Le ciné-parc de Saint-Eustache organise un party d'Halloween avec des films GRATUITS
Il y aura même une maison hantée! 🍿
Si tu trippes sur l’Halloween et que tu cherches une sortie originale à faire en famille ou entre ami.es, le ciné-parc de Saint-Eustache a préparé quelque chose d’épouvantablement parfait pour toi! Cette année encore, l’endroit se transforme en véritable terrain de jeu où petit.e.s et grand.e.s pourront profiter d’activités thématiques avant de s’installer sous les étoiles pour des projections terrifiantes.
À lire également : 8 vergers près de Montréal où aller avec ta personne préférée pour cueillir des pommes
Durant les week-ends du 25 octobre et du 1er novembre, plusieurs animations vont mettre de l’ambiance sur place pendant la journée : un bingo, un défi d’araignées, un atelier des petits monstres, sans oublier une potion magique (où tu devras deviner combien de bonbons se cachent dans le chaudron!). Les plus courageux et courageuses pourront aussi tenter « La maison des petits frissons », une nouveauté qui promet de donner quelques palpitations aux enfants... mais dans le plaisir!
Le clou de l’événement? Les soirées cinéma d’Halloween les 31 octobre et 1er novembre, organisées en collaboration avec le Club des Petits Déjeuners. L’entrée est complètement gratuite, alors tu n’as aucune raison de manquer ça! Amène ta doudou, prépare ton popcorn et installe-toi pour une programmation où horreur et divertissement pour tous les âges seront au rendez-vous.
La liste des films de cette année sera dévoilée très bientôt, mais pour te donner une idée, l’an passé, les spectateurs et spectatrices ont eu droit à des classiques comme Christine, Les Griffes de la nuit, Freddy 1, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ghostbusters et 13 VS 31.
Bref, que tu sois amateur.trice de frissons ou fan de soirées cosy sous les étoiles, tu trouveras ton compte. Mets ça à ton agenda, parce que ce sera sans doute l’un des événements d’Halloween les plus attendus de la région!
Spécial Halloween au Ciné-Parc Saint-Eustache
Prix : Activités gratuites, projections gratuites le vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre 2025
Quand : Les week-end du 25 octobre et 1er novembre 2025 - Projections gratuites le vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre 2025
Adresse : Ciné-Parc Saint-Eustache - 455, av. Mathers, Saint-Eustache, QC
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.