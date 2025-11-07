Le train de Noël avec concerts 100% GRATUITS arrive au Québec ce mois-ci - Voici les arrêts
De Montréal à Sherbrooke en passant par Lac-Mégantic : le train illuminé fait plusieurs arrêts très festifs! ✨🚂
Imagine un train de Noël qui semble tout droit sorti d'un conte, étincelant de milliers de lumières scintillantes, qui traverse la nuit en semant la magie des Fêtes sur son passage. Ce rêve devient réalité ce mois-ci : le légendaire Train de Noël du CPKC fait escale à plusieurs endroits au Québec (et au pays), et c'est entièrement gratuit.
Depuis plus d'un quart de siècle, cette tradition féerique enchante les cœurs à travers l'Amérique du Nord. Cette année encore, le convoi illuminé sillonne le la Belle Province avec onze arrêts festifs répartis sur trois jours pour offrir aux petit.e.s et grand.e.s la chance de vivre cette expérience enchanteresse.
Les wagons décorés de guirlandes lumineuses étincelantes créent un spectacle visuel qui te donnera l'impression d'être dans un film Hallmark. C'est comme si le père Noël lui-même avait décidé de faire son entrée en ville à bord d'un train enchanté!
Tous les arrêts du Train de Noël au Québec
Le train illuminé du CPKC fera 11 arrêts à travers le Québec entre le 19 et le 24 novembre 2025. Voici où et quand tu peux voir ce spectacle féerique dans ta région :
Mercredi 19 novembre
Montréal-Ouest : 19 h
Station de train de banlieue EXO Montréal-Ouest
Beaconsfield : 20 h 30
Station de train de banlieue EXO Beaconsfield
Dimanche 23 novembre
Lac-Mégantic : 12 h
Rue Cartier, entre les rues Lemieux et Maisonneuve
Sherbrooke : 16 h 45
795, rue de la Rand, Sherbrooke
Farnham : 20 h 30
191, rue Victoria, Farnham
Lundi 24 novembre
Kahnawá:ke : 17 h
Réserve Mohawk, Old Malone Road
Saint-Constant : 18 h
Station EXO Sainte-Catherine, Saint-Constant
Delson : 18 h 55
1, chemin de la Gare, Delson
Saint-Mathieu : 19 h 50
École Jacques-Barclay, 368, rue Principale, Saint-Mathieu
Lacolle : 21 h
10, rue Sainte-Marie, Lacolle
Des performances musicales en direct
Ce n'est pas qu'une simple parade de lumières. Sur une scène aménagée directement dans l'un des wagons du train, des artistes viennent créer une atmosphère festive inoubliable.
Prépare-toi à chanter et danser au rythme des performances du groupe légendaire Smash Mouth et de la talentueuse chanteuse JJ Wilde. Ils interpréteront des classiques des Fêtes réinventés ainsi que leurs plus grands succès, le tout dans une ambiance qui réchauffera certainement ton coeur.
C'est le genre de spectacle qui donne envie de chanter à tue-tête avec la foule un thermos de chocolat chaud à la main.
Chaque arrêt dure environ 30 minutes, soit le temps parfait pour profiter du spectacle, admirer les décorations étincelantes et te laisser imprégner de cette atmosphère magique avant d'avoir trop froid.
Une cause qui réchauffe le cœur
Au-delà de la féerie visuelle et musicale, le Train de Noël du CPKC porte en lui une mission touchante. Chaque arrêt est l'occasion de recueillir des dons pour les banques alimentaires locales.
Tu es donc invité.e à apporter des denrées non périssables ou à faire un don en argent. C'est ta chance de combiner la magie des Fêtes avec un geste de solidarité qui fera vraiment la différence dans ta communauté.
Depuis plus de 25 ans, cette tradition a permis d'amasser des millions de dollars et de tonnes de nourriture pour aider les familles dans le besoin. Quelle belle façon de célébrer l'esprit de générosité qui caractérise la période des Fêtes!
N'oublie pas d'arriver un peu à l'avance pour avoir une bonne place, car cet événement attire toujours des foules. La magie de Noël n'attend que toi!
Train de Noël CPKC au Québec
Coût : Entrée 100% gratuite : Les dons en argent ou en denrées non périssables pour les banques alimentaires sont les bienvenus.
Quand : Les 19, 23 et 24 novembre 2025
