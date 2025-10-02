Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Le ciné-parc de Saint-Eustache organise un party d'Halloween avec des films GRATUITS

Il y aura même une maison hantée! 🍿

Une personne au ciné-parc. Droite : Un écran géant au ciné-parc.

Le ciné-parc de Saint-Eustache présente des films gratuits pour l'Halloween.

@offtomontreal | Instagram, @offtomontreal | Instagram
Éditrice Junior

Si tu trippes sur l’Halloween et que tu cherches une sortie originale à faire en famille ou entre ami.es, le ciné-parc de Saint-Eustache a préparé quelque chose d’épouvantablement parfait pour toi! Cette année encore, l’endroit se transforme en véritable terrain de jeu où petit.e.s et grand.e.s pourront profiter d’activités thématiques avant de s’installer sous les étoiles pour des projections terrifiantes.

À lire également : 8 vergers près de Montréal où aller avec ta personne préférée pour cueillir des pommes

Durant les week-ends du 25 octobre et du 1er novembre, plusieurs animations vont mettre de l’ambiance sur place pendant la journée : un bingo, un défi d’araignées, un atelier des petits monstres, sans oublier une potion magique (où tu devras deviner combien de bonbons se cachent dans le chaudron!). Les plus courageux et courageuses pourront aussi tenter « La maison des petits frissons », une nouveauté qui promet de donner quelques palpitations aux enfants... mais dans le plaisir!



Le clou de l’événement? Les soirées cinéma d’Halloween les 31 octobre et 1er novembre, organisées en collaboration avec le Club des Petits Déjeuners. L’entrée est complètement gratuite, alors tu n’as aucune raison de manquer ça! Amène ta doudou, prépare ton popcorn et installe-toi pour une programmation où horreur et divertissement pour tous les âges seront au rendez-vous.

La liste des films de cette année sera dévoilée très bientôt, mais pour te donner une idée, l’an passé, les spectateurs et spectatrices ont eu droit à des classiques comme Christine, Les Griffes de la nuit, Freddy 1, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ghostbusters et 13 VS 31.

Bref, que tu sois amateur.trice de frissons ou fan de soirées cosy sous les étoiles, tu trouveras ton compte. Mets ça à ton agenda, parce que ce sera sans doute l’un des événements d’Halloween les plus attendus de la région!

Spécial Halloween au Ciné-Parc Saint-Eustache

Prix : Activités gratuites, projections gratuites le vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre 2025

Quand : Les week-end du 25 octobre et 1er novembre 2025 - Projections gratuites le vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre 2025

Adresse : Ciné-Parc Saint-Eustache - 455, av. Mathers, Saint-Eustache, QC

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Page Facebook du Ciné-Parc Saint-Eustache

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
ciné-parc saint-eustachehalloween au québecactivités gratuites
LavalChoses à faireCanadaChoses à faireAvis et communiquésQuébec

Explore cette liste   👀

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Ces 3 ciné-parcs sont ouverts cette semaine au Québec - Voici quoi savoir

Les films à la belle étoile sous une grosse doudou > Le cinéma en salle.🍿

9 activités gratuites à Montréal en octobre pour profiter de la «sweater weather»

Bonbons, paysages d'automne et du FUN!

Halloween 2025 : Un parcours illuminé immersif près de Laval te donnera froid dans le dos

Les billets partent comme des petits pains chauds!

9 activités complètement GRATUITES à Québec pour un mois d'octobre bien rempli

À toi les sorties à 0 $!

On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️

Changement d'heure au Québec : Voici quand tu gagneras une heure de sommeil cet automne

Avec les journées qui raccourcissent, ça peut juste faire du bien. 😴

8 Starbucks ferment au Québec - Voici lesquels et pourquoi

Plus de 100 personnes ont perdu leur emploi.

Cette petite ville de l’Ontario est l'une des plus belles au Canada à visiter cet automne

Un road trip de rêve t’attend! 😍

Élections municipales 2025 : 7 « vedettes » qui se présentent au Québec

Rappeur, comédienne, humoriste, « name it ».

Allocations pour enfants : Jusqu'à 1 400 $ attendent les parents du Québec en octobre

Pour t'aider à sortir la tête de l'eau 💰

Tu peux recevoir 200 $ ce mois-ci au Québec avec cette prestation fédérale

Un petit coup de pouce financier, ça fait toujours du bien!

8 crédits et prestations du gouvernement versés ce mois-ci aux Québécois

Ton compte bancaire sera un brin plus rempli! 💸

Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement spécial pour certaines personnes

Le passage à la frontière pourrait se compliquer.

7 prestations et crédits d'impôt qui attendent les célibataires du Québec ce mois-ci

C'est toujours la bienvenue, quand les fins de mois sont durs. 💸