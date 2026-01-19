Salomé Corbo s'ouvre sur son passage à Big Brother Célébrités et son combat perdu d’avance
Elle explique aussi pourquoi elle voulait « s'attaquer » à Normand d'Amour! 👀🔥
La toute première semaine de Big Brother Célébrités 6 vient de se terminer et ça joue déjà extrêmement fort. Même le public, qui a techniquement accès à tout l'essentiel, a perdu le fil à travers toutes les alliances qui se sont créées. Rapidement, on peut sentir que les personnalités présentes ont appris des dernières éditions et sont entrées prêt.e.s à jouer, chacune à leur manière (sauf peut-être Christophe Dupéré, le pauvre). Mais vouloir tout donner et se prêter au jeu n'est pas synonyme de succès. Salomé Corbo, comédienne, chroniqueuse et improvisatrice renommée, l'a découvert à ses dépens, devenant la première candidate évincée de la sixième saison de la téléréalité.
Malgré ses efforts pour « brasser la sauce », comme on dit, Salomé n'a pas réussi à former d'alliances assez solides pour avancer dans le jeu. Aujourd’hui, elle revient sur ce passage éclair dans l'aventure de Big Brother qui n’a laissé personne indifférent et répond à toutes nos questions.
Qu'est-ce qui t'a le plus surprise en écoutant les épisodes?
« La vitesse à laquelle Good Vibe ou Grosse Vibe, on ne sait jamais comment ça s'appelle, s'est formée. J'ai senti très rapidement le premier soir, parce que je tendais des perches, que là, les gens étaient comme : "Je suis correct, je suis dans une alliance majoritaire, je ne bouge plus." Mais je ne m'attendais pas... Je savais qu'il y avait une alliance majoritaire et je savais que Citron était dedans, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit onze personnes, et si vite, en fait. »
L'alliance « Gros Vibe », ou « Grosse Vibe », à Big Brother Célébrités. Big Brother Célébrités | Noovo
Il semble que tu as trop attendu pour former des alliances. As-tu essayé d'en former avant ta mise en danger?
« Oui, il y en avait une toute petite au début avec Marie-Ève et Kate, mais elle a duré probablement le temps que Gros Vibe apparaisse. Parce que Marie-Ève, après, elle ne nous regardait plus, puis elle avait le regard fuyant. On était comme : " Oh, je pense qu'on vient de perdre notre alliance". Puis, j'en avais créé une qui devait grossir, mais on était le noyau d'une alliance qui s'appelait l'Aube, moi et Citron. Et je te dirais que cette alliance est vite devenue le crépuscule. »
Tu ne semblais pas surprise de ton éviction, mais le public l'a été. Est-ce qu'il y a vraiment eu du suspense, ou était-ce le montage?
« Non, c'est le montage. »
Pourtant, les gens dans la maison disaient que Citron « ne jouait pas assez », donc tout portait à croire que tu avais de bonnes chances...
« Oui, ça inquiétait les gens qu'elle ne joue pas, je pense. Ça leur jouait dans la tête. Puis moi, en fait, vous me voyez essayer de faire des alliances, mais ce n'est pas tant que j'essaie de me faire des alliances, mais j'essaie surtout de faire changer le bloc jusqu'à la cérémonie du véto. Et même à mi-parcours, j'ai vraiment commencé à dire : " Sortez Citron du bloc". En comprenant qu'elle était protégée par une majorité écrasante dans la maison, je disais "sortez-là et mettez quelqu'un qui n'est pas dans votre alliance".
« Puis là, je me suis mise à cibler Norm. Je n'ai jamais ciblé Gab. Je ne sais pas pourquoi elle a eu cette information-là. J'ai dit qu'elle jouait bien et ça, je l'ai dit dans la maison souvent. Peut-être que ça a été interprété comme si je la voyais comme une menace, mais j'étais plutôt pleine d'admiration, puis je n'avais pas du tout cette intention. Je savais qu'elle était au cœur de quelque chose, ce qui fait que je n'ai jamais ciblé Gab. J'ai plutôt ciblé Normand, qui me semblait, jusqu'à tard dans la semaine, avoir juste des petites alliances. Je savais qu'il était avec Émily et King, tu vois, ça, on ne le voit pas, mais ça, moi, je le savais, puis qu'il avait dit qu'il allait défoncer la grosse alliance de la Chambre orange. »
Tu dis ouvertement que tu ciblais Normand D'Amour. Quelle était ton intention avec le mensonge sur ses alliances? Comment ça allait t'aider?
« Pour faire peur aux gens, puis qu'ils fassent comme : "Ahhh... je ne suis pas aussi en sécurité que je pensais avec Gab et Normand". Ce n'était pas pour sortir Gab, je disais tout le temps : "On va protéger Gabrielle et on va protéger vos alliances que vous avez déjà, mais je vais vous servir de pion." Mais c'était plutôt pour m'amuser. C'était vraiment parce que là, j'étais rendue tannante.
« Je savais que j'étais condamnée. Quand tu es condamnée d'avance, tu fais comme, bon, maintenant, il me reste deux jours à Big Brother. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai même caché de faux indices [dans la maison] avec Jean-François Provençal. On a mis des ficelles de couleurs partout. J'ai même laissé le petit paquet de ficelles, tu sais, celles de couleurs pour faire des bracelets brésiliens, quand je suis partie. On a coupé des petites ficelles, puis on en a mis partout dans la maison en respectant les couleurs qu'on a vues dans la maison, les turquoises, les mauves. Je me suis plutôt amusée à la fin à faire n'importe quoi pour semer le chaos, pour quitter comme une semeuse de chaos. »
Tu affirmes que tu étais condamnée. Est-ce que tu penses que c'est possible, à Big Brother, d'être à un point de non-retour dès la semaine 1?
« C'est toujours possible, mais moi, j'avais des gens qui jouaient vraiment franc jeu avec moi. C'est avec Mona qu'on a inventé l'expression "paratonnerre à caca". C'est vraiment moi et elle qui avons créé cette expression-là. C'était un peu ma seule option, se dire : vous serez toujours cachés derrière moi parce que je vais toujours attirer la foudre.
« L'alliance de Citron et l'alliance de l'autre côté, j'ai su très vite leur existence parce qu'il y a des gens, c'est ça, qui me disaient la vérité et qui me disaient : "Tu te bats contre l'invisible et l'invisible est immense". J'ai vite compris que je n'y arriverais pas. Puis, quand j'ai compris que je n'y arriverais pas, c'est là qu'on voit que je pars le bluff, puis que je me mets à jouer à Big Brother en disant : "Je vais être la twist de la semaine." C'est moi qui vais semer le doute, mais je savais que je partais. »
« Il y avait moyen, mais pas contre [un groupe de] onze. S'il y en avait eu sept, huit, ou si les gens avaient été un peu craintifs de leur majorité parce que la majorité était mince, là, j'aurais peut-être pu réussir. Mais contre onze, il me fallait un coup de génie. Il fallait une bévue, il fallait une erreur stratégique ou genre quelqu'un qui chope un avantage. Un peu ce que Gab a fait : une petite gaffe, mais pas assez grosse pour que les gens se retournent contre elle.
« Et puis, Citron a été impeccable, mais... C'est-à-dire que je ne voulais pas me battre contre Citron. Je n'aimais pas ça. Le bloc, je le détestais. Je n'aimais pas ce bloc-là. »
Quelle a été ta plus grande erreur, selon toi?
« Il n'y a pas d'erreur à Big Brother, il y a juste comme des rendez-vous manqués. C'est surtout ça, en fait. Moi, j'ai vraiment écouté ce que mes amis m'avaient dit, même d'anciens joueurs qui m'avaient dit : Salomé, physiquement, tu prends de la place. Je suis grande, je suis forte. Ils m'avaient dit : prends ça tout relax. Les premières discussions avec le patron, j'ai laissé passer tout le monde devant moi, je n'ai pas voulu avoir l'air volontaire. C'est peut-être là que... Mais tu sais, si ça n'avait pas été William le patron, je pense que cette stratégie-là aurait été bonne. Ce ne sont pas des erreurs, c'est des concours de circonstances. Mauvaise stratégie avec mauvaise personne, mais ça aurait pu être une bonne stratégie avec une autre personne. »
Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas vu qui, selon toi, aurait peut-être affecté la perception du public?
« Je pense que si vous aviez vu à quel point j'avais du fun avec le monde, vous vous seriez demandé : ''Pourquoi ils votent unanimement?'' Mais c'est juste une affaire d'alliance, de vote presque unanime. On ne m'a pas vue, mais j'ai fait une tarte Tatin, j'ai fait des choux à la crème, j'ai cuisiné des heures et des heures avec Citron. [...] On a jasé, Citron et moi, on a été très... C'est pour ça qu'elle pleure tant quand je m'en vais, parce que pour elle, c'était très injuste de me perdre comme une espèce de grande sœur dans la maison... je pense. Je ne sais pas ce qu'elle en dirait, elle, mais on avait une belle relation, ce qui fait que ça, vous ne pouvez pas le percevoir parce que ce n'est pas stratégique, c'est juste humain. Sinon, ça serait comme une observation de gens qui s'entendent bien. Je pense que ça manquerait de rebondissements. La stratégie prend une part du jeu, mais il y a toute une expérience humaine qui est fascinante. »
En tant que première membre du jury, qui n'aura assurément pas ton vote?
« Ça va dépendre, mais je pense... On dirait que je suis encore un peu dans Big Brother, puis je n'ai pas le goût de me défendre, de parler trop vite. Mais il y a des gens que je trouve qui sont un peu sans foi ni loi. Moi, j'aime bien les joueurs qui ont des conflits de loyauté, qu'on voit que ça les travaille, la loyauté. Puis il y en a d'autres qui ont une plus grande froideur. Donc, probablement que je vais y aller comme une espèce de petite maman qui fait : ''Lui, il a souffert plus que lui''. Je vais y aller pour celui ou celle à qui ça a coûté plus cher. »
Qui pourrait remporter cette saison de Big Brother Célébrités, selon toi?
« Je pense que Gab et Marie-Ève peuvent se rendre très loin. Marie-Ève est excessivement intelligente. C'est fascinant. Ce cerveau-là va à une vitesse… Je pense qu'elle va plus vite que l'intelligence artificielle. Puis, Gabrielle, elle est parfaite pour ce jeu-là : elle est calme, puis elle inspire la sécurité, puis tout ça. Moi, je ne serais pas étonnée qu'on voie ces filles-là se rendre loin. Jean-François Provençal, très loyal, mais très stratégique en même temps, ça va être intéressant à suivre.
« D'après moi, Gabrielle a de bonnes chances. Christophe, peut-être. William, il y a quelque chose qui va lui péter dans la face à un moment donné parce que là, Gabrielle sait qu'elle lui a menti, ce qui fait que le lien de confiance est rompu. Moi, d'après moi, on pourrait voir Marie-Ève, Gabrielle, Christophe et Jean-François Provençal en top quatre. »
Tu crois en Christophe, même s'il n'a pas si bien joué cette semaine?
« Là, il y a une punition. Les punitions, c'est presque des petites rédemptions. Moi, je pense qu'il s'est peut-être saboté sur le challenge du PM. »
Finalement, si tu étais patronne invisible cette semaine, qui aimerais-tu voir sur le bloc et qui éliminerais-tu?
« Je n'ai tellement pas essayé de faire cet exercice-là... Je pense... Quelqu'un comme Normand, puis quelqu'un comme Étienne ou Christophe pour les faire bouger, pour les obliger à se mouiller.
« J'aurais préféré que ce soit Normand qui sorte, parce que vraiment, moi aussi, j'ai peur de lui, puis je pense qu'il est tellement intelligent. Normand, ça fait 50 ans qu'il joue à des jeux de stratégie. Il y en a là-dedans qui ont 23 ans. Ils n'ont même pas la moitié du temps que Normand a joué à des jeux de stratégie. Moi, je jouais à des jeux de stratégie avec Normand il y a 30 ans. C'est pour ça que je le crains, parce que c'est une somme d'expérience de jeux stratégiques impressionnante.
« Puis, Christophe et Étienne, juste pour les bousculer, mais j'aurais tenté d'influencer le vote pour que ce ne soit pas ces deux-là. Ça aurait été comme des pions, juste parce que je les trouve confortables, les garçons. Christophe a fait une bourde, mais je n'aurais pas su qu'il avait fait une bourde si je n'avais pas vu le show. Donc, j'aurais probablement pensé qu'ils surfent encore sur leur petite stabilité. Je les aurais comme brassés, mais avec une seule cible, qui est Normand. Oui, c'est ça. Notre maître à tous. »
Big Brother Célébrités saison 6 est présenté du lundi au jeudi à 19 h 30, ainsi que le dimanche à 18 h 30 sur Noovo. Tu peux également réécouter tous les épisodes sur Crave.
Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.