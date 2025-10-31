Les prévisions météo pour décembre sont dévoilées et voici à quoi t’attendre pour Noël
Ton rêve d’un Noël blanc pourrait bien se réaliser cette année! 🎄❄️
Tu te demandes sûrement quel temps il fera pour Noël au Québec, voire durant tout le temps des Fêtes. Les prévisions météo de décembre 2025 sont maintenant disponibles et elles annoncent un mois hivernal bien de chez nous.
Selon les analyses de MétéoMédia dévoilées au début octobre, décembre s’annonce fidèle à nos traditions hivernales. Les conditions froides et neigeuses devraient être parfaitement installées partout en province juste à temps pour célébrer en famille.
Les météorologues de la chaine anticipent des températures « près des normales ou légèrement sous celles-ci » pour le mois de décembre jusqu’en février.
Le météorologue Réjean Ouimet précise que « certaines indications laissent entrevoir une installation de l’hiver un peu plus franche qu’au cours des dernières années ».
Contrairement aux derniers hivers où « le froid et la neige se sont souvent fait attendre », cette fois-ci « ce serait différent », explique-t-il.
De la neige en abondance pour Noël
Si tu souhaites un Noël blanc traditionnel, les probabilités jouent en ta faveur. Le Québec reçoit habituellement jusqu’à neuf bordées de neige avant le solstice d’hiver, les 21 décembre.
Rien dans les prévisions actuelles n’indique que ces accumulations pourraient être compromises. Au contraire, les conditions s’annoncent très favorables aux précipitations hivernales tout au long du mois de décembre.
Pour les passionné.e.s de sports d’hiver, c’est une excellente nouvelle. Les stations de ski devraient bénéficier de conditions idéales dès les premières semaines du mois, parfait pour une journée de glisse durant les vacances des Fêtes.
Ce que prévoit l’Almanach des fermiers
Si on se rabat sur les prévisions de l’Almanach des fermiers, qui utilise une méthode de prédiction mathématique et astronomique vieille de plus de 200 ans, du temps instable devrait s’installer d’un bout à l’autre du Canada. Au Québec, la neige et le grésil devraient dominer.
Du 20 au 23 décembre, de fortes pluies sont attendues près des côtes de l’est du pays, tandis que le Québec devrait recevoir un mélange de pluie verglaçante et de neige.
Le temps se calmera ensuite pour Noël, avec des journées froides, mais dégagées entre le 24 et le 27 décembre. Pour boucler l’année, du 28 au 31 décembre, le retour du grésil et de la neige viendra rappeler que l’hiver est bien installé.
