Sommaire

Neige, froid : Voici ce qui t'attend comme prévisions météo au Québec cette semaine

Ne range pas ta pelle trop loin... 😏❄️

Le Vieux-Montréal sous la neige.

La neige et le froid n'ont pas dit leur dernier mot au Québec cette semaine, après une première journée hivernale.

Diego Grandi | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Neige, froid, pluie verglaçante : le Québec a renoué avec les conditions hivernales ce week-end et la province n’en a pas fini avec les intempéries. Or, selon les prévisions météo, voilà qu'une deuxième vague du genre est attendue dès ce lundi 10 novembre, alors qu’une masse d’air froid viendra s’installer pour plusieurs jours.

Plusieurs régions du Québec ont été touchées par un mélange de précipitations, ce dimanche 9 novembre, causant par endroit des sorties de routes. Dans le Grand Montréal, la journée a commencé sous la neige avant de virer au grésil et à la pluie verglaçante.

Dans les Laurentides, la Capitale-Nationale et la Mauricie, les conditions ont varié d’une heure à l’autre, rendant les déplacements difficiles.

MétéoMédia prévoit que la neige soutenue se concentrera dans les régions du Saguenay, de la Haute-Côte-Nord et de la Mauricie, ce lundi. Dans ces secteurs, elle pourrait tomber de façon soutenue. Au sud du fleuve Saint-Laurent, c’est plutôt la pluie qui dominera.

Les autorités recommandent la prudence sur les routes, puisque les températures proches du point de congélation pourraient rendre la chaussée glissante, même en l’absence de neige visible.

En fin d’après-midi, la situation météorologique devrait évoluer rapidement. Selon MétéoMédia, une nouvelle perturbation apportera une deuxième vague de neige dans le sud de la province. Des accumulations de 5 à 10 centimètres sont prévues entre Montréal, Trois-Rivières et Sherbrooke.

Plus à l’est, notamment dans la région de Québec, la Beauce, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, c’est la pluie qui devrait prendre le relais en soirée. Sur la Côte-Nord et au Saguenay, un mélange de pluie et de neige est attendu selon l’altitude, la neige étant confinée aux secteurs montagneux.

Le froid s’installe pour la semaine

Les prévisions de MétéoMédia indiquent aussi une baisse importante des températures pour les prochains jours. Lundi, les maximums devraient atteindre 3 °C dans le sud du Québec, avant de chuter sous le point de congélation mardi, avec un maximum prévu autour de -1 °C.

Il s’agira du premier maximum sous zéro de la saison pour Montréal, environ neuf jours plus tôt que la moyenne historique du 20 novembre. Le reste de la semaine demeurera froid, avec des températures oscillant entre 2 °C et 3 °C.

Certaines zones de l’est du Québec échapperont toutefois à ce froid. Gaspé et Sept-Îles devraient connaître des maximums de 13 °C et 8 °C respectivement mardi.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

