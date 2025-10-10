Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Le Train de Noël tout illuminé revient bientôt au Québec - Voici tous les arrêts

Allô la sortie festive! 🎄🎄🎄

Le train des Fêtes du Canadian Pacifique. Droite : La foule devant le tain.

Le train de Noël du Canadian Pacifique sera de retour pour illuminer le Québec en novembre 2025.

cpkcrail, cpkcrail
Éditrice Junior

Le train de Noël du Canadian Pacifique revient en 2025 pour répandre la magie du temps des Fêtes à travers le pays, et il s’arrête bien sûr au Québec! Orné de milliers de lumières colorées, ce convoi mythique reprendra la route du 19 novembre au 21 décembre, avec de nouvelles performances et encore plus d’occasions de faire briller les yeux des petit.e.s et des grand.e.s.

À lire également : Tigre Géant a sorti ses décos de Noël – Voici 11 trouvailles à moins de 20$ qu’on veut déjà

Chaque année, ce train illuminé parcourt le Canada et les États-Unis pour amasser des dons en argent et en denrées non périssables au profit des banques alimentaires locales. Une tradition qui allie spectacle, communauté et générosité : tout ce qu’on aime pendant les Fêtes.

Et cette année, le Québec sera à nouveau parmi les premières provinces à accueillir la tournée! Le 19 novembre, le train fera ses deux grands arrêts à Montréal-Ouest et Beaconsfield, avec des performances gratuites du groupe Smash Mouth et de la chanteuse JJ Wilde. Les wagons illuminés s’arrêteront à la gare EXO de Montréal-Ouest à 19 h, puis à Beaconsfield à 20 h 30, où la scène extérieure prendra vie au rythme de la musique et des lumières.

Quelques jours plus tard, le 23 novembre, ce sera au tour de Lac-Mégantic, Sherbrooke et Farnham de vibrer au son des artistes Tyler Shaw et Brittany Kennell, avant que le train ne conclue son passage québécois le 24 novembre avec des arrêts à Kahnawá:ke, Saint-Constant, Delson, Saint-Mathieu et Lacolle.

Chaque escale dure environ 30 minutes, le temps de profiter du spectacle, de faire un don et de te laisser envelopper par l’ambiance féérique du convoi. C’est gratuit, festif et parfait pour replonger dans la magie de Noël, version locomotive.

Alors, enfile ton manteau le plus chaud et garde ta tasse de chocolat chaud à portée de main : le Train des Fêtes du CPKC s’apprête à faire scintiller le Québec.

Train des Fêtes du Canadian Pacific 

Coût : Gratuit, mais les participant.es qui le peuvent sont invité.es à offrir un don en argent ou en denrées non périssables.

Dates et Adresses :

19 novembre :
Montréal-Ouest : 19 h – Station de train de banlieue EXO Montréal-Ouest
Beaconsfield : 20 h 30 – Station de train de banlieue EXO Beaconsfield

23 novembre :
Lac-Mégantic : 12 h – Rue Cartier, entre les rues Lemieux et Maisonneuve
Sherbrooke : 16 h 45 – 795, rue de la Rand, Sherbrooke
Farnham : 20 h 30 – 191, rue Victoria, Farnham

24 novembre :
Kahnawá:ke : 17 h – Réserve Mohawk, Old Malone Road
Saint-Constant : 18 h – Station EXO Sainte-Catherine, Saint-Constant
Delson : 18 h 55 – 1, chemin de la Gare, Delson
Saint-Mathieu : 19 h 50 – École Jacques-Barclay, 368, rue Principale, Saint-Mathieu
Lacolle : 21 h – 10, rue Sainte-Marie, Lacolle

Site Internet du Train des Fêtes Canadian Pacific

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
train de noël québectrain des fêtes du canadien pacifiquetrain des fêtes au québec
QuébecCanadaChoses à faire

Explore cette liste   👀

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

16 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama ce mois-ci

Ça vaut vraiment la peine de faire une visite au magasin du dollar et comparer les prix. 💸✨

L’hiver 2025-2026 au Québec s’annonce brutal selon les prévisions : Voici quoi savoir

Attache ta tuque avec d'la broche! ☃️

Amazon vend + de 10 000 exemplaires de ce produit beauté par mois et il est à 42% de rabais

Ce chouchou peut être à toi à petit prix!✨

Grève chez Postes Canada : La livraison va reprendre, mais il y a une « twist »

Digne d'un épisode d'OD.

La PDG d’Hydro-Québec gagne assez pour payer l’électricité de tous les foyers de cette ville

Ça, c'est si elle met la main sur son boni de 329 500! 🤑

Action de grâce 2025 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec

C'est le temps de profiter d'un long week-end!

7 activités originales à Montréal pour profiter du long week-end de l'Action de grâce

Maison hantée, sorcellerie, fantômes, parcours illuminés et délices sont au programme.

Un festival débarque à Montréal avec de la pizza à volonté pour 15 $ ce mois-ci

L’occasion de goûter aux créations des meilleurs pizzaiolos au pays : MIAM! 🍕

Voici les 7 provinces les plus abordables au Canada et où il fait bon vivre en 2025

Des prix abordables et une excellente qualité de vie, c'est possible!

Ce labyrinthe de nuit près de Laval est digne d'un cauchemar avec ses créatures terrifiantes

Plus de « 25 âmes perdues » t'attendent dans la noirceur. 😱