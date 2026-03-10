Alerte de verglas : Des écoles du Québec annoncent déjà leur fermeture

Jusqu'à 45 mm de pluie verglaçante sont attendus par endroit!

Une voiture gelée.

L'importante alerte de verglas force plusieurs centres de services scolaires à fermer ses écoles ce mercredi 11 mars.

Des centres de services scolaires de partout au Québec ont annoncé ce mardi 10 mars la fermeture de leurs écoles pour ce mercredi 11 mars, en prévision d'une importante tempête de verglas. On prévoit jusqu'à 45 mm de pluie verglaçante sur certaines régions de la province à compter de mercredi matin — une accumulation qui pourrait paralyser les déplacements et rendre les conditions particulièrement dangereuses.

À lire également : Alerte météo au Québec : Le pire épisode de verglas depuis 2023 arrive et voici quoi savoir

Au moment d'écrire ces lignes, plusieurs CSS s'étaient tournés vers les réseaux sociaux pour annoncer la fermeture de leurs établissements scolaires primaires et secondaires, en plus de suspendre les services de garderies et le transport scolaire :

À noter que la liste d'établissements fermés est appelée à évoluer au cours des prochaines heures, d'autres organisations pouvant emboîter le pas.

Selon les prévisions météo d'Environnement Canada, un important épisode de pluie verglaçante devrait frapper plusieurs régions du sud et du centre de la province entre mercredi et jeudi, dont le Grand Montréal, la Montérégie, l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et le Centre-du-Québec.

Entre 20 et 30 millimètres de verglas pourraient tomber sur une période pouvant atteindre 24 heures à Montréal et jusqu’à 45 mm de pluie verglaçante au nord de la métropole.

À titre comparatif, ça pourrait être comparable à ce qu’on a vécu début avril 2023 », a précisé à Narcity Québec Julien Pellerin, météorologue chez Environnement Canada.

Selon Environnement Canada, cet épisode de verglas pourrait entraîner plusieurs conséquences importantes. L’accumulation de glace risque notamment d’endommager les arbres, les bâtiments et certaines infrastructures, ce qui pourrait provoquer des pannes de courant prolongées.

Des perturbations dans les transports, comme des retards ou des annulations, sont également possibles, tandis que les surfaces pourraient devenir particulièrement glissantes.

L’agence fédérale prévient aussi que le froid devrait se maintenir après cet épisode, ce qui pourrait retarder le rétablissement complet des services.

