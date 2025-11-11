Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Prévisions météo: Voici si la neige est là pour rester à Montréal et à Québec cette semaine

Un bel aperçu de la saison hivernale! 🥴

De la neige en novembre.

La neige n'est peut-être pas là pour rester à Montréal et Québec cette semaine.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Pour plusieurs, la neige est synonyme de conte de fées, leur rappelant les plus beaux films de Noël. Pour d’autres, c’est l’enfer sur Terre. Depuis lundi soir, près de 20 centimètres de neige sont tombés sur Montréal et la ville de Québec. Est-elle là pour rester ou l’hiver est commencé pour de bon? On fait le point.

À lire également : Plus de 370 000 foyers privés d'électricité au Québec

Si la semaine a débuté en mode hivernale, les prochains jours seront un brin différents. Selon les données d'Environnement Canada, on attend des averses de neige totalisant entre 2 et 4 cm, ce mardi 11 novembre, accompagnées de vents d’ouest jusqu’à 50 km/h et d’un refroidissement éolien autour de -9. Les températures resteront stables près de -2 degrés.

Mercredi, le ciel sera nuageux avec 60 % de probabilité de neige, mais c’est là que ça se gâte : le tout se transformera en 60 % de probabilité d’averse plus tard dans la journée. Le maximum atteindra 2 degrés.

Jeudi, on prévoit de la pluie intermittente avec un maximum de 3 degrés et une journée plein-soleil ce vendredi, avec un maximum de 4 degrés. Samedi et dimanche, il fera respectivement un maximum de 2 et 4 degrés.

En d’autres termes, le temps doux des prochains jours devrait aider à la fonte des centimètres tombés pour finalement se transformer en « gadou » et en « slush ».

Et dans le 418

Du côté de la capitale nationale, la neige tombera ce mardi de façon intermittente avec une accumulation pouvant atteindre 5 cm. Les vents du sud-ouest souffleront jusqu’à 50 km/h, ce qui fera chuter le ressenti à près de -8 degrés, malgré des températures stables autour de zéro.

Mercredi, le ciel restera généralement nuageux avec 40 % de probabilité d’averses de neige en après-midi, puis un maximum à 1 degré. Le mercure descendra ensuite à -4 dans la nuit, sous un ciel toujours chargé.

Jeudi, les nuages persisteront et 60 % de probabilité de neige ou de pluie sont au menu, avec un maximum de 2 degrés. Vendredi, le temps se fera plus tranquille, mais toujours frais, avec un maximum de 2 degrés et une nuit claire où le thermomètre plongera à -5.

Samedi, le soleil fera une courte apparition avec un maximum d’environ 1 degré, avant que les nuages et la neige ne reprennent le dessus dimanche.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
environnement canadaneigeprévisions météocapitale nationaleneige au québec
QuébecNouvellesCanada
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Neige, froid : Voici ce qui t'attend comme prévisions météo au Québec cette semaine

Ne range pas ta pelle trop loin... 😏❄️

On sait quand tombera la première neige à Montréal et tu n'es sûrement pas prêt

À GO, on va faire un ange! ❄️

Prévisions météo : Le Québec devra s'armer de bottes de pluie ce mois-ci et voici pourquoi

Novembre va te donner envie de ne jamais sortir de chez toi.

On sait quand tombera la première neige au Québec et tu n'es pas prêt

Profite bien de la fin de l'été! ❄️☃️

Statistique Canada embauche sans diplôme et ça paye jusqu’à 61 761 $/an

Pas de diplôme, pas de problème!

12 des meilleurs restos « apportez votre vin » à Laval pour bien manger sans te ruiner

Pour une sortie festive pas trop chère!

Grève à la STM : Voici quelles sont les conditions de travail des employés d'entretien

Il y a quand même de quoi rendre jaloux!

Plus de 370 000 foyers privés d'électricité au Québec

Le nombre n'a cessé d'augmenter pendant la nuit. 🤯

11 restaurants qui ont ouvert en 2025 à Montréal et qui valent définitivement le détour

Ta « bucket list » de restos à essayer!

Les cinémas Cineplex proposent des films 100 % gratuits et du popcorn à 3 $ ce week-end

Tu sais quoi faire pour sortir à petit prix! 🍿

Le condo de Jean-Philippe Wauthier est à vendre à Montréal pour près de 1M$ (PHOTOS)

C'est pas donné, mais l'intérieur est parfait!

11 des meilleurs deals anticipés du Vendredi fou d'Amazon allant jusqu'à 77 % de rabais

Tu peux déjà en profiter!

La maison d'Élisabeth Rioux est à vendre sur la Rive-Nord de Montréal pour 1,65 M$ (PHOTOS)

Juste WOW!

Le Canada perd son statut de pays ayant éradiqué la rougeole - Voici ce que ça veut dire

Le pays détenait le statut depuis 1998! 🤯