Sommaire

Défilé du père Noël 2025 : Voici TOUTES les rues de Montréal qui seront bloquées ce samedi

Ça sent de plus en plus le temps des Fêtes! 🎅🏼

Le père Noêl.

Plusieurs rues du centre-ville de Montréal seront bloquées en raison du défilé du père Noël 2025.

Montréal Centre-Ville
Éditeur Junior, Nouvelles

Mine de rien, le temps des Fêtes approche à grands pas et qui dit « temps des Fêtes » dit « défilé du père Noël à Montréal ». En prévision de l'arrivée de l'homme en rouge dans la métropole, il faudra prévoir les déplacements au centre-ville ce samedi 22 novembre si tu voulais en profiter pour faire du magasinage.

À lire également : Voici toute la programmation 2025-2026 de Ciné-cadeau et Cinéma en fête à Télé-Québec

Cette 73e édition, qui comprendra 1 500 bénévoles, danseurs et danseuses, figurants et figurantes, huit chars allégoriques, deux mini-chars et huit tableaux thématiques, se déroulera dès 11 h sur le boulevard René-Lévesque, entre les rues Drummond et Saint-Urbain.

C'est donc dire que les rues perpendiculaires au parcours traversant le boulevard Rebé-Lévesque seront inaccessibles en voiture. Voici quelles rues ça concerne :

  • Rue Drummond
  • Rue Stanley
  • Rue Peel
  • Rue Metcalfe
  • Rue de la Cathédrale
  • Rue Mansfield
  • Boulevard Robert-Bourassa
  • Avenue Union
  • Place du Frère André
  • Côte du Beaver Hall
  • Rue St-Alexandre
  • Rue de Bleury
  • Rue Jeanne-Mance
  • Rue Saint-Urbain
Ce sera l'occasion, non seulement d'avoir un « eye contact » avec papa Noël, mais également avec la Fée des étoiles, qui sera incarnée cette année par la boxeuse québécoise Kim Clavel.

Le trajet du d\u00e9fil\u00e9 du p\u00e8re No\u00ebl 2025.

Cette 73e édition se déroulera dès 11 h sur le boulevard René-Lévesque, entre les rues Drummond et Saint-Urbain.
Montréal Centre-Ville

Comment se rendre au défilé

Pour les personnes qui souhaiteraient assister à l'arrivée du Saint-Nicolas à Montréal, le transport en commun sera pleinement actif. Plusieurs stations de métro se trouvent tout près, autant sur la ligne verte que sur la ligne orange.

Ligne verte

Les stations Peel, McGill et Place-des-Arts se situent toutes à distance de marche du Défilé, et deux d’entre elles sont universellement accessibles, ce qui facilite l’arrivée des familles et des visiteurs et visiteuses à mobilité réduite.

Ligne orange

Lucien-L’Allier, Bonaventure, Square-Victoria-OACI et Place-d’Armes offrent aussi un accès rapide au parcours. Plusieurs stations de cette ligne sont universellement accessibles, idéales pour éviter le casse-tête logistique.

Pour celles et ceux qui viennent de la Rive-Sud

Le Réseau express métropolitain (REM) sera également en service ce 22 novembre.À partir de Brossard, il te déposera à la Gare Centrale, en plein cœur du centre-ville et du parcours du défilé.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity.

  Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

