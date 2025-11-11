Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Rouler sans pneus d’hiver? Voici les véhicules qui peuvent le faire en 2025 au Québec

Il y a toujours des exceptions aux règles!

Une charrue dans une rue.

Certains véhicules peuvent rouler sans pneus d'hiver au Québec.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

La date limite légale pour poser tes pneus d’hiver approche à grands pas (ou à grandes roues) et, pour plusieurs, ça peut être instigateur de beaucoup de stress. Or, certain.e.s propriétaires de véhicules au Québec n’ont pas à se soucier du changement de pneus saisonnier. On t'explique.

À lire également : Tes pneus d'hiver sont vieux? Voici comment vérifier si tu dois les changer ou non

Tu as bien lu! Selon le Code de la sécurité routière, il est prévu par la loi quelques exceptions pour certains modèles de voitures ou situations spécifiques.

En temps normal, tes quatre pneus d’hiver doivent être installés sur ton bolide avant le 1er décembre, et ce, jusqu’au 15 mars inclusivement. Si tu ne te plies pas à la règle, tu te magasines une amende de 200 $ à 300 $, plus les frais applicables.

Voici les véhicules qui ne sont pas sous l’obligation d’avoir des pneus d’hiver, selon le gouvernement du Québec :

  • les remorques;
  • les véhicules lourds, soit ayant un poids nominal brut de 4500 kg ou plus;
  • les véhicules-outils;
  • la machinerie agricole;
  • les roues de secours des véhicules et
  • les motocyclettes utilisées comme véhicule d’urgence.

À noter que cette mesure ne s’applique que pour les véhicules immatriculés au Québec. C’est donc dire que les voitures de l’Ontario ou des États-Unis, par exemple, ne sont pas assujetties à la loi québécoise.

Par ailleurs, il existe d’autres cas ou des périodes d’exception, notamment lorsque tu achètes un nouveau véhicule. Les voici, en détail :

  • Sept jours suivant la date d’acquisition d’un véhicule chez un concessionnaire;
    • Tu dois toutefois être en possession du contrat de vente du véhicule ou d’une copie de celui-ci;
  • Sept jours avant l’expiration d’un contrat de location d’un véhicule dont la durée est d’un an ou plus;
    • Tu dois absolument avoir le contrat de location ou une copie de celui-ci;
  • Les véhicules ayant une plaque d’immatriculation amovible (plaque X);
  • Les véhicules avec un certificat d’immatriculation temporaire (transit) pour la période de validité indiquée sur le certificat, sans excéder une période de sept jours suivant la date de la délivrance de ce certificat;
  • Les habitations motorisées, soit les véhicules automobiles aménagés de façon permanente en logement (par exemple, les véhicules récréatifs).

Pour obtenir une levée des conditions pour ton automobile, sache que c’est la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) qui délivre un certificat d’exemption de pneus d’hiver aux automobilistes concerné.e.s.

Si tu ne fais pas partie de ces exceptions, tu as encore quelque temps pour profiter de tes gommes d'été, malgré l'importante brodée de neige lourde tombée depuis ce lundi 10 novembre.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

