Pacific

Visiter les marchés de Noël

Prix : Accès gratuit, kiosques payant sur place

Quand : Dès le 21 novembre pour Le Grand Marché de Noël, dès le 27 novembre pour le Village de Noël

Adresse :

  • Le Grand Marché de Noël de Montréal - Place des Festivals, Montréal, QC
  • Le Village de Noël de Montréal - Place du Marché Atwater, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Grand Marché de Noël et le Village de Noël reviennent dès la fin du mois pour faire briller Montréal de mille lumières. Entre les activités ludiques, les décors dignes du pôle Nord et les représentations gratuites, c’est l’endroit parfait pour vivre la magie des Fêtes sans dépenser un sou.

Sur place, découvre les produits éthiques et écoresponsables d’artisans et artisanes d'ici, une programmation gratuite pour toute la famille et l’univers féérique du Royaume des lutins, où tu pourras aider le Père Noël à sauver Noël. Ne manque pas le spectacle signature « Noël à Montréal », qui promet d’enchanter tout le monde.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, sites extérieurs

Site Internet des Marchés de Noël de Montréal

Visiter le Salon du livre

Prix :

  • Gratuit après 15 h en semaine à tout adulte accompagné d’un enfant de moins de 18 ans
  • Gratuit les mercredi et jeudi sur présentation d'une carte de bibliothèque (des villes de Montréal, Laval et Longueuil, du réseau BIBLIO ou abonné.e.s de la BAnQ), sur place uniquement.

Quand : Du 19 au 23 novembre 2025

Adresse : Palais des congrès de Montréal - 1001, pl. Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC | Plusieurs adresses à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Pendant cinq jours, le Salon du livre de Montréal fera vibrer la métropole au rythme des mots avec une foule d’activités, de conférences et de rencontres littéraires. Si la plupart des événements au Palais des congrès sont payants, l’entrée sera gratuite les 19 et 20 novembre pour les détenteur.rice.s d’une carte de bibliothèque de Montréal, Laval et Longueuil et du réseau BIBLIO, ainsi que pour les abonné.e.s de BAnQ.

En plus, l’accès est gratuit après 15 h en semaine pour tout adulte accompagné.e d’un enfant de moins de 18 ans. C’est l’occasion rêvée de faire dédicacer tes livres favoris et de plonger dans l’univers magique de la littérature.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Salon du livre de Montréal

Glisser sur une patinoire illuminée

Prix : Accès gratuit en tout temps

Quand : Ouverte tous les jours dès la mi-novembre 2025 - 9 h à 22 h du dimanche au mercredi et jusqu'à 23 h du jeudi au samedi

Adresse : Esplanade Tranquille - 1142, rue Clark, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : La patinoire la plus colorée de Montréal fait un retour féérique au Quartier des spectacles, prête à t’en mettre plein la vue pour la saison hivernale. Sur 1 500 mètres carrés de glace, tu pourras glisser main dans la main, louer des patins sur place et te réchauffer ensuite près des foyers extérieurs ou dans l’espace intérieur au foyer central ultra chaleureux.

Et quand la nuit tombe, la magie s’intensifie : une vidéoprojection interactive transforme la glace en œuvre d’art vivante, mêlant lumières, musique et ambiance festive. Entre soirées dansantes, pauses musicales et événements culturels, c’est le spot parfait pour vivre l’hiver montréalais.

Site Internet du Quartier des spectacles

Lumino

Prix : Accès gratuit en tout temps

Quand : En tout temps dès le 28 novembre 2025

Adresse : Plusieurs lieux à Montréal, QC (carte interactive)

Pourquoi tu dois y aller : Pour sa 15e édition, le parcours Lumino revient illuminer la ville avec une vingtaine d’œuvres lumineuses, installées autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Entre les balançoires interactives, les sculptures étincelantes et les projections féériques, de véritables merveilles t’attendent à chaque coin de rue.

Ouvre grand les yeux en te promenant en ville, ou planifie une virée à travers les rues de la métropole avec ta personne favorite et un bon chocolat chaud à la main pour profiter pleinement de cette atmosphère festive et magique.

Site Internet de Lumino

Festival International Bach Montréal

Prix : Payant, certains événements sont gratuits

Quand : Du 15 novembre au 7 décembre 2025

Adresse : Plusieurs adresses à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Cette année encore, le Festival International Bach de Montréal célèbre Johann Sebastian Bach et « l’héritage culturel qu’il a inspiré » . Concerts, répétitions publiques, conférences, rencontres avec des musicien.ne.s internationaux et bien plus encore t’y attendent, et certains événements sont même gratuits!

Parmi eux, La Nuit des Chœurs, l’Off-Bach et le concert d’orgue à la Basilique de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal sont présentés sans frais, alors profites-en!

Site Internet du Festival International Bach de Montréal

