Sommaire

Ton cellulaire risque de te faire sursauter ce 19 novembre au Québec et voici pourquoi

Les télévisions et les radios vont aussi sonner. 👀

Une personne sur son cellulaire.

Ton cellulaire risque de te faire sursauter ce 19 novembre au Québec.

Jonas Leupe | Unsplash
Éditeur Junior, Nouvelles

Cette semaine, prépare-toi à entendre une alarme stridente sur ton cellulaire, ton téléviseur et dans ta radio. Mais pas de panique, c'est seulement un test! Le ministère de la Sécurité publique va faire retentir l'alerte du système Québec En Alerte ce 19 novembre. On t'explique.

Cette démarche annuelle permet aux autorités, aux radiodiffuseurs et aux compagnies de télécommunications de vérifier que tout fonctionne bien en cas de réelle urgence. C'est aussi l'occasion de rappeler à quel point cet outil peut littéralement sauver des vies.

C'est quoi Québec En Alerte?

Québec En Alerte est le système d'urgence provincial qui s'inscrit dans le cadre du Système national d'alertes au public (SNAP), une initiative pancanadienne.

Son but? Informer rapidement la population pour l'aider à mieux se protéger en cas de menace réelle ou imminente pour sa vie ou sa sécurité.

Les messages d'alerte peuvent concerner plusieurs types de situations dangereuses, notamment un risque de catastrophe naturelle (tornade, feux de forêt), une personne disparue (alerte AMBER) ou une situation mettant des vies en danger, comme une personne armée.

Les alertes peuvent être diffusées dans tout le Québec ou ciblées dans une zone spécifique selon la nature de l'urgence.

Quand et à quelle heure exactement va sonner l'alerte sur mon cellulaire?

Le test aura lieu le mercredi 19 novembre 2025 à exactement 13 h 55 (heure de l'Est).

Tous les appareils compatibles qui sont allumés et connectés à un réseau LTE ou 5G recevront l'alerte en même temps.

Le message sera diffusé en français et en anglais sur les cellulaires, les télévisions et les radios partout au Québec.

Quel message vais-je recevoir pendant le test?

Voici exactement ce que tu vas lire sur ton écran :

« TEST -- Ceci est un TEST programmé de Québec En Alerte -- Aucune action n'est requise. Ceci est un test de Québec En Alerte. Il n'y a pas de danger pour votre santé ou votre sécurité. S'il s'agissait réellement d'une urgence, vous recevriez maintenant des instructions pour vous protéger. »

Est-ce que je peux désactiver ces alertes?

Non, il est impossible de désactiver ces alertes pour des raisons de sécurité publique.

Par contre, si ton appareil est éteint au moment de l'alerte, tu ne la recevras pas. Mais attention : si tu rallumes ton cellulaire pendant que l'alerte est toujours active et que tu es dans la zone concernée, l'alarme va sonner.

Même si ton téléphone est en mode silencieux, l'alerte peut quand même apparaître à l'écran, et dans certains cas, l'alarme peut neutraliser temporairement tes réglages de volume pour s'assurer que tu l'entendes.

Est-ce qu'il y a souvent des vraies alertes au Québec?

Selon le ministère de la Sécurité publique, aucune alerte réelle n'a été diffusée via Québec En Alerte depuis janvier 2025.

Les alertes peuvent être émises seulement par le MSP ou certains ministères du gouvernement fédéral, à la demande d'intervenants d'urgence désignés ou de partenaires gouvernementaux.

Ce test annuel est donc crucial pour s'assurer que le système sera prêt à fonctionner parfaitement le jour où une vraie urgence se présentera.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

