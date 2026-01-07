7 activités vraiment amusantes à Montréal pour t'éclater à moins de 30 $
Ta fin de semaine s'annonce parfaite!
Pas besoin de dépenser une fortune pour sortir et s’amuser le week-end à Montréal. Entre les activités gratuites et celles qui coûtent moins de 30 $, la ville offre plein d’options originales pour casser la routine, que ce soit en plein air, dans des lieux culturels ou lors d’événements ponctuels. Si tu cherches des idées accessibles pour bouger, découvrir ou simplement passer un bon moment sans exploser ton budget, tu es au bon endroit.
Voici donc une sélection de sept activités à ajouter à ta bucket list pour profiter de Montréal à petit prix.
Te mettre dans la peau de Sherlock Holmes
Prix : 30 $ par adulte de 31 ans et plus, 20 $ par adulte de 18 à 30 ans, 15 $ par adolescent et 10 $ par enfant de 5 à 12 ans
Quand : Jusqu'au dimanche 8 mars 2026, du mardi au vendredi de 10 h à 17 et du samedi et dimanche de 11 h à 17 h
Adresse : Pointe-à-Callière | Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal - 350, place Royale, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Sherlock Holmes est sûrement l’un des détectives fictifs les plus populaires de la littérature, mais aussi du petit et du grand écran. Histoire d’en savoir encore plus sur son univers, tu peux plonger dans le Londres du 19e siècle à Pointe-à-Callière grâce à l’exposition Sherlock Holmes : menez l’enquête.
Lors de cette visite, tu feras un tour dans l’esprit de son créateur, Arthur Conan Doyle, en explorant les lieux et en trouvant des indices tout en tentant de résoudre une enquête à la manière du célèbre personnage. Entre sortie au musée et expérience immersive, cette activité est à mettre à ton calendrier sans faute!
Site Internet de Pointe-à-Callière | Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal
Faire une activité en nature
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 10 janvier 2026, de 10 h à midi
Adresse : Parc Boisé-Jean-Milot - 7084, rue Jean-Milot, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu trippes sur les randonnées hivernales et les animaux, cette activité pourrait clairement te plaire. Pendant deux heures, une sortie guidée t’invite à explorer le parc du Boisé-Jean-Milot afin d’observer l’environnement d’hiver et de mieux comprendre comment les mammifères s’adaptent aux conditions montréalaises. Tu apprendras aussi à reconnaître les traces laissées dans la neige par des animaux comme le renard roux ou le lapin à queue blanche, une belle idée de sortie originale à faire en famille ou avec ta personne.
Aller à un concert mettant les chansons de Disney en vedette
Prix : 10 $ par enfant, 30 $ par adulte, 65 $ par famille (deux enfants et deux adultes)
Quand : Le samedi 10 janvier 2026, de 14 h à 16 h
Adresse : Centre Leonardo Da Vinci - 8370, boul. Lacordaire, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Histoire de faire changement de la routine, pourquoi ne pas prendre quelques heures de ton week-end pour assister à un concert qui te plonge dans plusieurs chansons iconiques des films de Disney ? Que ce soit avec des mélodies classiques ou jazz, l’Orchestre d’Harmonie Leonardo Da Vinci présentera des œuvres de Pirates des Caraïbes, Encanto, Blanche-Neige, Moi, moche et méchant et plusieurs autres. Ainsi, que ce soit pour une sortie romantique ou avec des enfants de ton entourage, tu risques de faire très plaisir aux fans de Disney en proposant cette activité.
Essayer le cardio plein air
Prix : Essais gratuits
Quand : Plusieurs plages horaires en janvier 2026
Adresse : Plusieurs parc à Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Attention aux fans de plein air qui veulent bouger ailleurs qu’au gym cet hiver. Cardio Plein Air offre des cours d’entraînement de toutes sortes, dont Cardio-Vitalité, Cardio-Musculation, Cardio-Intensité et Cardio-Poussette. Durant les premières semaines de l’année, tu peux faire des essais gratuits dans plusieurs parcs de Montréal afin de voir si tu veux te procurer un abonnement. Pour ce faire, tu dois t’inscrire en ligne et t’assurer d’être bien habillé.e pour bouger dans le froid !
Apprendre à faire du vélo d'hiver
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 10 janvier 2026, de 10 h à 11 h
Adresse : Parc Ahuntsic - 10555, rue Lajeunesse, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : À Montréal, il n’est pas rare de voir des cyclistes à l’année longue, alors que l’hiver québécois ne les empêche pas de se promener sur deux roues à travers la ville. Si tu as toujours été curieux ou curieuse de connaître tous les petits trucs permettant de pédaler dans des conditions neigeuses, sache qu’une conférence (le 8 janvier) et une sortie guidée ce samedi te permettent d’essayer cette pratique tout en étant encadré.e par des pros. Tu n’as pas besoin d’avoir assisté à la conférence pour participer au tour guidé d’une heure, durant lequel tu pourras explorer un parcours accessible et même poser tes questions à la suite de ton expérience.
T'amuser aux arcades
Prix : 1,25 $ à 5 $ par jeu
Quand : Tous les jours, horaire variable selon l'emplacement
Adresse :
- Mira Amusement West Island - 48-C boul. Brunswick, Pointe-Claire, QC
- Mira Amusement MTL Forum - 2313, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Même si tu aimes profiter de l'hiver, les activités intérieures sont aussi agréables, histoire de rester au chaud, et tu peux justement aller t'amuser à l'une des deux succursales d'arcade de Mira Amusement. Avec des machines colorés, des jeux virtuels et bien plus, il y en a pour tous les goûts, et tous les budgets.
Découvrir un sentier de glace illuminé à Montréal
Prix : Gratuit
Quand : Le 10 janvier 2026
Adresse : Parc Jean-Drapeau - Île Sainte-Hélène, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tout l’hiver, Glisse et groove fait bouger le parc Jean-Drapeau avec une foule d’activités extérieures à essayer. Entre la glissade libre, le ski de fond, le patin à glace, la raquette, le vélo d’hiver et même l’observation d’oiseaux, il y a de quoi profiter du plein air à ton rythme. Quand le soleil se couche, les jeux de lumière et la musique prennent le relais pour créer une ambiance festive sur la piste de danse et le sentier des patineur.se.s. Ce samedi, DJ Sugarface Belfo sera sur place pour faire vibrer le parc avec ses mix de musiques du monde, de 16 h à 18 h.
