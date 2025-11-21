De nouvelles prévisions météo au Québec confirment si tu auras un Noël blanc ou non
Oh! Oh! Oh que l’hiver approche! 🎅🏼
Si tu fais partie des gens qui espèrent un réveillon digne d’un film Hallmark des Noël, avec de la neige qui tombe pendant que tu traverses la rue avec ta tourtière, les prévisions météo de l’Almanach des fermiers viennent de sortir et ça regarde plutôt bien pour plusieurs régions du Québec.
À lire également : Hiver 2025-2026 au Québec : Les prévisions sont sorties et pas mal de neige t'attend
Selon les prévisions publiées le 18 novembre dernier, le sud du Québec est officiellement sur la bonne voie pour voir un tapis blanc au sol pour l’arrivée du père Noël.
Plus on remonte vers le nord, plus les chances deviennent solides et sont fortement favorisées pour un Noël blanc. Pour celles et ceux qui vivent plus en altitude ou dans les zones où l’hiver arrive vite, on parle presque d’une garantie.
Selon l’Almanach, les températures prévues favorisent le maintien de la neige déjà tombée, combinées à un risque de précipitations juste avant ou pendant le temps des Fêtes. Un combo gagnant qui augmente sérieusement les probabilités d’un décor enneigé partout au sud de la province.
Et le reste du Canada dans tout ça?
Pour nos voisin.e.s ailleurs au pays, les nouvelles sont partagées. Voici le portrait express :
- Ontario : Le sud de l’Ontario est, lui aussi, en voie d’obtenir un Noël blanc.
- Prairies : Le sud des Prairies pourrait voir de la neige, selon le trajet des tempêtes.
- Colombie-Britannique : Le sud de la province a une chance raisonnable, mais la côte nord-ouest risque de passer à côté.
- Yukon : Noël blanc assuré.
- Territoires du Nord-Ouest : Très grandes chances dans le sud et bonnes possibilités dans le nord.
- Nunavut : Noël blanc partout.
Le nord du pays, sans surprise, est encore une valeur sûre pour les adeptes de neige en décembre.
Plus tôt ce mois-ci, la publication américaine vieille de 200 ans, reconnue pour ses prédictions météorologiques à long terme, a dévoilé ses premières prévisions pour la semaine de Noël pour le Québec.
Selon les données régionales de l’Almanach, le sud du Québec devrait connaître des températures « froides à très froides » durant toute la semaine de Noël. La neige sera également au rendez-vous.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.