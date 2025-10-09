L’hiver 2025-2026 au Québec s’annonce brutal selon les prévisions : Voici quoi savoir
Attache ta tuque avec d'la broche! ☃️
Après un début d’automne aux allures d’été, voilà qu’il faut se préparer à l’arrivée de l’hiver au Québec. On est en droit de se demander ce que nous réserve le temps de la saison hivernale 2025-2026. MétéoMédia n’a pas hésité à se mouiller et a publié ses prévisions météo.
À lire également : On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite
Dans ses prévisions publiées ce mardi 7 octobre, les météorologues de MétéoMédia prévoient un « choc » important et les températures chaudes et fraiches des derniers jours en sont la preuve.
On va jusqu’à indiquer qu’une rupture brutale devrait s’opérer autour du 15 novembre, marquant l’arrivée de conditions hivernales bien senties.
« La rupture s’opère en moyenne autour du 15 novembre pour les cas répertoriés de transition accélérée vers l’hiver », indique le météorologue Réjean Ouimet.
Deux scénarios sont alors possibles. Le premier étant un froid qui « vient par touches de quelques jours », laissant croire que le vortex polaire est « plutôt distant et le froid, pas très bien organisé, ne tient pas longtemps », dit-il. Le deuxième scénario, bien que plus rare, serait que le froid s’installe pour un bon mois jusqu’à la mi-décembre.
Un calendrier « respecté »
La chaine spécialisée prévoit que les conditions hivernales, soit le froid et la neige, devraient, comme à l’habitude s’étendre sur un mois, soit le 17 novembre à Val-d’Or, le 29 novembre à Québec, le 30 novembre à Gaspé et le 12 décembre à Montréal.
Le Québec reçoit en moyenne jusqu’à neuf bordées de neige avant le solstice de l’hiver, qui est prévu cette année le 21 décembre. Au plaisir des amateurs et amatrices de ski, rien n’indique que ça n’arrivera pas d’ici là.
Côté température, MétéoMédia et The Weather Network prévoient des températures « près des normales ou légèrement sous celles-ci » de décembre à février.
Un hiver sous La Niña
L’hiver prochain devrait se dérouler sous une La Niña faible. Pour les néophytes, il s’agit d’un phénomène climatique naturel qui se caractérise par un refroidissement anormal des eaux de surface dans l’océan Pacifique, près de l’équateur.
« La Niña n’est pas une formule magique : même au Québec, tout le monde ne vit pas son hiver à l’identique en cas d’hiver La Niña », soutient Réjean Ouimet.
Selon lui, « certaines indications laissent entrevoir une installation de l’hiver un peu plus franche qu’au cours des dernières années. Le froid et la neige se sont souvent fait attendre », mais « ce serait différent cette année ».
Selon les dernières prévisions de l’Almanach des fermiers, qui utilise une méthode de prédiction mathématique et astronomique vieille de plus de 200 ans, la première neige au Québec devrait arriver dès le début novembre. Tu as encore le temps de t’acheter des bottes et une tuque.