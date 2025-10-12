Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Un nouveau système d'entrée/sortie impactera ton prochain voyage en Europe et voici pourquoi

Ça ne va pas en se simplifiant! 🥴

Paris.

Un nouveau système d'entrée/sortie impactera ton prochain voyage en Europe

Ekaterinabelova | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le gouvernement du Canada a émis un petit avertissement de voyage. À partir de ce dimanche 12 octobre, se rendre en Europe va changer un peu pour les Canadiennes et Canadiens. L’Union européenne lance un tout nouveau système d’entrée-sortie numérique, et il y a plusieurs détails à connaître avant de faire ton prochain saut sur le Vieux Continent.

À lire également : VIA Rail fait un gros solde d'automne avec des billets Québec-Ontario à partir de 39 $

Le nouveau système, appelé « système d’entrée-sortie » remplacera graduellement les bons vieux tampons dans les passeports aux frontières des pays de l’espace Schengen, prévient le gouvernement du Canada sur son site Web.

Pendant une période de transition de 180 jours, les deux systèmes cohabiteront, mais d’ici le 10 avril 2026, tout sera entièrement numérique.

Concrètement, tes entrées et sorties seront enregistrées électroniquement. Les agents et agentes des services frontaliers continueront d’estampiller ton passeport pendant les premiers mois, mais après, c’est fini les tampons : tout se fera par ordinateur.

Oui, tes empreintes digitales seront prises

À ton arrivée dans un pays de l’espace Schengen, tu devras fournir des données biométriques, soit une photo de ton visage et tes empreintes digitales. Ces infos seront conservées pendant trois ans. Par chance, si tu reviens en Europe avant la fin de cette période, pas besoin de recommencer le processus.

Si tu as un passeport électronique, tu pourras même utiliser les bornes libre-service à la frontière. Mais attention : même avec ça, un.e agent.e pourrait vouloir te poser quelques questions avant de te laisser entrer.

Le système s’applique à tous les ressortissants et ressortissantes de pays tiers, dont les Canadiennes et Canadiens. Il servira à mieux suivre les séjours de courte durée — jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours — et à repérer automatiquement les dépassements.

Voici les 29 pays membres de l’espace Schengen :

  • Allemagne
  • Autriche
  • Belgique
  • Bulgarie
  • Croatie
  • Danemark
  • Espagne
  • Estonie
  • Finlande
  • France
  • Grèce
  • Hongrie
  • Islande
  • Italie
  • Lettonie
  • Liechtenstein
  • Lituanie
  • Luxembourg
  • Malte
  • Pays-Bas
  • Norvège
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Slovaquie
  • Slovénie
  • Suède
  • Suisse
  • Tchéquie

Les conséquences d’un séjour trop long peuvent être sérieuses : amendes, expulsion ou interdiction d’entrée dans le futur, rappelle Ottawa.

D’ailleurs, certains pays permettent aux visiteuses et visiteurs canadiens de prolonger leur séjour sous certaines conditions, mais il faut se renseigner avant de partir, surtout si tu comptes rester plus de 90 jours.

Et pour le Royaume-Uni ?

Le Royaume-Uni ne fait pas partie de l’espace Schengen. Si tu passes par là, tu devras probablement demander une autorisation de voyage électronique, qui est exigée depuis avril 2025. Elle coûte 16 livres sterling, soit environ 30 $ canadiens, et est valide deux ans.

Ce document électronique permet plusieurs entrées pendant cette même période. Par contre, certaines personnes, comme celles ayant la double citoyenneté ou déjà un visa de travail, n’en ont pas besoin.

Bref, ton prochain voyage en Europe risque d’être un peu plus numérique, mais pas de panique : tant que tu respectes les règles, ton aventure européenne ne sera freinée que par le décalage horaire et la file à la douane.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
avertissement de voyageeuropegouvernement du canadavoyage en europecanadaaéroport de montréal
QuébecCanadaVoyage

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Le Canada annonce un changement majeur aux règles d'accès à la citoyenneté

    Le Projet de loi C-3 est une excellente nouvelle pour les « Canadiens perdus ». 🇨🇦

    Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement étonnamment sévère

    Prépare-toi à toute éventualité si tu prévois visiter le pays de Donald Trump!👇

    Plus de 35 000 nouveaux citoyens canadiens en 2025 viennent de CE pays

    Une nouvelle preuve du multiculturalisme au Canada! 🇨🇦

    Costco donne des cartes-cadeaux de 50 $ et voici comment en profiter

    Qui dirait non à recevoir jusqu'à 80 $ pour de futurs achats?

    Cette petite maison à vendre au Québec est moins chère qu'un char neuf (PHOTOS)

    La mise de fonds minimale n’atteint même pas 1 500 piastres!

    4 660 entrées par effraction depuis janvier à Montréal : Voici les quartiers les plus visés

    Les voleurs semblent avoir leurs « spots » préférés. 😰

    Voici à quelle date tu devrais VRAIMENT poser tes pneus d'hiver en 2025 au Québec

    Ça arrive beaucoup plus vite que tu le penses. ❄️👀

    Un 2e entrepôt Renaissance qui vend au poids à prix dérisoires ouvre ce mois-ci à Montréal

    Des CENTAINES de vêtements à moins de 1 $ le morceau. 👀

    6 emplois dans le Grand Montréal qui paient de 75 000 $ à 150 000 $ par année

    Tu mérites un salaire à la hauteur de tes compétences.

    Le Train de Noël tout illuminé revient bientôt au Québec - Voici tous les arrêts

    Allô la sortie festive! 🎄🎄🎄

    On a « stalké » Any d’OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

    Tant qu'à parler d'elle!

    Montréal se classe parmi les meilleures villes à visiter du monde en 2025 et voici pourquoi

    La métropole aurait un « esprit rebelle ».

    9 sentiers avec passerelles à moins de 2h30 de Montréal pour profiter de l’automne

    Ta « bucket list » de la saison est prête! 🍂

    Cette nouvelle pièce de la Monnaie royale canadienne cache-t-elle des spermatozoïdes?

    Ça attire l’attention en tout cas!