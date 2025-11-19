Défilé du père Noël 2025 : Voici TOUTES les rues de Montréal qui seront bloquées ce samedi
Ça sent de plus en plus le temps des Fêtes! 🎅🏼
Mine de rien, le temps des Fêtes approche à grands pas et qui dit « temps des Fêtes » dit « défilé du père Noël à Montréal ». En prévision de l'arrivée de l'homme en rouge dans la métropole, il faudra prévoir les déplacements au centre-ville ce samedi 22 novembre si tu voulais en profiter pour faire du magasinage.
Cette 73e édition, qui comprendra 1 500 bénévoles, danseurs et danseuses, figurants et figurantes, huit chars allégoriques, deux mini-chars et huit tableaux thématiques, se déroulera dès 11 h sur le boulevard René-Lévesque, entre les rues Drummond et Saint-Urbain.
C'est donc dire que les rues perpendiculaires au parcours traversant le boulevard Rebé-Lévesque seront inaccessibles en voiture. Voici quelles rues ça concerne :
- Rue Drummond
- Rue Stanley
- Rue Peel
- Rue Metcalfe
- Rue de la Cathédrale
- Rue Mansfield
- Boulevard Robert-Bourassa
- Avenue Union
- Place du Frère André
- Côte du Beaver Hall
- Rue St-Alexandre
- Rue de Bleury
- Rue Jeanne-Mance
- Rue Saint-Urbain
Comment se rendre au défilé
Pour les personnes qui souhaiteraient assister à l'arrivée du Saint-Nicolas à Montréal, le transport en commun sera pleinement actif. Plusieurs stations de métro se trouvent tout près, autant sur la ligne verte que sur la ligne orange.
Ligne verte
Les stations Peel, McGill et Place-des-Arts se situent toutes à distance de marche du Défilé, et deux d’entre elles sont universellement accessibles, ce qui facilite l’arrivée des familles et des visiteurs et visiteuses à mobilité réduite.
Ligne orange
Lucien-L’Allier, Bonaventure, Square-Victoria-OACI et Place-d’Armes offrent aussi un accès rapide au parcours. Plusieurs stations de cette ligne sont universellement accessibles, idéales pour éviter le casse-tête logistique.
Pour celles et ceux qui viennent de la Rive-Sud
Le Réseau express métropolitain (REM) sera également en service ce 22 novembre.À partir de Brossard, il te déposera à la Gare Centrale, en plein cœur du centre-ville et du parcours du défilé.
