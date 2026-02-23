Christophe Dupéré se confie sur ses grosses erreurs et sur ce qu'on n’a pas vu à Big Brother
« J'aurais dû garder Pascale. »
Malgré l’espoir de voir de grands revirements cette semaine à Big Brother Célébrités, le patronat de Kate Moya n’aura pas été à la hauteur des attentes. C’est Christophe Dupéré, perçu comme un joueur « flotteur », qui a dû plier bagage, laissant la créatrice de contenu latine aussi dévastée qu'un personnage de telenovela. Alors qu’elle souhaitait venger son duo d’alliés, William Cloutier et Pascale Marineau, éliminé la semaine précédente, elle a plutôt offert un laissez-passer presque direct vers le top 6 à Félix Dolci et Marie-Ève Beauregard. Reste à voir si ce duo redoutable dans les challenges lui rendra la pareille.
À lire également : Pascale se confie sur Big Brother et sur ce qu'on n'a pas vu de l'histoire de la clef perdue
Dans tous les cas, le noyau de l’alliance de la chambre orange, composé de Mona de Grenoble, Oussama Fares et Gabrielle Côté, vient de perdre son avantage numérique avec le départ de Christophe Dupéré.
Même si l’humoriste a été plutôt discret à l’écran, son parcours reste stratégique d'une manière : pendant six semaines, il a réussi à éviter le bloc (et même les risques d'y toucher), jusqu’à son éviction. De retour à la réalité, on l'a questionné sur les aspects de son jeu que le public n’a pas vus, sur ses erreurs dans le jeu, et sur la trahison d'un de ses alliés les plus proches dans la maison.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en écoutant les épisodes?
« En regardant les épisodes, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que j'avais quand même une très bonne lecture de ce qui se passait. Moi, j'avais vu tout de suite que le J-F n'avait pas tout flippé. Ils disaient que J-F avait tout dévoilé nos alliances. Je savais que ce n'était pas vrai. Je ne savais pas qui l'avait inventé, mais je savais que J-F ne nous avait pas pitché en dessous du bus de même. [...] Tu le vois, dans l'émission, je me fâche un peu en disant : ce n'est pas Messmer, J-F, il ne contrôle pas tout de même. C'est sûr qu'ils lui en ont mis, un peu, sur le dos. C'est trop large en ce moment. Cette histoire-là est trop grosse. Là, il y a le dos large, je trouve. J'ai essayé d'en parler, mais là, on voyait vraiment que la menace venait de Will. On a comme utilisé un autre cheval de bataille pour aller attaquer Will, un peu, essayer d'aller voir c'est quoi l'info pour vrai.
« J'ai vu des affaires, aussi. On a vu, rapidement, la menace qu'étaient Marie-Ève et Félix. Rapidement, on a compris que Marie-Ève jouait sur plusieurs plans. C'est pour ça qu'on a commencé à limiter l'information qu'on lui donnait et qu'on a commencé à la sortir, un peu, de notre alliance, mais surtout de notre jeu. On essayait de limiter les contacts stratégiques avec elle. On n'en voulait plus parce qu'on savait qu'elle était trop dangereuse pour notre game. J'ai été surpris de bien comprendre ça, puis d'assimiler. »
As-tu des regrets? Quelles ont été tes plus grosses erreurs dans le jeu?
« J'aurais dû garder Pascale. J'aurais eu son vote, on aurait travaillé ensemble. Je sais que, dans le fond d'elle, elle était très honnête. Citron commençait à se rapprocher d'Oussama, il était très proche d'elle, et je voulais travailler dans le sens d'Oussama aussi. Puis Pascale, moi, vu que Will était venu être honnête avec nous, puis il nous avait dit qu'il avait tout inventé, je trouvais ça difficile de ne pas l'associer avec Will. Ils étaient de même [comme les deux doigts de la main]. Même s'il me disait qu'il pouvait se dissocier, c'est comme si, admettons, Mona faisait de quoi, puis là, moi, je passais et je disais : ''moi, je peux me séparer de Mona''. Ils le savent que non. Mais avec du recul, j'aurais dû garder Pascale parce qu'elle aurait travaillé avec moi, puis j'aurais eu son vote dimanche passé. Mais tu sais, c'est hypothétique. J'en ai pas mal des regrets, je ne sais pas si tu as quatre heures de libres (rires).
« Le patronat de la semaine 6, le quiz, j'ai écrit trop vite le treize. Je savais que c'était neuf la bonne réponse, mais quand j'ai flashé, il restait comme deux secondes. Tu me vois essayer d'effacer mon ardoise pour écrire neuf. Des quiz, c'est ma force. Je le savais, il fallait que je calcule. Le calcul mental, c'est ma force aussi. Cette erreur-là, c'est vraiment un regret pour moi. Je l'avais, le quiz que Kate a gagné pour devenir patronne.
« Puis, selon moi, j'aurais dû donner la clef du cercueil à Normand, pas à Citron. Ma stratégie, c'était : si on donne la clef à Citron [...] on fait comme une pierre, deux coups. On va chercher la confiance de Citron, parce qu'on lui trouve une clef, puis c'est une action concrète qu'on prend pour elle. Puis Kate, c'est une fille d'actions aussi. Là, on fait une action pour Citron, sa meilleure alliée. Moi, dans ma tête, c'était une pierre, deux coups. »
On ne t'a pas beaucoup vu à l'écran comme tu n'as pas joué très « fort ». Qu'est-ce qu'on n'a pas vu de ton jeu?
« C'est ça qui est comme un paradoxe dans Big Brother. Vous voyez deux heures ou trois heures de notre quotidien, qui est sept fois 24 heures. Ma game sociale était tellement... J'avais des affinités avec tout le monde, je prenais soin de tout le monde, ce qui fait que je n'étais jamais en danger. J'avais des alliances qu'on n'a pas vues à la TV, que j'entretenais pour que si le patronat swing de leur bord, moi et mes alliés ne [soyons] pas en danger. Ma game était vraiment au niveau social. Je prenais soin de la maison aussi. Pascale Marineau m'a dit, je le répète à toutes les entrevues, un des plus beaux compliments qu'on m'a fait. ''Tu étais vraiment la colle chaude de la maison. Les gens revenaient toujours vers toi, tu t'occupais de l'ambiance''. J'ai vraiment pris soin des gens à l'intérieur. Autant qu'ils venaient me parler, se confier à moi. J'étais là pour les écouter, les valider, les supporter, puis les inviter sur des pistes de réflexion.
« C'était ça ma game un peu. Ça a été payant, mais le gros de ma game, ça a toujours été de protéger Gabrielle et Mona, puis de rester fidèle à ces deux-là, à la vie, à la mort. »
Avant qu'Oussama te dise qu'il n'était plus sûr de la solidité de ce que vous aviez, est-ce que ton top 2 était avec Gabrielle ou Oussama?
« Mon top 2, c'était Gabrielle puis Mona, puis ça l'a toujours été. L'alliance la Coop, on l'a formée, je pense, premier épisode, première journée.
« Ensuite, mon top 1, ultimement, c'était Mona. Quand on est rentrés, Mona m'a dit : ''on ne se lâche pas''. Même si j'étais vraiment, vraiment proche de Gab, je ne pouvais pas trahir Mona, fait que j'avais promis ça. [...] Mona le dit souvent : C'est mon top 1, Chris, c'est mon top 1. C'était ça. Je suis très loyal à Mona, c'est sûr que j'ai aimé ça être à ses côtés, mais la beauté de notre trio, et je ne veux pas être fatigant là-dessus, mais calvaire qu'on était soudés les trois. Mais c'est Mona qui avait ma loyauté du top 1 parce qu'elle me l'a offert vite, puis je suis embarqué tout de suite. »
Oussama a finalement voté pour toi, mais il t’a tout de même trahi auparavant, ce qui a scellé ton sort. Comment as-tu réagi en réalisant cela ?
« J'étais déçu, vraiment déçu. Je comprends son point quand il dit qu'il aime mieux que je parte à la place de Gab. On était très proches dans la maison, on était souvent ensemble. Il faisait partie des raisons de la belle ambiance dans la maison. Il était très là avec moi. Mais, Oussama, ce que je regrette, puis ce qu'il aurait dû faire, c'est que la conversation qu'on a eue dans la chambre orange, il aurait dû venir me voir bien plus vite. Il n'aurait pas dû garder ça en dedans. Je prends le blâme, j'ai délaissé ça parce que je pensais que cette loyauté-là était déjà acquise, mais il ne faut jamais prendre pour acquis personne dans cette maison-là. À part Mona puis Gab, elles, je pouvais les tenir pour acquises. Mais Oussama, j'ai comme pensé que lui aussi, c'était comme ça. Mais il aurait vraiment dû venir me parler dès qu'il sentait qu'il y avait une distance entre nous. Il ne m'aurait jamais proposé comme pion. Si on avait eu cette conversation-là quatre jours avant, je ne serais pas en train de te parler cette semaine. »
Crois-tu qu'Oussama a priorisé Gabrielle à toi parce qu'elle gagne plus de défis?
« Ça se pourrait, puis je comprends. (rires) Moi, ce qui me rend fier dans tout ça, c'est que moi, Mona et Gab, on s'est protégés. Si ma sortie peut avoir recalibré leur jeu, donné une immunité à Gab, lui avoir donné une semaine pour penser à ses affaires et que c'est le point tournant pour qu'ils se rendent loin, je vais avoir été acteur de ce succès-là, puis ça, ça me remplit d'amour. Gab avait beaucoup de chaleur autour d'elle, puis Mona a peut-être une game sociale qui est peut-être plus forte, qui est capable de se sortir de ça. Gab, mon éviction, vous l'avez vu, ça l'a vraiment shakée. »
Parlant des défis : as-tu écouté toutes les saisons de Big Brother Célébrités avant d'entrer dans la maison? T'es-tu autosaboté dans le défi avec les disques transparents, ou c'était un manque de préparation?
« Poser la question, c'est y répondre (rires). [...] J'aimerais tellement ça, te dire oui [que je me suis autosaboté dans le challenge] mais ce n'est pas ça qui s'est passé. »
Qui n'aura assurément pas ton vote au jury?
« C'est une très bonne question. Admettons, s'il faut que j'en choisisse une, je pense que Marie-Ève nous a fait mal sur plusieurs tableaux. [...] Après avoir vu les shows, puis avoir compris les affaires... Tu sais, des fois, il y avait de l'information qui partait, puis, des fois, elle était la cause de ce déversement d'infos. [...] Avec du recul, on comprend que, rapidement, même si elle était avec nous, les Orange, elle nous a targettés dans le jeu. Et j'ai remarqué que, des fois, elle voulait contrôler ce qui se disait dans la maison. Elle voulait absolument savoir ce que j'avais dit à Kate, par exemple. Tu sais, s'il y a des affaires que tu ne veux pas qui se disent [dans ton alliance], on comprend que tu les as peut-être inventées.
« Je les aime tous. Mais s'il faut que je retienne un vote, je pense que c'est Marie-Ève qui ne l'aura pas, malheureusement. »
Qui pourrait remporter cette saison de Big Brother Célébrités, selon toi?
« Je pense vraiment que Gabrielle, elle peut gagner ça. Mona aussi. Je ne te ferai pas de cachette : je veux que ça soit un de ces deux-là qui gagne. Mona, sa game sociale est très forte. Peut-être qu'il s'est mis du monde à dos, et je sais qu'il va continuer pour protéger Gab. Mona ou Gab. Gab, c'est peut-être plus réaliste, mais je suis sûr que Mona serait capable de sortir un lapin de son chapeau... ben, de sa perruque, mettons. (rires) C'est un maître de la game sociale. J'ai beaucoup appris en le regardant, ce qui fait qu'il n'y a rien qui m'étonnerait.
Tu penses que les gens vont garder Mona dans la course même s'il a déjà gagné?
« Je comprends tellement que tu puisses lui faire confiance [même s'il a déjà gagné]. C'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Je comprends pourquoi les gens tombent en amour avec Mona. »
Tu tripes sur Big Brother Célébrités? Lis nos entrevues avec les autres exclu.e.s :
- Entrevue avec Pascale Marineau
- Entrevue avec William Cloutier
- Entrevue avec Jean-François Provençal
Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.
- 11 choses à savoir sur Félix Dolci, l'Olympien qui gagne (un peu trop?) à Big Brother ›
- King Melrose revient sur son jeu chaotique à Big Brother et s'ouvre sur ce qu'on n'a pas vu ›
- JF Provençal se confie sur Big Brother, ce qu'on n'a pas vu et il donne ses prédictions ›
- Un « fail » de montage cocasse lors de l'élimination d'Émily à Big Brother Célébrités ›
- Émily Bégin répond à nos questions et s'ouvre sur son pire moment à Big Brother Célébrités ›
- Voici les 16 personnalités qui participent à Big Brother Célébrités 6 ›
- Salomé Corbo s'ouvre sur son passage à Big Brother Célébrités et son combat perdu d’avance ›