Les cinémas Cineplex proposent des films 100 % gratuits et du popcorn à 3 $ ce week-end
Tu sais quoi faire pour sortir à petit prix! 🍿
Ce n'est pas un secret, les sorties coûtent de plus en plus cher ces temps-ci. Voici donc un événement qui risque de faire plaisir à ton budget : le troisième week-end de novembre, les cinémas Cineplex t’invitent à leur Journée communautaire pour profiter de films gratuits dès 9 h le matin.

Tu pourras aussi te régaler avec des collations à seulement 3 $, comme du popcorn chaud, des boissons gazeuses et des friandises. Et chaque achat au comptoir permettra de remettre 1 $ à BGC Canada, un organisme qui aide les jeunes à accéder à des lieux sécuritaires et accueillants en dehors des heures de classe. Autrement dit : tu grignotes, et tu fais une bonne action en même temps.
Les films gratuits de la Journée Communautaire Cineplex. Cineplex
Pour l’occasion, plusieurs films d’animation populaires seront projetés gratuitement dans les cinémas participants :
- Chantez! 2 à 10 h
- Le Chat Potté : le dernier vœu à 10 h 20
- Robot sauvage à 10 h 40
- Les Minions 2 : Il était une fois Gru à 11 h
Et ce n’est pas tout : dans les emplacements XSCAPE, les personnes arrivant tôt recevront une carte de jeu gratuite de 30 minutes pour s’amuser avant la projection.
Les billets sont distribués à la billetterie seulement dès 9 h le jour même, selon le principe du « premier.ère arrivé.e, premier.ère servi.e », alors mets ton cadran si tu veux ta place.
Au Québec, un seul cinéma ne participe pas à l’événement, soit le Cineplex IMAX aux Galeries de la Capitale.
Bref, c'est une belle façon de passer un matin d’automne sans rien dépenser, tout en soutenant une cause importante. Tu peux consulter la liste des cinémas participants sur le site de Cineplex, et organiser ta sortie à mini prix!
Journée communautaire de Cineplex
Prix : Films gratuits et grignotines à 3 $
Quand : Le samedi 15 novembre 2025 à partir de 9 h
Adresse : Plusieurs succursales participantes au Canada
Accessibilité : Certaines adresses sont accessibles aux fauteuils roulants et aux poussettes. Vérifier avec le cinéma participant.
* Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale, datée du 3 novembre 2025.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
