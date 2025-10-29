8 activités spéciales à Montréal pour profiter à fond du week-end de l'Halloween
À « go », tu les fais toutes : GO!
Cette année l'Halloween tombe un vendredi, ce qui fait que ton week-end à Montréal s’annonce des plus spooky. Entre les activités thématiques et les sorties gratuites, tu as de quoi faire des découvertes, avoir des frissons et mettre la main sur des sucreries. Voici donc huit choses à faire la fin de semaine du 31 octobre au 2 novembre 2025.
Spectacles, parcours illuminés, expériences immersives : ce ne sont pas les options qui manquent, tu devrais donc trouver quelques manières très intéressantes d'occuper tes temps libres.
Jouer aux arcades sans limite
Prix : 20 $ par adulte
Quand : Le dimanche 2 novembre 2025 de 11 h à 16 h
Adresse : Arcade de flippers de Montréal - 923, av. Girouard, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tous les dimanches, Arcade de flippers de Montréal te plonge dans une ambiance rétro-électrique où le plaisir est illimité. Avec plus de 35 jeux vidéo d’arcade classiques et 25 pinball accessibles sans jetons, tu peux t’amuser pendant des heures sans compter.
C’est l’occasion parfaite de défier tes ami.e.s, de replonger en enfance et de passer un moment éclaté sans te ruiner.
Célébrer la « Día de los Muertos » au Centre Eaton
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 31 octobre et le samedi 1er novembre 2025
Adresse : Centre Eaton de Montréal - 1501, av. McGill College, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Histoire de célébrer la Fête des Morts, le Time Out Market du Centre Eaton se transforme en véritable hommage haut en couleur au Día de los Muertos. Le 1er novembre, tu pourras prendre la pose devant des autels fleuris de cempasúchil, décorer ton propre crâne en sucre, te laisser emporter par la musique des mariachis et vibrer devant un ballet folklorique mexicain.
Une façon magique et festive de plonger dans la culture mexicaine, sans même quitter le centre-ville de Montréal!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller à des séances gratuites de yoga chaud
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 31 ocotobre 2025, de 6 h 45 à 20 h
Adresse : Idolem Griffintown - 1744, rue William, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux ajouter un peu de chaleur à la journée des frissons du 31 octobre, tu peux aller profiter de séances de yoga chaud au Idolem de Griffintown. Dès le petit matin jusqu'en soirée, des cours de flow actif, pilates, pour débutant.e.s, tous niveaux et autres sont au programme. Pour participer, tu dois t'inscrire à la plage horaire de ton choix.
Une ambiance magique et bienveillante t'attend sur place, alors n'hésite pas à aller bouger pour l'Halloween.
Assister à un concert « spooky »
Prix : À partir de 25 $ par adulte
Quand : Le samedi 1er novembre à 18 h 30 et 20 h 45
Adresse : Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours - 400, rue de la Commune E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Lors d'une soirée de concerts à la lueur des chandelles, la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours se transforme grâce à une ambiance de manoir hanté. Pour l'Halloween, un quatuor à cordes paré de déguisement joueront des airs thématiques venant d'œuvres comme Thriller, l'Étrange Noël de Monsieur Jack, Psycho, La famille Addams, Harry Potter et bien plus.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller à une soirée jeux et karaoke d'Halloween
Prix : Gratuit, boissons et nourriture à vendre sur place
Quand : Le vendredi 31 octobre 2025, dès 21 h
Adresse : Pub ludique L’Adversaire - 4303, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour l’Halloween, le pub ludique L’Adversaire organise une soirée karaoké bien spéciale. Non seulement tu pourras chanter à tue-tête, mais en plus, un concours de déguisements aura lieu. Et si tu te présentes avec une citrouille, tu obtiendras une passe VIP pour couper la file une fois au karaoké. Évidemment, tu pourras aussi jouer à des tonnes de jeux de société. Tu sais donc quoi faire de ton vendredi après la distribution de bonbons!
Accessibilité : Entrée non accessible aux fauteuils roulants (il y a une marche), mais les toilettes le sont.
Faire le party à la manière western
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 31 octobre 2025 dès 16 h
Adresse :
- Boutique Éphémère - 3707, rue Ontario E., Montréal, QC
- Parc Morgan - 4370, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les rues Ontario et Sainte-Catherine Est t’invitent à passer lors de la soirée de l’Halloween afin de participer à plusieurs activités thématiques. Tu peux faire un saut à la Boutique Éphémère, où des vitrines animées te divertiront, tout en recevant des bonbons et des cadeaux. Puis, fais un tour au parc Morgan, où tu pourras aussi recevoir des friandises, en plus de participer à des activités western lors d’une kermesse incluant des jeux comme attraper le bœuf au lasso, lancer la balle dans les bidons, viser les cactus avec des anneaux, tenter le lancer de la hache, ainsi qu’un spectacle de cirque western.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Plonger dans les traditions du Mexique
Prix : 69 $ par adulte
Quand : 1er et 2 novembre 2025
Adresse : Mictlán - 8, rue Queen, Montréal, Qc
Pourquoi tu dois y aller : Durant le week-end, l'expérience immersive Mictlán te propose de « vivre les traditions du Jour des Morts comme si [tu étais] au Mexique », rien de moins! À travers cinq salles, un parcours d'environ trois heures te mène au coeur de L’autel des morts, dans une salle sensorielle et immersive, dans un sanctuaire où tu vivras une légende vivante, dans un espace où danser, et dans une zone gastronomique. Prêt.e pour une aventure qui te fait voyager sans même quitter le ville?
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Fêter l'Halloween avec des parcours et des feux d'artifice
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 31 octobre dès 17 h 30
Adresse :
- Parc Leroux - Angle de la rue Centrale et de l'avenue Lacharité, Montréal, QC
- Rue Centrale, de la 7e Avenue à la rue Lacharité, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Un gros party d'Halloween s'empare de LaSalle ce vendredi. Au programme : quatre zones distinctes (les murmures de la forêt, le jardin de l’imaginaire, le sentier des géants et le spectacle La valse des lumières), animations déambulatoires, surprises et feux d'artifice!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes