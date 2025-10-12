Un nouveau système d'entrée/sortie impactera ton prochain voyage en Europe et voici pourquoi
Ça ne va pas en se simplifiant! 🥴
Le gouvernement du Canada a émis un petit avertissement de voyage. À partir de ce dimanche 12 octobre, se rendre en Europe va changer un peu pour les Canadiennes et Canadiens. L’Union européenne lance un tout nouveau système d’entrée-sortie numérique, et il y a plusieurs détails à connaître avant de faire ton prochain saut sur le Vieux Continent.
Le nouveau système, appelé « système d’entrée-sortie » remplacera graduellement les bons vieux tampons dans les passeports aux frontières des pays de l’espace Schengen, prévient le gouvernement du Canada sur son site Web.
Pendant une période de transition de 180 jours, les deux systèmes cohabiteront, mais d’ici le 10 avril 2026, tout sera entièrement numérique.
Concrètement, tes entrées et sorties seront enregistrées électroniquement. Les agents et agentes des services frontaliers continueront d’estampiller ton passeport pendant les premiers mois, mais après, c’est fini les tampons : tout se fera par ordinateur.
Oui, tes empreintes digitales seront prises
À ton arrivée dans un pays de l’espace Schengen, tu devras fournir des données biométriques, soit une photo de ton visage et tes empreintes digitales. Ces infos seront conservées pendant trois ans. Par chance, si tu reviens en Europe avant la fin de cette période, pas besoin de recommencer le processus.
Si tu as un passeport électronique, tu pourras même utiliser les bornes libre-service à la frontière. Mais attention : même avec ça, un.e agent.e pourrait vouloir te poser quelques questions avant de te laisser entrer.
Le système s’applique à tous les ressortissants et ressortissantes de pays tiers, dont les Canadiennes et Canadiens. Il servira à mieux suivre les séjours de courte durée — jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours — et à repérer automatiquement les dépassements.
Voici les 29 pays membres de l’espace Schengen :
- Allemagne
- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- France
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Italie
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Pays-Bas
- Norvège
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Tchéquie
Les conséquences d’un séjour trop long peuvent être sérieuses : amendes, expulsion ou interdiction d’entrée dans le futur, rappelle Ottawa.
D’ailleurs, certains pays permettent aux visiteuses et visiteurs canadiens de prolonger leur séjour sous certaines conditions, mais il faut se renseigner avant de partir, surtout si tu comptes rester plus de 90 jours.
Et pour le Royaume-Uni ?
Le Royaume-Uni ne fait pas partie de l’espace Schengen. Si tu passes par là, tu devras probablement demander une autorisation de voyage électronique, qui est exigée depuis avril 2025. Elle coûte 16 livres sterling, soit environ 30 $ canadiens, et est valide deux ans.
Ce document électronique permet plusieurs entrées pendant cette même période. Par contre, certaines personnes, comme celles ayant la double citoyenneté ou déjà un visa de travail, n’en ont pas besoin.
Bref, ton prochain voyage en Europe risque d’être un peu plus numérique, mais pas de panique : tant que tu respectes les règles, ton aventure européenne ne sera freinée que par le décalage horaire et la file à la douane.
