Sommaire

Prévisions météo : Une importante couche de verglas attend le Québec ce week-end et voici où

Range la pelle et sors les patins!

Du verglas.​

Une importante couche de verglas attend le Québec ce week-end du 15 et 16 novembre.

Zlikovec | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Après avoir pelleté comme s’il n’y avait pas de lendemain en début de semaine, voilà que les Québécois et Québécoises du Grand Montréal devront sortir leur patin à glace. La raison : les prévisions météo annoncent une importante couche de verglas est attendue ce week-end sur plusieurs secteurs du sud du Québec.

À lire également : Mal déneiger ta voiture peut te coûter jusqu'à 360 $ d'amendes au Québec

Environnement Changement climatique Canada a émis ce jeudi 13 novembre un bulletin météorologique spécial pour le Grand Montréal, la vallée de l’Outaouais, Lanaudière, le Bas-Richelieu, la Montérégie et les Laurentides.

Jusqu’à dix millimètres de verglas sont attendus dès samedi soir jusqu’à dimanche matin, selon l’avis de l’organisme fédéral.

« La chaussée, les trottoirs et les surfaces deviendront glacés et glissants. Les conditions routières pourraient être difficiles par endroits », dit-on.

Pour les néophytes en la matière, le verglas apparaît quand l’air en altitude est assez chaud pour faire fondre les flocons, mais que le sol reste sous 0°. Résultat : la goutte de pluie gèle dès qu’elle touche le sol.

Comme la température peut varier d’un ou deux degrés seulement, la neige peut soudain devenir pluie verglaçante ou revenir en neige. Il est donc complexe de prévoir ce phénomène à long terme, soutient sur son site Web MétéoMédia. Le système qui va toucher le Québec en fin de semaine qui arrive de l’ouest ne fait pas exception à la règle.

Pour la neige, l’Abitibi pourrait recevoir entre 15 et 25 cm. Les Laurentides pourraient en voir de 10 à 20 cm. La Mauricie, le Centre-du-Québec et l’Estrie devraient accumuler entre 10 et 15 cm. Du côté de la Beauce et de la Capitale-Nationale, on parle plutôt de 5 à 10 cm, note MétéoMédia.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

