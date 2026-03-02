Normand D’Amour s’ouvre sur ce qu’on n’a pas vu à Big Brother et dit qui n’aura pas son vote
« Ce n'est pas vrai que j'avais le goût d'aller me chercher de l'eau quand j'ai surpris Pascale en flagrant délit. »
Dès son entrée dans la maison de la téléréalité Big Brother Célébrités, Normand D’Amour a rapidement été perçu comme une menace par plusieurs personnes, notamment en raison de sa réputation de grand joueur de jeux de société et de son rôle de cofondateur du Randolph Pub Ludique. Néanmoins, l’aventure du populaire comédien aura été un fleuve plutôt tranquille. De petites tempêtes l’ont mené sur le bloc à quelques reprises, mais son jeu n’a pas été particulièrement marquant sur le plan stratégique.
Il existe plusieurs façons de jouer à Big Brother, et il semblerait que le rôle de joueur social, ou de « flotteur », soit celui que Normand a choisi. Était-ce malgré lui, ou s’agissait-il de sa stratégie depuis le début? Tandis qu'il a peu été montré à l'écran pendant une grande partie de son aventure, on l'a questionné sur ce qu'on n'a pas vu de son jeu, mais aussi sur ses prédictions et où ira son vote s'il est membre du jury.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en écoutant les épisodes?
« De toutes les sortes de games qui sont jouées à Big Brother, j'ai été surpris de voir qu'on ne voyait pas ma game, parce que c'était une autre sorte de manière de jouer très sous-jacente. Je me doutais de tout ce qui se passait, mais j'avais décidé de faire autre chose parce que j'avais un target dans le dos en étant un gamer. Mais je joue à des jeux de société. Des jeux de type social, à part Loups-Garous, je n'ai pas fait grand-chose. Ça m'a surpris qu'ils soient tous partis à jouer en fous et ça n'a pas arrêté depuis. Puis moi, je n'étais pas dans ce genre de game-là. J'ai fait plein d'affaires qu'on ne voit pas, mais je suis très, très content de ma game pareil. »
Tout le monde avait très peur de toi dès le jour 1 à cause de ta réputation de pro des jeux de société, crois-tu que ça t'a nui en termes d'alliances?
« Non, je ne penserais pas. Je pense qu'au contraire, les gens voulaient vraiment s'allier avec moi, comme j'ai fait avec Émily et tout, mais ça n'a pas duré. Pour apaiser [la menace], j'étais là : OK, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que je parte en jouant très fort. La troisième semaine, je me suis ramassé sur le bloc comme pion, mais j'ai fait : OK, il faut que je fasse attention au genre de game que je joue, parce que, sinon, je risque de me faire shifter assez vite. Donc j'ai décidé d'être le loup solitaire, d'être le confident, d'être le bon papa, la bouffe, la vaisselle, puis tout ça. Il y en a qui s'en sortent de même, c'est déjà arrivé, à Big Brother. Tu regardes Christophe et Oussama, c'était ça leur genre de game aussi, mais ils étaient dans les alliances plus importantes. Moi, j'en ai eu, mais moins importantes, ce qui fait qu'on ne m'entend pas.
« Puis, de l'autre côté, c'était les chambres. Ils se sont tous pitchés dans la chambre orange, puis ça a fait une alliance de chambre. [...] Il y a tellement de concours de circonstances que tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer. »
Avais-tu prévu être un joueur discret depuis le début, ou est-ce que ça s'est fait malgré toi?
« Ça s'est fait malgré moi en entrant dans la maison. J'ai évalué le jeu et regardé où tout ça s'en allait. J'ai vu qu'il y avait de grosses alliances qui étaient faites et que je n'étais pas dedans. Moi, j'ai perdu ma partenaire dès le départ. Donc j'ai choisi ce plan-là : je vais essayer de passer sous le radar et je risque de faire un bon bout quand même. C'est ça que j'ai fait et puis ça a marché. »
On ne t'a pas beaucoup vu à l'écran comme tu n'as pas joué très « fort ». Qu'est-ce qu'on n'a pas vu de ton jeu?
« Tout mon jeu humain, de parler avec ces gens-là qui venaient se confier à moi. Ça, ça fait partie de la game aussi, mais ça, on ne l'a pas vu parce que c'est moins intéressant. On a plus vu Citron puis Kate, leur espèce de (rires)... leur jasage. J'étais comme voyons, elles se répètent la même affaire depuis la première semaine, et on est rendu la semaine sept. (rires). Quand j'ai binge-watché les épisodes à l'hôtel, je passais ça vite, parce que je savais déjà où ça allait, leurs discussions. Ils ont décidé de montrer ça au lieu d'autres choses. Je suis totalement en accord avec ce qu'ils ont fait [comme montage], mais on me voit moins jouer.
« Aussi, ce n'est pas vrai que j'avais le goût d'aller me chercher de l'eau quand j'ai surpris Pascale en flagrant délit. Will était censé m'arrêter, mais il dormait. Je les ai entendus se lever, j'ai attendu un cinq minutes, et je suis allé voir. Moi, j'étais 00-Norm, l'agent double. Donc, quand j'ai su qu'elle avait perdu sa clef, je suis allé le dire à la gang 00-Norm, qui était Mona, Christophe, Oussama, Gabrielle. Je leur ai dit qu'elle avait perdu sa clef. Quand elle est allée les voir pour leur dire : j'ai une clef, je peux voir les affaires, elle ne l'avait plus. Les autres savaient qu'elle mentait, ce qui fait que c'est ça qui a tué sa game avec William. »
Les célébrités plus âgées ont assez rapidement été éliminées. Au cours des dernières semaines, la moyenne d'âge était autour de 30-31 ans. As-tu trouvé ça difficile?
« Ils font de l'âgisme, les petits cr***. Ils font de l'âgisme! (rires)
« Ben, c'est pour ça que j'ai dit ce qui était "sus" et ma bouffe, elle a quand même ''slay''. J'ai essayé d'embarquer avec eux autres, mais c'est sûr qu'ils étaient tous de cet âge-là. [...] Je me suis dit : OK, comment je me positionne là-dedans? Je vais faire le bon papa. Ça a marché un bout. Tu sais, mon éviction, ça s'est décidé le matin même. La veille, Oussama était de mon côté. Il s'est passé quelque chose pendant la nuit ; il a eu une discussion avec quelqu'un. Moi, le matin, j'ai fait : Oussama, on est bon? Il m'a fait un point de la main, il ne m'a pas regardé. J'ai su que je partais.
« Moi, j'allais là principalement pour rencontrer des gens, puis voir comment ça se passait, comment ça pouvait être vécu, cette patente-là. J'ai appris plein d'affaires sur moi-même, j'ai appris plein d'affaires sur les autres. C'est assez spécial comme expérience. [...] C'est pour ça que j'avais mes petits moments dans mon coin, parce qu'il fallait qu'à un moment donné, je coupe, parce que j'avais besoin de tout ça. Il fallait que j'apprenne des textes de Don Quichotte. Je travaillais en même temps, ce qui fait que je n'avais pas le choix de m'isoler pour pouvoir faire ça. Ça m'aidait. Ça m'aide surtout à la sortie, parce que moi, je sors de là, puis ça va. »
On n'a pas beaucoup vu tes alliances. Qui avait ta loyauté à 100%?
« Mona. Je lui disais tout, même quand je changeais de bord, comme quand j'ai voté pour évincer Christophe pour créer un équilibre. »
Qui n'aura assurément pas ton vote au jury?
« Ça dépend qui est en finale... Si Citron est là, elle n'aura pas mon vote. On le sait. C'est sûr, sûr, sûr, et elle le sait, parce que les seules alliances que j'avais, elle s'est ouvert la trappe de l'autre bord, tout le temps. Elle dit tout, tout le temps! J'étais là : voyons, la gang wake up! Ça n'a pas fonctionné.
« Si c'est Mona contre Oussama, je ne sais pas non plus, parce que Mona l'a déjà gagné, mais il joue mieux qu'Oussama. On va-tu voter pour le joueur ou l'humain?
« Félix contre Marie-Ève... Félix a fait une très belle game. Il m'a backstabé souvent, mais pour moi, c'est correct. J'étais un pion pour plusieurs, j'ai été manipulé. Je le savais. J'étais naïf, je le savais. Mais je voulais juste voir jusqu'où ça pouvait aller, même quand il y en a un qui décide de tout prendre, puis ils sont allés à fond. [...] Je pense que je lui donnerais la victoire. »
Il y a des rumeurs de rapprochements affectifs entre Marie-Ève et Félix. Crois-tu que ça pourrait mener à leur perte, sachant que si l'un amène l'autre en grande finale, ça peut nuire de manière importante à leurs chances de gagner?
« Tant mieux. Si l'un des deux gagne, ils vont pouvoir se partager le prix (rires). S'ils se ramassent les deux à la fin, je ne sais pas, mais ils vont devoir s'en parler de ça. À un moment donné, il faut que tu fasses un choix : qui t'amène avec toi? Qu'est-ce qui est plus avantageux? Marie-Ève va-t-elle se dire : si je t'amène, ils vont voter pour toi? Félix va dire : si je t'amène, ils vont voter pour toi. Parce que ce sont deux très, très bons joueurs. Ils vont peut-être s'éliminer d'un commun accord. Ça va dépendre de qui devient patron à ce moment-là. Danick, c'est ça qu'il a fait lors de cette saison, il savait que, s'il amenait Charles Hamelin, il n'allait pas gagner.
« S'ils se retrouvent tous les deux [en finale], ils vont en profiter les deux, parce qu'ils vont peut-être être ensemble dans la vie, tu sais. (rires) On verra bien ce qui se passe après. »
Qui pourrait remporter cette saison de Big Brother Célébrités, selon toi?
« Félix, certain. Marie-Ève... Ça dépend de tout ce qui va se passer dans les deux, trois semaines qui restent... Je ne sais pas. Qui est dans la barricade? Moi, je le sais! (rires)
« Mais Félix est tellement bon physiquement et dans la game, c'est un bon stratège. Il place ses pions comme il faut, il trahit comme du monde. Même en partant, il m'a fait un câlin en disant : je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il savait très bien. Je me suis dit : pourquoi il me dit ça en partant, quand il sait que je vais tout voir ça et que ça pourrait affecter mon vote? Mais je pense que c'est lui qui va remporter. »
