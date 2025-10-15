8 activités qui sortent de l'ordinaire à Montréal pour te faire du fun ce week-end
Bye bye l’ennui!
Avec toutes les choses à faire à Montréal, t'ennuyer durant le week-end ne devrait pas être possible, surtout si tu adores l'automne. Entre des activités gratuites, les sorties thématiques et les paysages automnaux splendides, peu importe ce qui te branche, tu devrais être en mesure de trouver de quoi t'occuper du 17 au 19 octobre.
À lire également : 9 activités gratuites à Montréal en octobre pour profiter de la «sweater weather»
Au programme : danse en ligne, balade en nature, zones effrayantes, partys déguisés, matinée d'arts créatifs et plus encore. Il ne te reste donc plus qu'à choisir tes événements favoris, et t'assurer d'être bien accompagné.e.
Faire de la danse en ligne dans un bar country
Prix : Gratuit, cocktails à vendre sur place
Quand : Les vendredis dès 20 h
Adresse : Bottes et Whiskey - 2047, av. Mont-Royal E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les mercredis et vendredis, des cours de danse en ligne gratuits sont offerts au bar country Bottes et Whiskey. La musique western y est à l'honneur, tout comme le décor digne d'un honky tonk. Sors tes bottes de cowboy, appelle ta gang et profite de ce moment social qui risque de te remplir le cœur de beaux souvenirs avec tes personnes préférées.
Faire une sortie d'automne
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 18 octobre 2025 de 10 h à 17 h
Adresse : Marché Jean-Talon - 7070, av. Henri-Julien, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Marché Jean-Talon se transforme pour l’automne et promet une journée remplie d’ambiance et de plaisir. Au programme : un atelier de décoration de citrouilles (les 200 premiers enfants repartiront avec la leur gratuitement), un rallye avec des surprises sucrées, un atelier de cuisine et une foule d’activités festives pour toute la famille.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller à une matinée « Paint & Chill »
Prix : 40 $ par personne (le prix inclut tout le matériel de peinture et une boisson)
Quand : Le samedi 18 octobre de 10 h à 12 h
Adresse : La Tasse Joyeuse - 1986, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les Chilleuses organisent une matinée Paint & Chill au café La Tasse Joyeuse ce samedi. Tu es invité.e à peindre un mandala unique en utilisant plusieurs techniques, et tu n'auras qu'à penser à ton concept, puisque le matériel est inclus. C'est donc l'occasion de t'offrir un moment de détente et de créativité avec une boisson à la main, que ce soit en couple ou avec des ami.e.s.
Accessibilité : Entrée et toilettes non accessibles aux fauteuils roulants
Célébrer la Fête des Lumières en grand
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 18 et dimanche 19 octobre 2025
Adresse : Centre Eaton de Montréal - 705, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Centre Eaton se met aux couleurs de Diwali pour célébrer la Fête des Lumières comme il se doit. Au menu : des spectacles de danse Bollywood, des ateliers de henné, de création de cartes de vœux et de danse, ainsi qu'un marché d'artisan.e.s. Tu pourras aussi croiser des mascottes, créer ton propre mélange de chai ou d’épices et danser lors d’une soirée avec DJ. Une occasion parfaite pour découvrir et célébrer cette fête emblématique des communautés hindoues, sikhes, jaïnes et bouddhistes en plein cœur du centre-ville.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
T'amuser à une soirée jeux, karaoké et cosplay
Prix : Gratuit, boissons et nourriture à vendre sur place
Quand : Le samedi 18 octobre 2025, de 16 h à 21 h (Défilé de cosplays de 18 h 30 à 19 h 30
Adresse : Pub ludique L’Adversaire - 4303, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu adores les cosplays? Tu te prépares pour l'Halloween et tu veux tirer le maximum de ton costume? Tu aimes t'amuser avec des gens qui ont les mêmes passe-temps que toi? Cette soirée au Pub ludique L’Adversaire est à mettre à ton agenda. Entre un défilé de cosplay (avec inscription), des stations de jeux vidéo, des jeux de société, du karaoké et le jeu du Loup-garou, l'ambiance promet d'être festive, alors ne manque pas ça!
Accessibilité : Entrée non accessible aux fauteuils roulants (il y a une marche), mais les toilettes le sont.
Regarder un film avec du popcorn gratuit
Prix : Gratuit (avec inscription)
Quand : Le vendredi 17 octobre 2025 dès 18 h 30
Adresse : Chalet du parc Armand Bombardier - 12535, boul. Armand Bombardier, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le film Moana 2 sera présenté au chalet du parc Armand-Bombardier ce vendredi, et il y aura même du popcorn ainsi que des jus gratuits jusqu'à épuisement des stocks. Si tu as envie d’une sortie familiale qui ne coûte pas un bras et une jambe, c’est une option qui change des soirées à la maison.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Faire une balade d'automne aux Jardins des Floralies
Prix : Gratuit
Quand : Jusqu'au 16 novembre 2025
Adresse : Jardins des Floralies - 25, ch. des Floralies, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les Jardins des Floralies offrent non seulement des sculptures verdoyantes à couper le souffle, mais pour l’automne, l’endroit s’est paré de ses plus beaux atours d’Halloween. Squelettes, citrouilles et autres décors ornent les chemins remplis de fleurs et de plantes, te permettant une balade thématique des plus époustouflantes pour remplir ton week-end d’une sortie parfaite.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Découvrir l'édition « mystérieuse » du Salon de la nature
Prix : À partir de 12,95 $ par admission générale pour les personnes de 16 ans et plus
Quand : Les 18 et 19 octobre 2025, de 9 h à 17 h
Adresse : Collège Ahuntsic - 9055, rue Saint-Hubert, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : À l'occasion de l'Halloween qui s'en vient, le Salon de la nature revient en ville avec une zone frisson où tu pourras affronter des phobies populaires, goûter à des insectes, découvrir des trouvailles uniques ou de collection et bien plus encore. Entre apprentissage et peur bleue, ça s'annonce comme tout un événement!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- 9 activités gratuites à Montréal en octobre pour profiter de la «sweater weather» ›
- Ce parc au bord de l’eau à Montréal est un spot magique pour admirer les couleurs d’automne ›
- Ce parc avec une passerelle de 500 m à Montréal est à mettre sur ta bucket-list de l'automne ›
- Une passerelle de 500 m cachée à Montréal te plongera dans les belles couleurs de l’automne ›
- Le menu gagnant de la finale de «Les Chefs» sera servi à MTLàTABLE et ça s’annonce décadent ›
- Ce parcours de 1,5 km avec 20 millions de lumières ouvre ses portes à Montréal ce week-end ›