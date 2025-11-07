Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Le train de Noël avec concerts 100% GRATUITS arrive au Québec ce mois-ci - Voici les arrêts

De Montréal à Sherbrooke en passant par Lac-Mégantic : le train illuminé fait plusieurs arrêts très festifs! ✨🚂

Le train de Noël. Droite : Le train illuminé devant la foule.

Le train de Noël du Canadian Pacifique est de retour ce mois-ci illuminer le Québec.

cpkcrail
Rédactrice en chef

Imagine un train de Noël qui semble tout droit sorti d'un conte, étincelant de milliers de lumières scintillantes, qui traverse la nuit en semant la magie des Fêtes sur son passage. Ce rêve devient réalité ce mois-ci : le légendaire Train de Noël du CPKC fait escale à plusieurs endroits au Québec (et au pays), et c'est entièrement gratuit.

À lire également : Cette taverne de Noël aussi quétaine que féérique est LA place festive à visiter à Montréal

Depuis plus d'un quart de siècle, cette tradition féerique enchante les cœurs à travers l'Amérique du Nord. Cette année encore, le convoi illuminé sillonne le la Belle Province avec onze arrêts festifs répartis sur trois jours pour offrir aux petit.e.s et grand.e.s la chance de vivre cette expérience enchanteresse.

Les wagons décorés de guirlandes lumineuses étincelantes créent un spectacle visuel qui te donnera l'impression d'être dans un film Hallmark. C'est comme si le père Noël lui-même avait décidé de faire son entrée en ville à bord d'un train enchanté!

Tous les arrêts du Train de Noël au Québec

Le train illuminé du CPKC fera 11 arrêts à travers le Québec entre le 19 et le 24 novembre 2025. Voici où et quand tu peux voir ce spectacle féerique dans ta région :

Mercredi 19 novembre

Montréal-Ouest : 19 h
Station de train de banlieue EXO Montréal-Ouest

Beaconsfield : 20 h 30
Station de train de banlieue EXO Beaconsfield

Dimanche 23 novembre

Lac-Mégantic : 12 h
Rue Cartier, entre les rues Lemieux et Maisonneuve

Sherbrooke : 16 h 45
795, rue de la Rand, Sherbrooke

Farnham : 20 h 30
191, rue Victoria, Farnham

Lundi 24 novembre

Kahnawá:ke : 17 h
Réserve Mohawk, Old Malone Road

Saint-Constant : 18 h
Station EXO Sainte-Catherine, Saint-Constant

Delson : 18 h 55
1, chemin de la Gare, Delson

Saint-Mathieu : 19 h 50
École Jacques-Barclay, 368, rue Principale, Saint-Mathieu

Lacolle : 21 h
10, rue Sainte-Marie, Lacolle

Des performances musicales en direct

Ce n'est pas qu'une simple parade de lumières. Sur une scène aménagée directement dans l'un des wagons du train, des artistes viennent créer une atmosphère festive inoubliable.

Prépare-toi à chanter et danser au rythme des performances du groupe légendaire Smash Mouth et de la talentueuse chanteuse JJ Wilde. Ils interpréteront des classiques des Fêtes réinventés ainsi que leurs plus grands succès, le tout dans une ambiance qui réchauffera certainement ton coeur.

C'est le genre de spectacle qui donne envie de chanter à tue-tête avec la foule un thermos de chocolat chaud à la main.

Chaque arrêt dure environ 30 minutes, soit le temps parfait pour profiter du spectacle, admirer les décorations étincelantes et te laisser imprégner de cette atmosphère magique avant d'avoir trop froid.

Une cause qui réchauffe le cœur

Au-delà de la féerie visuelle et musicale, le Train de Noël du CPKC porte en lui une mission touchante. Chaque arrêt est l'occasion de recueillir des dons pour les banques alimentaires locales.

Tu es donc invité.e à apporter des denrées non périssables ou à faire un don en argent. C'est ta chance de combiner la magie des Fêtes avec un geste de solidarité qui fera vraiment la différence dans ta communauté.

Depuis plus de 25 ans, cette tradition a permis d'amasser des millions de dollars et de tonnes de nourriture pour aider les familles dans le besoin. Quelle belle façon de célébrer l'esprit de générosité qui caractérise la période des Fêtes!

N'oublie pas d'arriver un peu à l'avance pour avoir une bonne place, car cet événement attire toujours des foules. La magie de Noël n'attend que toi!

Train de Noël CPKC au Québec

Coût : Entrée 100% gratuite : Les dons en argent ou en denrées non périssables pour les banques alimentaires sont les bienvenus.

Quand : Les 19, 23 et 24 novembre 2025

Site officiel du Train des Fêtes CPKC

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

train de noël québec 2025train de noël montréal 2025train des fêtes cpkcactivités gratuites québectrain de noel
QuébecCanadaChoses à faire
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

