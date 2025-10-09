Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

L’hiver 2025-2026 au Québec s’annonce brutal selon les prévisions : Voici quoi savoir

Attache ta tuque avec d'la broche! ☃️

Une rue enneigée à Montréal.

Les prévisions météo pour l’hiver 2025-2026 au Québec s’annoncent brutales.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Après un début d’automne aux allures d’été, voilà qu’il faut se préparer à l’arrivée de l’hiver au Québec. On est en droit de se demander ce que nous réserve le temps de la saison hivernale 2025-2026. MétéoMédia n’a pas hésité à se mouiller et a publié ses prévisions météo.

À lire également : On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

Dans ses prévisions publiées ce mardi 7 octobre, les météorologues de MétéoMédia prévoient un « choc » important et les températures chaudes et fraiches des derniers jours en sont la preuve.

On va jusqu’à indiquer qu’une rupture brutale devrait s’opérer autour du 15 novembre, marquant l’arrivée de conditions hivernales bien senties.

« La rupture s’opère en moyenne autour du 15 novembre pour les cas répertoriés de transition accélérée vers l’hiver », indique le météorologue Réjean Ouimet.

Deux scénarios sont alors possibles. Le premier étant un froid qui « vient par touches de quelques jours », laissant croire que le vortex polaire est « plutôt distant et le froid, pas très bien organisé, ne tient pas longtemps », dit-il. Le deuxième scénario, bien que plus rare, serait que le froid s’installe pour un bon mois jusqu’à la mi-décembre.

Un calendrier « respecté »

La chaine spécialisée prévoit que les conditions hivernales, soit le froid et la neige, devraient, comme à l’habitude s’étendre sur un mois, soit le 17 novembre à Val-d’Or, le 29 novembre à Québec, le 30 novembre à Gaspé et le 12 décembre à Montréal.

Le Québec reçoit en moyenne jusqu’à neuf bordées de neige avant le solstice de l’hiver, qui est prévu cette année le 21 décembre. Au plaisir des amateurs et amatrices de ski, rien n’indique que ça n’arrivera pas d’ici là.

Côté température, MétéoMédia et The Weather Network prévoient des températures « près des normales ou légèrement sous celles-ci » de décembre à février.

Un hiver sous La Niña

L’hiver prochain devrait se dérouler sous une La Niña faible. Pour les néophytes, il s’agit d’un phénomène climatique naturel qui se caractérise par un refroidissement anormal des eaux de surface dans l’océan Pacifique, près de l’équateur.

« La Niña n’est pas une formule magique : même au Québec, tout le monde ne vit pas son hiver à l’identique en cas d’hiver La Niña », soutient Réjean Ouimet.

Selon lui, « certaines indications laissent entrevoir une installation de l’hiver un peu plus franche qu’au cours des dernières années. Le froid et la neige se sont souvent fait attendre », mais « ce serait différent cette année ».

Selon les dernières prévisions de l’Almanach des fermiers, qui utilise une méthode de prédiction mathématique et astronomique vieille de plus de 200 ans, la première neige au Québec devrait arriver dès le début novembre. Tu as encore le temps de t’acheter des bottes et une tuque.

From Your Site Articles
prévisions météo hiverprévisions météohiver au québecmétéomédiaalmanach des fermiersprévisions météorologiquesmétéo au québec
QuébecCanadaNouvelles

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Hiver 2025-2026 au Québec : Les prévisions sont sorties et pas mal de neige t'attend

    Sors ta pelle tout de suite. ☃️

    On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

    Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️

    On sait quand tombera la première neige au Québec et tu n'es pas prêt

    Profite bien de la fin de l'été! ❄️☃️

    Les prévisions météo de l'automne 2025 au Québec sont sorties et ça s'annonce désagréable

    Tu pourras ressortir tes bottes de pluie du printemps dernier...

    Les prévisions météo de novembre sont sorties et ce sera le pire temps de l'automne

    Pluie, neige mouillée et froid : ça s'annonce déprimant au Québec.

    Les candidats d'OD Tentations au soleil sont dévoilés et il y a des surprises

    Il n'y a pas que des anciens d'OD!

    Bébé abandonné à Longueuil : Voici tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant

    Les parents sont toujours recherchés par la police.

    La SPCA de Montréal cherche des familles d'accueil pour des centaines d'écureuils orphelins

    Des bébés écureuils blessés ont besoin d'aide cet automne dans la métropole.

    Amazon vend + de 10 000 exemplaires de ce produit beauté par mois et il est à 42% de rabais

    Ce chouchou peut être à toi à petit prix!✨

    Les Québécois de 45 ans et plus croulent sous les dettes : Voici quoi savoir

    La moyenne de leur dette a triplé en 20 ans.

    Ces populaires produits LANEIGE à 32,50 $ au Sephora sont 11 $ de moins sur Amazon

    C'est le temps de faire des réserves! 🤯😍

    7 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter GRATUITEMENT en octobre 2025

    L'activité parfaite de la « sweater weather ».

    Voici comment gagner de l'argent facilement au Québec juste en partageant ton avis

    Ton opinion vaut plus que tu penses. 💰

    La populaire bouteille Stanley est à méga rabais pendant un temps limité sur Amazon

    C'est le temps de mettre la main dessus!