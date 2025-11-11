Prévisions météo: Voici si la neige est là pour rester à Montréal et à Québec cette semaine
Un bel aperçu de la saison hivernale! 🥴
Pour plusieurs, la neige est synonyme de conte de fées, leur rappelant les plus beaux films de Noël. Pour d’autres, c’est l’enfer sur Terre. Depuis lundi soir, près de 20 centimètres de neige sont tombés sur Montréal et la ville de Québec. Est-elle là pour rester ou l’hiver est commencé pour de bon? On fait le point.
Si la semaine a débuté en mode hivernale, les prochains jours seront un brin différents. Selon les données d'Environnement Canada, on attend des averses de neige totalisant entre 2 et 4 cm, ce mardi 11 novembre, accompagnées de vents d’ouest jusqu’à 50 km/h et d’un refroidissement éolien autour de -9. Les températures resteront stables près de -2 degrés.
Mercredi, le ciel sera nuageux avec 60 % de probabilité de neige, mais c’est là que ça se gâte : le tout se transformera en 60 % de probabilité d’averse plus tard dans la journée. Le maximum atteindra 2 degrés.
Jeudi, on prévoit de la pluie intermittente avec un maximum de 3 degrés et une journée plein-soleil ce vendredi, avec un maximum de 4 degrés. Samedi et dimanche, il fera respectivement un maximum de 2 et 4 degrés.
En d’autres termes, le temps doux des prochains jours devrait aider à la fonte des centimètres tombés pour finalement se transformer en « gadou » et en « slush ».
Et dans le 418
Du côté de la capitale nationale, la neige tombera ce mardi de façon intermittente avec une accumulation pouvant atteindre 5 cm. Les vents du sud-ouest souffleront jusqu’à 50 km/h, ce qui fera chuter le ressenti à près de -8 degrés, malgré des températures stables autour de zéro.
Mercredi, le ciel restera généralement nuageux avec 40 % de probabilité d’averses de neige en après-midi, puis un maximum à 1 degré. Le mercure descendra ensuite à -4 dans la nuit, sous un ciel toujours chargé.
Jeudi, les nuages persisteront et 60 % de probabilité de neige ou de pluie sont au menu, avec un maximum de 2 degrés. Vendredi, le temps se fera plus tranquille, mais toujours frais, avec un maximum de 2 degrés et une nuit claire où le thermomètre plongera à -5.
Samedi, le soleil fera une courte apparition avec un maximum d’environ 1 degré, avant que les nuages et la neige ne reprennent le dessus dimanche.
