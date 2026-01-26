Un « fail » de montage cocasse lors de l'élimination d'Émily à Big Brother Célébrités

Oups, la magie de la télé! 🎂👀

Marie-Mai à Big Brother Célébrités 6. Droite : Émily Bégin et son gâteau de fête à Big Brother Célébrités 6.

C'est Émily Bégin qui a été éliminée à la deuxième semaine, le jour de son anniversaire.

Big Brother Célébrités | Noovo
La téléréalité Big Brother Célébrités 6 bat son plein, et c’est la chanteuse et animatrice Émily Bégin qui a dû plier bagage après une deuxième semaine où, disons-le, ça joue fort. Une élimination somme toute prévisible et crève-cœur, tandis que c'était l'anniversaire de l'évincée. C'est d'ailleurs ce qui retient surtout l’attention, puisqu'il y a un petit fail de montage qui trahit une chronologie des événements légèrement bricolée. Rien qui affecte les énigmes du jeu, mais un rappel très clair que ce qu’on voit à l’écran n’est pas toujours exactement ce qui s’est passé « en vrai ». Le montage, ça fait de la magie.

À lire également : Salomé Corbo s'ouvre sur son passage à Big Brother Célébrités et son combat perdu d'avance

Dans l'épisode de dimanche, maintenant disponible sur Noovo.ca, les téléspectateurs et téléspectatrices les plus attentif.ve.s ont pu remarquer quelque chose de plutôt cocasse lors de l'entrevue de sortie d'Émily avec l'animatrice, Marie-Mai.

Entrevue de sortie d'\u00c9mily avec l'animatrice, Marie-Mai.

Émily tient son cupcake en parlant avec Marie-Mai... mais Marie-Mai ne lui a jamais donné.
Big Brother Célébrités | Noovo

À 40 minutes 20 secondes, on voit clairement Émily tenir un cupcake d'anniversaire dans ses mains au cours de son entrevue. Le hic? C'est seulement à 40 minutes 50 secondes que Marie-Mai lui remet officiellement le gâteau en lui souhaitant joyeux anniversaire.

Oups! La magie de la télé et du montage a visiblement joué un petit tour à l'équipe de production cette fois-ci.

Une membre de la production am\u00e8ne un cupcake \u00e0 Marie-Mai pour \u00c9mily.

Émily se fait finalement remettre le gâteau, 30 secondes plus tard.
Big Brother Célébrités | Noovo

Émily a été évincée le jour même de son 44e anniversaire. Malgré les circonstances difficiles de son départ, sa fête a tout de même été soulignée d'une belle façon.

De passage à l'émission « d'après-match », Les Gérants d'estrade, la chanteuse a confirmé qu'elle a eu la chance de recevoir de la visite à l'hôtel pour célébrer ce moment particulier. On se rappelle que les épisodes sont filmés quelques jours d'avance, donc l'évincée devait rester cachée pour cette journée festive.

« J'ai eu de la belle visite en secret. Marie-Mai est venue à l'hôtel me voir. On avait du bon champagne et j'ai profité de mes 44 ans avec des amis. On a jasé jusqu'aux petites heures du matin, on avait besoin de ça! »

Une élimination sans surprise et une semaine intense qui s'en vient

Du côté du vote, Émily n'a pas eu beaucoup de soutien dans la maison. Seuls Normand D'Amour, William Cloutier et King Melrose ont tenté de sauver l'ancienne académicienne. Ce dernier l'a d'ailleurs fait de manière très maladroite. Tout porte à croire que Normand et King seront bientôt dans l'eau chaude.

Les autres allié.e.s d’Émily dans l’alliance Danse en ligne, soit Pascale Marineau, Félix Dolci et Citron Rose, ont préféré sauver Kate Moya, également membre de Danse en ligne, et, par le fait même, appuyer le groupe dominant de la maison, Gros vibe, dans lequel ils et elles évoluent en parallèle et en cachette.

Cette semaine, la maison est divisée en deux pour la « double maison ». Il y aura donc deux patronats (Gabrielle et Kate), ainsi que deux évictions. Cette situation, où les allié.e.s séparé.e.s ne peuvent communiquer, risque de brasser les cartes et former de nouveaux clans.


Big Brother Célébrités 6 est présenté du lundi au jeudi à 19 h 30, ainsi que le dimanche à 18 h 30 sur Noovo. Tu peux également réécouter tous les épisodes sur Crave.

Éliminer quelqu'un le jour de sa fête...

