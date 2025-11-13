Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

On sait quel temps il fera à Noël 2025 au Québec et tu n'es pas prêt

Ceux qui voulaient un Noël blanc risquent d'être (trop) gâtés.

Une rue du Vieux-Québec sous la neige. Droite : une rue de Longueuil sous la neige.

Le Québec sera très fortement frappé par beaucoup de neige et du temps froid, la semaine de Noël 2025.

Jdphotos1 | Dreamstime, Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Avec les importantes chutes de neige des derniers jours, tu peux certainement te demander à quoi ressemblera la météo pendant la semaine de Noël 2025 au Québec, les dernières prévisions de l’Almanach des fermiers viennent de tomber. Spoiler : tu vas avoir besoin de sortir ton gros manteau et tes mitaines les plus chaudes!

À lire également : Le train de Noël avec concerts 100% GRATUITS arrive au Québec ce mois-ci - Voici les arrêts

L’Almanach des fermiers, cette publication américaine vieille de plus de 200 ans reconnue pour ses prédictions météorologiques à long terme, a dévoilé ses prévisions pour la semaine de Noël à travers l’Amérique du Nord. Et pour le Québec, le portrait est clair : prépare-toi à un vrai Noël hivernal!

Du froid intense et de la neige

Selon les données régionales de l’Almanach, le sud du Québec devrait connaître des températures « froides à très froides » durant toute la semaine de Noël. Oublie les hivers doux des dernières années : cette fois-ci, l’hiver nordique s’installe pour vrai.

La neige sera également au rendez-vous. Les prévisions annoncent des conditions neigeuses persistantes tout au long de la semaine menant à Noël, ce qui signifie que les routes pourraient être glissantes et qu’il faudra prévoir du temps supplémentaire pour tes déplacements.

Pour celles et ceux qui rêvent d’un Noël blanc traditionnel, c’est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, si tu prévois voyager pour voir ta famille ou tes ami.e.s, tu devras faire preuve de prudence et planifier en conséquence.

Prévisions détaillées pour la semaine de Noël

Voici ce que l’Almanach des fermiers prédit plus spécifiquement pour le Québec durant la période des Fêtes :

Températures : froides à très froides comparativement aux normales saisonnières. Prépare-toi à sortir tes couches de vêtements et à bien te couvrir pour affronter le mercure qui devrait chuter.

Précipitations : De la neige est prévue tout au long de la semaine. Les routes seront probablement enneigées, alors prévois plus de temps pour tes déplacements et conduis prudemment.

Conseil de voyage : Compte tenu des conditions neigeuses attendues, il est recommandé de prévoir du temps supplémentaire pour tous tes trajets. Les routes pourraient être glissantes et la visibilité réduite.

Un Noël blanc garanti?

Si on se fie aux prévisions de l’Almanach, les chances d’avoir un Noël blanc cette année au Québec sont très élevées. La neige devrait non seulement être présente, mais tomber de façon continue durant la semaine précédant le 25 décembre.

C’est une excellente nouvelle pour l’ambiance festive et les amateur.trice.s de sports d’hiver qui pourront profiter de conditions parfaites pour skier, patiner ou simplement admirer les paysages enneigés.

Par contre, celles et ceux qui doivent voyager devront redoubler de vigilance. Assure-toi d’avoir une trousse d’urgence dans ta voiture avec des couvertures, de l’eau, des collations et une lampe de poche, au cas où.

Comparaison avec le reste du Canada

Comparé aux autres régions canadiennes, le Québec ne sera pas seul à affronter le froid de Noël 2025. L’Ontario voisin devrait également connaître des conditions hivernales similaires avec du temps neigeux et des températures fraîches.

Par contre, certaines provinces de l’Ouest et les Maritimes pourraient avoir droit à des conditions plus variables, avec un mélange de neige, de pluie et même de températures plus douces par moments.

Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest connaîtront un froid extrême avec de la neige dans le sud des territoires, tandis que le Nunavut sera sous le joug du froid avec des bordées de neige intermittentes.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

