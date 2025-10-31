Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Les prévisions météo pour décembre sont dévoilées et voici à quoi t’attendre pour Noël

Ton rêve d’un Noël blanc pourrait bien se réaliser cette année! 🎄❄️

Une rue enneigée à Québec.

Les prévisions météo pour décembre sont dévoilées et on sait à quoi devrait ressembler Noël.

Jdphotos1 | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu te demandes sûrement quel temps il fera pour Noël au Québec, voire durant tout le temps des Fêtes. Les prévisions météo de décembre 2025 sont maintenant disponibles et elles annoncent un mois hivernal bien de chez nous.

À lire également : On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

Selon les analyses de MétéoMédia dévoilées au début octobre, décembre s’annonce fidèle à nos traditions hivernales. Les conditions froides et neigeuses devraient être parfaitement installées partout en province juste à temps pour célébrer en famille.

Les météorologues de la chaine anticipent des températures « près des normales ou légèrement sous celles-ci » pour le mois de décembre jusqu’en février.

Le météorologue Réjean Ouimet précise que « certaines indications laissent entrevoir une installation de l’hiver un peu plus franche qu’au cours des dernières années ».

Contrairement aux derniers hivers où « le froid et la neige se sont souvent fait attendre », cette fois-ci « ce serait différent », explique-t-il.

De la neige en abondance pour Noël

Si tu souhaites un Noël blanc traditionnel, les probabilités jouent en ta faveur. Le Québec reçoit habituellement jusqu’à neuf bordées de neige avant le solstice d’hiver, les 21 décembre.

Rien dans les prévisions actuelles n’indique que ces accumulations pourraient être compromises. Au contraire, les conditions s’annoncent très favorables aux précipitations hivernales tout au long du mois de décembre.

Pour les passionné.e.s de sports d’hiver, c’est une excellente nouvelle. Les stations de ski devraient bénéficier de conditions idéales dès les premières semaines du mois, parfait pour une journée de glisse durant les vacances des Fêtes.

Ce que prévoit l’Almanach des fermiers

Si on se rabat sur les prévisions de l’Almanach des fermiers, qui utilise une méthode de prédiction mathématique et astronomique vieille de plus de 200 ans, du temps instable devrait s’installer d’un bout à l’autre du Canada. Au Québec, la neige et le grésil devraient dominer.

Du 20 au 23 décembre, de fortes pluies sont attendues près des côtes de l’est du pays, tandis que le Québec devrait recevoir un mélange de pluie verglaçante et de neige.

Le temps se calmera ensuite pour Noël, avec des journées froides, mais dégagées entre le 24 et le 27 décembre. Pour boucler l’année, du 28 au 31 décembre, le retour du grésil et de la neige viendra rappeler que l’hiver est bien installé.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
prévision météo québecmétéo hiver québecmétéomédiaalmanach des fermiersneige au québec
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

8 petites villes au Québec qui deviennent de vrais « Winter Wonderland » en hiver

Pour un road trip digne d'un conte! 💫

Grève à la STM : Voici l’horaire complet du métro et des autobus du 1er au 28 novembre

Tu devras prendre ton mal en patience après les heures de pointe.

Ce village 100 % Noël près de Québec est digne du film « Le Grincheux »

L’endroit parfait pour vivre la féérie des Fêtes! ✨

On a goûté à 22 bonbons d’Halloween en famille : voici ceux à donner et ceux à éviter

Personne ne veut être la maison plate à l’Halloween (surtout pas toi). 🫣😫

Loi 2 : Tout ce que tu dois savoir sur la loi sur la rémunération des médecins du Québec

Une « loi spéciale » qui ne fait VRAIMENT pas l'unanimité!

Cette carte te permet de voir quelles maisons donnent des bonbons à l'Halloween au Québec

La meilleure stratégie pour maximiser ta récolte de bonbons!

Salaire moyen en hausse au Québec : Voici comment on se compare avec le reste du Canada

On parle d'une hausse de 4,4 %! 🤑🤯

VIA Rail embauche à Montréal avec un sec. 5 et ça paye 28,91 $/h

Formation payée et avantages sociaux complets = OUI!

8 activités spéciales à Montréal pour profiter à fond du week-end de l'Halloween

À « go », tu les fais toutes : GO!

Cette carte dévoile plus de 2000 maisons décorées et hantées que tu peux visiter au Québec

Tu sais ce que tu fais le week-end de l'Halloween!