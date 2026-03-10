Alerte de verglas : Des écoles du Québec annoncent déjà leur fermeture
Jusqu'à 45 mm de pluie verglaçante sont attendus par endroit!
Des centres de services scolaires de partout au Québec ont annoncé ce mardi 10 mars la fermeture de leurs écoles pour ce mercredi 11 mars, en prévision d'une importante tempête de verglas. On prévoit jusqu'à 45 mm de pluie verglaçante sur certaines régions de la province à compter de mercredi matin — une accumulation qui pourrait paralyser les déplacements et rendre les conditions particulièrement dangereuses.
À lire également : Alerte météo au Québec : Le pire épisode de verglas depuis 2023 arrive et voici quoi savoir
Au moment d'écrire ces lignes, plusieurs CSS s'étaient tournés vers les réseaux sociaux pour annoncer la fermeture de leurs établissements scolaires primaires et secondaires, en plus de suspendre les services de garderies et le transport scolaire :
- Le Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais
- Le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées
- Le Centre de services scolaire des Draveurs
- Le Centre de services scolaire des Hauts Bois de l’Outaouais
- Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord
- Le Centre de services scolaire des Laurentides
- Le Centre de services scolaire des Affluents
- Le Centre de services scolaire des Mille-Îles
- Le Centre de services scolaire des Samares
- Le Centre de services scolaire des Navigateurs
- Le Centre de services scolaire de Laval
- Le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île
- Le Centre de services scolaire de Montréal
- Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
Selon les prévisions météo d'Environnement Canada, un important épisode de pluie verglaçante devrait frapper plusieurs régions du sud et du centre de la province entre mercredi et jeudi, dont le Grand Montréal, la Montérégie, l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et le Centre-du-Québec.
Entre 20 et 30 millimètres de verglas pourraient tomber sur une période pouvant atteindre 24 heures à Montréal et jusqu’à 45 mm de pluie verglaçante au nord de la métropole.
À titre comparatif, ça pourrait être comparable à ce qu’on a vécu début avril 2023 », a précisé à Narcity Québec Julien Pellerin, météorologue chez Environnement Canada.
Selon Environnement Canada, cet épisode de verglas pourrait entraîner plusieurs conséquences importantes. L’accumulation de glace risque notamment d’endommager les arbres, les bâtiments et certaines infrastructures, ce qui pourrait provoquer des pannes de courant prolongées.
Des perturbations dans les transports, comme des retards ou des annulations, sont également possibles, tandis que les surfaces pourraient devenir particulièrement glissantes.
L’agence fédérale prévient aussi que le froid devrait se maintenir après cet épisode, ce qui pourrait retarder le rétablissement complet des services.