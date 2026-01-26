Émily Bégin répond à nos questions et s'ouvre sur son pire moment à Big Brother Célébrités
« Pendant qu’elle me parlait, je me disais : qu’est-ce que je suis en train de me faire vivre, là? »
La deuxième semaine de la téléréalité Big Brother Célébrités a été particulièrement chargée en émotions pour la chanteuse et animatrice Émily Bégin. À trois secondes de remporter l’épreuve du patron, elle s’est finalement retrouvée sur le bloc… pour être évincée le jour même de son anniversaire. Des montagnes russes émotionnelles à la hauteur de la boule d’énergie qu’elle est.
Il faut dire qu’elle semblait déjà jouer sur du temps emprunté. Dès le jour 1, elle s’est mis les pieds dans les plats avec l’alliance 0.5, dans laquelle elle avait invité à peu près tout le monde. Son manque de discrétion et son jeu très (trop) social ont rapidement fait peur à plusieurs potentiel.le.s allié.e.s.
Si elle a réussi à s’en sortir lors de la première semaine, l’issue semblait inévitable lors de cette deuxième éviction de l’aventure. Une alliance de dix personnes, Gros Vibe, s’est formée, et la patronne, Marie-Ève Beauregard, faisait aussi partie de Les doigts de la main avec King Melrose et William Cloutier, deux joueurs qui ne sont pas dans cette première. Résultat : si elle ne voulait pas cibler ses propres groupes, il ne lui restait que trois options de célébrités à mettre sur le bloc. Émily faisait partie de ces trois malchanceux.ses, tout comme Kate Moya, contre qui elle a dû se battre pour sa survie.
Disons-le franchement : il y a beaucoup trop d’alliances cette année, et ça risque d’exploser plus tôt que tard.
De retour à la réalité après avoir découvert tout ce qui se tramait entre les murs de la maison, Émily se confie en toute transparence sur son aventure. Elle nous partage aussi ses prédictions et revient sur les moments plus difficiles, malgré son tempérament de battante.
Qu'est-ce qui t'a le plus surprise en écoutant les épisodes?
« Mon Dieu, ce qui m'a surprise, c'est le jeu de William. Je ne m'attendais vraiment pas au fait qu'il a plein d'alliances, dont une très proche avec Pascale. »
Crois-tu que William, qui n'est pas dans l'alliance majoritaire Gros Vibe, a fait erreur en ne poussant pas pour te garder?
« Je pense qu’il savait que Marie-Ève est tellement dans la grosse alliance qu’il n’a pas voulu donner trop d’informations. Il a voté pour moi parce qu’on était souvent ensemble, puis il savait que son vote n’allait pas virer le tout. Tu comprends? Il l’a fait par fidélité. Parce qu’à un moment donné, je lui ai demandé dans la maison, je lui ai dit : ''moi, je vais travailler envers [le vote des] gars'', parce que j’avais travaillé beaucoup plus avec les gars. […] Puis Pascale était dans Danse en ligne, mais je ne la sentais pas complètement dans Danse en ligne. Je savais qu’il y avait une alliance plus puissante avec qui elle jouait.
« Mais, à un moment donné, tu fais : ils sont dans une grosse alliance, puis ils ne veulent pas. Ils ont trop peur d’être la cible la semaine prochaine. En même temps, pour le jeu, je ne comprends pas pourquoi ils ne l’ont pas fait, parce que déjà, c’est le bordel. De toute façon, je leur disais : ''personne ne sait qui a voté pour qui''. C’est juste des nombres. À un moment donné, tu peux dire : non, ce n’est pas moi. Fais croire que ce n’est pas toi qui as voté pour moi. »
L'alliance « Danse en ligne », à Big Brother Célébrités.Big Brother Célébrités | Noovo
On sait que tu étais dans l'alliance Danse en ligne et que Normand D'Amour était ton #1, mais tu étais aussi proche d'Étienne, qui n'est pas dans Danse en ligne. Avais-tu une alliance avec lui?
« L’alliance avec Étienne, on avait les Joyeux Lurons. Il y avait moi, Marie-Ève, Étienne, William et Félix. […] Donc moi, quand j’ai parlé à Marie-Ève, avant qu’elle monte son bloc, j’étais sûre d’être safe cette semaine. Je ne me sentais pas dans ses cibles, parce que je travaillais déjà avec elle dans une petite alliance. Si ça avait été Gabrielle ou Jean-François [au patronat], j’aurais eu plus peur. J’aurais fait : “Là, je vais être en danger cette semaine.” Mais Marie-Ève, ça m’a vraiment surprise. »
As-tu confronté Marie-Ève, comme c'était l'une des cinq alliées dans les Joyeux Lurons?« Ben oui, qu’est-ce que tu penses? En plus, je lui ai dit : ''ne mets pas deux autres filles sur le bloc''. Il y avait déjà eu deux filles la semaine d’avant. Mixe ça au moins un peu, parce que là, on va se retrouver que ça va être juste les boys qui vont travailler entre eux autres. Je voulais créer une autre alliance avec elle, Normand et Pascale, les quatre ensemble, que ça aurait été vraiment une alliance secrète, que personne ne se serait douté de ça. Certain que je travaillais en son sens avec Marie-Ève, c’est pour ça que ça m’a autant surprise. »
Tu es passée à un cheveu d’être patronne cette semaine. Qui auraient été tes cibles?
« Je touchais un peu à tout le monde avec des alliances, sauf Gabrielle et Jean-François. Je ne travaillais pas du tout avec eux. Si j’avais été patronne, c’est certain que ç’aurait été mes cibles. En plus, je savais qu’ils faisaient partie de la grosse alliance. Je ne savais pas qu’ils étaient 10 ou 11, ça, ça m’a vraiment surprise. »
L'alliance « Gros Vibe », à Big Brother Célébrités. Big Brother Célébrités | Noovo
Tu ne semblais pas surprise de ton éviction, pourquoi?
« Je le savais, c'était clair. Tu le sens dans la maison. Mais là, à un moment donné, moi, ça fait 23 ans que je fais de la télé, on va se le dire. À un moment donné, tu fais : OK, soit que je deviens une personne qui est plate à regarder à la télé, qui ne fait rien, qui ne se bat pas, ou j’essaie le tout pour le tout. Je me suis switchée sur : OK, sois l’énergie que tu es, parce qu’à un moment donné, quand tu le sais [que tu quittes], tu ne veux pas t’asseoir là-dessus et attendre [l’éviction]. C’est un show de télé aussi. Tu veux que le monde ait du fun, puis tu veux que le monde fasse comme : tabouette, elle s’est battue jusqu’à la fin. »
Émily revient sur le pénible souper avec Marie-Ève. Big Brother Célébrités | Noovo
Si Marie-Ève voulait t’évincer à tout prix, pourquoi t’a-t-elle choisi pour le souper La Belle et La Bœuf? Il me semble que ça sert à renforcer des alliances et à gagner des points, ce privilège-là?
« Je pense que c’est un peu pour ça, pour gagner des points [pour mon jury]. Si elle se retrouve à la fin, dire : ''Je t’ai invitée à souper…'' Je ne sais pas… Mais, écoute, ça a été interminable, cette heure et demie là de souper. Je voulais mourir. C’est un moment dans la semaine que je me suis dit, pendant qu’elle me parlait, je me disais : ''Mais qu’est-ce que je suis en train de me faire vivre là? Pourquoi je vis ça à 44 ans? Je n’ai pas besoin de…'' Écoute, j’étais là, c’est comme si je me faisais chicaner par ma fille.
« La différence aussi, le choc générationnel aussi. Il y en a un dans la maison, quand même. Tu as bien beau dire : ''Je vais aller faire une alliance avec quelqu’un que personne ne va se douter''. Naturellement, tu vas avec des gens avec qui tu as des conversations de ton âge. Je comprends ça. La gang des Gros Vibe, eux, c’est tout du monde du même range d’âge à peu près, qui ont soit des projets ensemble, soit qu'ils écrivent ensemble…
« C’est normal, j’ai fait la même chose avec Normand. Normand, il est venu me chercher tout de suite. J’ai parlé à King, que c’est quelqu’un un peu plus de ma génération, qui a un enfant, Kate, qui a deux enfants… Tu sais, c’est comme naturellement, il y a quelque chose qui se fait dans la maison.
« Puis, on n’était pas dans une grosse alliance. Dans ce temps-là, tu as hâte que la troisième semaine arrive pour mettre une petite bombe là-dedans, d’avoir une twist, parce qu’à un moment donné, ça devient quasiment évident. »
En tant que 2e membre du jury, qui n'aura assurément pas ton vote?
« Présentement, parce que tu sais, en l'écoutant, il y a bien des affaires qui peuvent changer, mais présentement, c'est sûr que Marie-Ève n'aurait pas mon vote. Je n'ai pas aimé comment elle a été patronne, comment elle a fait une campagne vraiment contre moi. Je sais qu'elle a une grosse alliance, mais on avait tellement bâti des affaires que je croyais vraiment. Je trouvais que c'était une décision facile. Je ne sais pas si elle a été une grande gameuse avec ce patronat-là.
Qui pourrait remporter cette saison de Big Brother Célébrités, selon toi?
« Dans les gars, j'ai comme un feeling que ça pourrait être William ou Félix. Présentement, je trouve qu'ils jouent bien, ils sont tous au-dessus de ça, tout le monde les aime, ils ne sont pas trop dangereux, mais en même temps, ils le sont. Chez les filles, je dirais Gabrielle ou Pascale. »
Finalement, si tu étais patronne invisible cette semaine, qui aimerais-tu voir sur le bloc et qui éliminerais-tu?
« Je mettrais Gabrielle et Jean-François sur le bloc. Là, admettons qu'on ne parle pas de backdoor, je crois que Gabrielle est plus dangereuse que Jean-François. Mon feeling. C'est sûr que j'irais pour éliminer Gabrielle. »
Big Brother Célébrités saison 6 est présenté du lundi au jeudi à 19 h 30, ainsi que le dimanche à 18 h 30 sur Noovo. Tu peux également réécouter tous les épisodes sur Crave.
Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.