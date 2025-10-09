Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

7 activités originales à Montréal pour profiter du long week-end de l'Action de grâce

Maison hantée, sorcellerie, fantômes, parcours illuminés et délices sont au programme.

Une personne avec des biscuits d'Halloween. Droite : Une personne sous une arche de citrouilles.

Quoi faire à Montréal : 7 sorties d'automne pour le long week-end de l'Action de grâce.

@studio_boudro | Instagram, @vivelavi_ | Instagram
Éditrice Junior

Durant le long week-end de l'Action de grâce, plusieurs sorties amusantes et thématiques sont à visiter dans la métropole. Si tu te demandes justement quoi faire à Montréal du 10 au 13 octobre, on a déniché des activités pas trop chères pour que tu puisses plonger dans l'ambiance de l'automne durant tes temps libres.

À lire également : 9 activités gratuites à Montréal en octobre pour profiter de la «sweater weather»

Entre un marché où faire des trouvailles pour ta garde-robe, une foire, une maison hantée des plus spooky, un parcours tout illuminé et plus encore, tu peux trouver l'expérience parfaite pour créer des souvenirs en solo, avec ta personne favorite ou en famille.

Visiter une maison hantée pas comme les autres

Prix : 29,90 $ par adulte le week-end (plus un rabais de 15 % les 11 et 12 octobre seulement)

Quand : Tous les jours jusqu'à la fin octobre 2025, sous réservation (ouvert le lundi 13 octobre 2025)

Adresse : Universum - 1610, rue Saint Denis, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une activité parfaite pour te plonger dans l’ambiance d’Halloween, direction Montréal et son expérience de réalité virtuelle Hôtel Dracula. Pendant une trentaine de minutes, toi et ton groupe serez invité·es à un souper dans le manoir du célèbre vampire. Casque RV bien ajusté sur la tête, vous explorerez des couloirs lugubres, des salles mystérieuses et des recoins hantés où chaque ombre promet un frisson.

L’expérience rappelle une maison hantée grandeur nature, mais en version virtuelle et juste assez terrifiante pour te faire sursauter sans te glacer le sang. Si tu adores les jeux d’évasion, les sensations immersives et les univers macabres, tu sais où aller!

Site Internet de Universum

Plonger en enfance à une foire d'automne

Prix : Entré gratuite - Bracelet journalier à 37 $, 24 coupons pour 34 $, 14 coupons pour 26 $ pour les manèges

Quand : Du 1er au 26 octobre 2025, du mercredi au dimanche (ouvert le lundi 13 octobre 2025)

Adresse : Quai Jacques Cartier - Rue de la Commune E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pendant près d’un mois, une vingtaine de manèges de foire de Fun Show Amusement s’installent sur le quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal pour célébrer l’automne. En plus des attractions, l’endroit prendra des airs de fête avec ses jeux d’adresse, ses kiosques gourmands et toutes ses petites touches ludiques qui réveilleront ton cœur d’enfant.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de Fun Show Amusement

Visiter un café « witchy »

Prix moyen d'un café : 5 $

Quand : Tous les jours de 9 h à 18 h (Fermé le lundi 13 octobre 2025)

Adresse : Moon Brew Magic - 271, av. Duluth E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Moon Brew Magic est une boutique ésotérique et un café où tu peux autant te procurer ta dose de caféine que tout ce qu’il faut pour faire un rituel magique. Tu peux même y réserver une séance de lecture de tarot, donc si tu adores tout ce qui touche la sorcellerie, ajoute cet arrêt à ton itinéraire du week-end!

Page Instagram du Moon Brew Magic

Découvrir les esprits du Vieux-Montréal

Prix : 33 $ par adulte

Quand : Tous les jours jusqu'au 1er novembre 2025, sous réservation (ouvert le lundi 13 octobre 2025)

Adresse : Fantômes Montréal - 360, rue Saint-François-Xavier, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Plonge dans le passé sordide de la Nouvelle-France du 17e siècle lors d'une visite narrée par des acteurs et des actrices qui te raconteront des histoires à te donner des frissons. Entre les phénomènes inexpliqués, les légendes de sorcellerie, les supposés lieux hantés et les récits de torture, de meurtres et plus encore, tu verras la ville sous un tout nouvel œil, ce qui est parfait pour le mois de l'horreur!

Site Internet de Fantômes Montréal

Profiter des décors d'Halloween de Festilumi

Prix : À partir de 22,95 $ par adulte et 14,95 $ par enfant

Quand : Sous réservation (ouvert le lundi 13 octobre 2025)

Adresse : Marché Central - 315, rue du Marché Central, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le parcours lumineux de Festilumi t’accueille à Montréal avec ses treize univers thématiques et plus de 20 millions de lumières, mais aussi une ambiance digne du mois d'octobre. Une arche de citrouilles, des décors d'Halloween et une trame sonore inspirée des classiques du cinéma d’épouvante te plongent dans l’esprit d’Halloween tout en t'invitant à admirer la beauté féérique du lieu.

Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant et aux poussettes. Cet événement inclut des lumières stroboscopiques.

Site Internet de Festilumi

Décorer des biscuits thématiques dans un joli café 

Prix : À partir de 10,45 $ pour deux biscuits et deux sortes de glaçages avec des confettis

Quand : Places disponibles à la réservation de 10 h à 17 h

Adresse : Café La Chouette - 3864, rue Saint-Denis, Montréal, QC | 7018, rue Saint-Laurent, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ces cafés de Montréal te proposent de décorer des biscuits dans un service clé en main. Tu n’as qu’à choisir les formes qui t’inspirent et les couleurs de glaçage ou de garnitures que tu préfères, puis laisser libre cours à ta créativité. Pour l’Halloween, opte pour des formes de citrouilles, de fantômes ou de chauves-souris, et amuse-toi avec des tons orangés, noirs et violets pour une activité aussi gourmande qu’effrayante.

Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Café La Chouette

Magasiner ta garde-robe d'automne en friperie

Prix : Entrée gratuite, items à vendre sur place

Quand : Le vendredi 10 octobre de 16 h à 21 h, le samedi 11 et le dimanche 12 octobre de 11 h à 18 h

Adresse : WIP - 3487, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Marché d'automne Kapara & Friends t'invite à magasiner auprès de huit friperies au même endroit. De plus, cinq artisans et artisanes seront sur place avec des articles de déco, des bijoux et plus encore. Tu pourras même acheter de la tarte aux pommes si tu n’as pas envie d’en préparer cette année. À toi les trouvailles de saison parfaites!

Page Facebook de l'événement

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

activités gratuites à montréalsortie pas chères à montréalquoi faire le week-end à montréalaction de grâce
MontréalCanadaChoses à faireChoses à faireQuébec

