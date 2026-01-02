8 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en janvier 2026
Pour tous les âges!
En janvier, Montréal ne ralentit pas tant que ça, même quand le froid s’installe pour vrai. Au contraire, les musées et centres d’exposition deviennent des endroits parfaits pour s’évader, se réchauffer et faire le plein d’inspiration sans quitter la ville. Bonne nouvelle : toutes les expositions et tous les musées de cette liste sont gratuits, ce qui rend les sorties culturelles encore plus faciles à intégrer à l’horaire.
À lire également : 8 activités GRATUITES à Montréal pour t'amuser sans compter en janvier
Entre expos d’art contemporain, installations immersives, design et projets qui font réfléchir, la programmation offerte a vraiment de quoi surprendre. Que tu aies envie de découvrir de nouveaux artistes ou simplement de passer un après-midi au chaud sans dépenser un sou, on a des suggestions pour toi.
Musée Marguerite-Bourgeoys
Gratuit : La visite de la chapelle est gratuite (contribution volontaire appréciée)
Heures d'ouverture : Mardi au samedi de 11 h à 17 h, le dimanche 10 h à 17 h
Adresse : 400, rue Saint-Paul E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Même si le musée est payant, il est tout de même possible de découvrir la plus ancienne chapelle de pierre de Montréal en se rendant sur place. En plus des œuvres d’art, la visite permet d’admirer une architecture et des décorations héritées de plusieurs générations.
Accessibilité : Partiellement accessible aux fauteuils roulants, accessible aux poussettes
Musée d'art contemporain de Montréal
Gratuit :
- Pour les personnes en situation de handicap et aux personnes sourdes, ainsi qu’à l’accompagnateur ou accompagnatrice.
- Pour les personnes autochtones (Premières Nations, Inuit et Métis)
- Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
Heures d'ouverture : Du mardi au vendredi de 11 h 30 à 19 h, le samedi de 11 h à 18 h et le dimanche de 11 h à 17 h 30
Adresse : MAC à la Place Ville-Marie – 1, Place Ville-Marie, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Jusqu’au 8 mars 2026, la Place Ville Marie propose une exposition qui plaira à celles et ceux qui aiment l’art qui fait réfléchir. Le Musée d’art contemporain y présente Éloges de l’image manquante, une expo réalisée en collaboration avec MOMENTA.
À travers des œuvres en photographie, sculpture, vidéo et installation, les artistes s’intéressent aux traces laissées par le colonialisme et à la façon dont elles influencent encore notre monde aujourd’hui. On y explore notamment leur présence dans les monuments, les récits historiques et les enjeux environnementaux, comme la crise climatique. Une exposition qui pousse à revoir notre façon de regarder ce qui nous entoure.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, visites interprétées en langue des signes québécoise.
Musée des beaux-arts Montréal
Gratuit :
- Le premier dimanche de chaque mois (les collections seulement)
- Les Samedis matin en famille BMO : L’accès gratuit est offert aux familles (un ou deux adultes avec au moins un enfant de 17 ans ou moins) entre 10 h et 13 h. Valable pour tous les pavillons et expositions, à l'exception de la grande exposition.
- Les Mardis matin 65 ans et plus : L’accès gratuit est offert aux personnes de 65 ans et plus. Il permet de visiter les différents pavillons du Musée et les expositions à l’affiche, à l’exception de la grande exposition.
- En tout temps pour les personnes de 25 ans et moins, les membres des communautés autochtones ainsi que les personnes avec un handicap et celles qui les accompagnent
Heures d'ouverture : Le dimanche de 10 h à 17 h, les samedis de 10 h à 13 h
Adresse : 1380, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec ses 47 000 œuvres qui couvrent autant l’Antiquité que l’art actuel, le MBAM est le genre d’endroit où tu peux facilement passer des heures sans voir le temps filer. Entre l’art québécois, canadien, autochtone et des œuvres venues d’un peu partout dans le monde, la programmation réussit toujours à proposer des expos qui font réfléchir et qui sortent des sentiers battus.
Même s’il ne fait pas partie du programme Empruntez un musée, il reste très accessible si tu as un petit budget. Le musée offre plusieurs occasions d’y entrer gratuitement, pour les enfants comme pour les adultes. Bref, une très bonne excuse pour aller y faire un tour par toi-même.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Musée des métiers d’art du Québec
Gratuit : Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
Heures d'ouverture : Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h, le mercredi jusqu’à 20 h
Adresse : 615, av. Sainte-Croix, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce musée te propose de plonger dans l’univers des métiers d’art québécois à travers une collection permanente qui rassemble près de 14 000 objets. Ici, on met en lumière autant les savoir-faire traditionnels que les pratiques plus contemporaines, en montrant comment ces métiers ont évolué au fil du temps.
En janvier, en plus du parcours permanent, une exposition temporaire est aussi présentée. La Magie des fils : tapisseries canadiennes contemporaines réunit des œuvres tissées à la main par des artistes reconnus pour leur maîtrise de la haute-lisse, dont certain.e.s ont reçu des distinctions prestigieuses.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Centre de design de l'UQAM
Gratuit : Pour tous et toutes du mercredi au dimanche * Selon la programmation en cours
Heures d'ouverture : Du mercredi au dimanche de 12 h à 18 h jusqu'au 25 janvier (fermé pour les Fêtes du 22 décembre 2025 au 6 janvier 2026)
Adresse : 1440, rue Sanguinet, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si l’architecture et le design t’intéressent, le Centre de design de l’UQAM vaut vraiment le détour. On y explore le design sous toutes ses formes, de l’architecture au design de mode, à travers des expositions qui mettent de l’avant des créateur.trice.s d’ici et d’ailleurs.
En ce moment, l’exposition Environnement bâti : un guide alternatif du Japon propose un regard différent sur l’architecture et l’urbanisme japonais, en s’intéressant notamment à la résilience des infrastructures face aux changements climatiques.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
« Burn from Absence » d’Emeline Courcier
Gratuit : Pour tous et toutes jusqu'au 15 février 2026
Heures d'ouverture : Du mardi au dimanche de 16 h à 20 h
Adresse : Place des Arts | Salle d’exposition - 175, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Alors que l’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans le quotidien, elle demeure un sujet qui divise et qui inquiète, autant sur le plan créatif qu’écologique.
Avec Burn from Absence, l’artiste Emeline Courcier propose un regard sensible sur la technologie, en l’utilisant comme outil et comme métaphore pour explorer la mémoire, le silence et ce qui se transmet, ou s’efface, entre les générations. Plutôt que de présenter l’IA comme un substitut aux archives, l’artiste met en lumière ses limites et son instabilité, brouillant les frontières entre réel et imaginaire.
Inspirée par l’histoire de sa famille vietnamienne marquée par le déplacement et l’oubli comme forme de résilience, l’œuvre prend la forme d’une installation vidéo à quatre canaux où des images générées par l’IA reconstituent des fragments de souvenirs absents ou effacés.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
« Radioscopie du dormeur » de Caroline Hayeur
Gratuit : Pour tous et toutes jusqu'au 11 janvier 2026
Heures d'ouverture : Le mercredi de 13 h à 20 h, jeudi et vendredi de de 13 h à 19 h, le week-end de 10 h à 17 h
Adresse : Centre d'exposition Lethbridge - 2727, boul. Thimens, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition te plonge dans l’univers étrange et fascinant du sommeil. Grâce à des caméras infrarouges installées au-dessus des lits, on observe ce qui se passe quand le corps décroche vraiment : gestes involontaires, positions improbables et mouvements qui ressemblent parfois à une chorégraphie improvisée.
Entre mimétisme, proximité et abandon total, l’expo révèle ce qui se joue la nuit, quand on ne contrôle plus rien, ni son corps, ni l’image qu’on projette.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
« La trans-brutalité : L’envers du rêve écologique » de Hervé Mbelo
Gratuit : Pour tous et toutes jusqu'au 22 février 2026
Heures d'ouverture : Du mercredi au vendredi de 12 h à 19 h, le week-end de 13 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture Claude-Léveillée - 911, rue Jean-Talon E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec La trans-brutalité : l’envers du rêve écologique, Hervé Mbelo casse l’image un peu trop propre qu’on se fait souvent de l’écologie. À partir de paysages observés en République démocratique du Congo, en Chine et au Canada, l’expo montre les marques bien réelles laissées par l’extraction, la déforestation et la pollution.
Entre grandes toiles et œuvres sur papier faites de collages et de montages, le parcours joue avec des images fragmentées pour illustrer les tensions environnementales d’aujourd’hui. Une expo qui force à regarder la réalité en face.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.