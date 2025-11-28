Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Les soldes du Vendredi fou de Canadian Tire sont lancés - Voici 12 des meilleurs deals

Jusqu'à 210 $ de rabais sur un seul achat, ça se prend bien! 🤑

Devanture du Canadian Tire.

Les rabais du Vendredi fou sont lancés chez Canadian Tire, et tu peux épargner jusqu'à 210 $ sur ces items.

Narcity Québec
Rédactrice en chef

Ça y est, le Vendredi fou 2025 est officiellement arrivé! Ce 28 novembre, Canadian Tire frappe fort avec des rabais qui valent vraiment le détour. Que tu sois à la recherche d'outils, d'électros, d'articles de cuisine ou de trouvailles pour la maison, l'enseigne canadienne sort l'artillerie lourde pour l'occasion.

À lire également : Vendredi fou d’Amazon Canada : 19 idées cadeaux en méga rabais actuellement

Et bonne nouvelle : pas besoin de te battre dans les allées bondées. Tu peux magasiner ces aubaines directement en ligne, café à la main, en pyjama si ça te chante.

Que ce soit pour cocher des noms sur ta liste de cadeaux de Noël ou pour te faire plaisir (parce que oui, tu as le droit), c'est le moment parfait pour passer à l'action.

On a fouillé les offres pour toi et voici 12 des meilleurs deals à ne pas laisser passer.

Casque d'écoute Bose QuietComfort 45

\u200bCasque d'\u00e9coute st\u00e9r\u00e9o sans fil Bluetooth \u00e0 suppression du bruit QuietComfort 45 Bose, noir.

Il y a actuellement un rabais de 210 $ sur le casque d'écoute stéréo QuietComfort 45 Bose.

Canadian Tire

Prix régulier : 480,59 $

Prix en solde : 270,59 $

Rabais : 210 $

Évalué à 4,6 étoiles sur 5 par plus de 1 400 personnes sur le site de Canadian Tire, le Bose QuietComfort 45 est l'achat parfait à bon prix si tu vises la suppression du bruit ambiant. Que tu sois dans le métro, au bureau ou à la maison, tu peux passer du mode Quiet au mode Aware selon ton environnement, ou personnaliser ton niveau d’écoute avec l’application BOSE.

Confortable même pendant de longues heures, il vient aussi avec un câble audio et un micro intégré pour que tu puisses continuer à écouter, même sans Bluetooth.

C’est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Apple AirPods 4

\u00c9couteurs sans fil Apple AirPods 4

Il y a actuellement un rabais de 31 $ sur les écouteurs sans fil Apple AirPods 4.

Canadian Tire

Prix régulier : 180,19 $

Prix en solde : 149,19 $

Rabais : 31 $

Si tu cherches des écouteurs performants à bon prix, les AirPods 4 sont un excellent choix. Entièrement repensés pour un confort optimal, ils tiennent bien en place et offrent un son vraiment impressionnant pour leur petite taille. La nouvelle puce H2 améliore la qualité des appels, même dans les endroits bruyants, et tu peux maintenant interagir avec Siri de manière super naturelle : tu peux même hocher la tête pour répondre à des demandes.

Avec une autonomie de 30 heures et un étui compact à chargement USB-C, ils te suivent partout sans effort. Résistants à la pluie et parfaits pour le gym ou le télétravail, ils s'intègrent facilement à ton quotidien actif.

C’est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Purificateur d'air Dyson

\u200bPurificateur d'air compact Dyson HushJet, blanc

Il y a actuellement un rabais de 100 $ sur le purificateur d'air compact Dyson HushJet, blanc.

Canadian Tire

Prix régulier : 439,99 $

Prix en solde : 339,99 $

Rabais : 100 $

Le Dyson HushJet, c'est le purificateur idéal si tu veux respirer de l'air pur sans être dérangé par le bruit. Grâce à sa technologie HushJetMC, il purifie l'air rapidement tout en restant aussi silencieux qu'un murmure : seulement 24 dB en mode nuit. Entièrement scellé, il capture et retient les polluants pour que tu respires mieux à la maison.

C’est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Aspirateur sans fil Tineco Litevak

\u200bAspirateur sans fil Tineco Litevak.

Il y a actuellement un rabais de 170 $ sur l’aspirateur sans fil Tineco Litevak.

Canadian Tire

Prix régulier : 349,99 $

Prix en solde : 179,99 $

Rabais : 170 $

Les achats d’aspirateurs sont particulièrement avantageux durant le Vendredi fou, et celui-ci se démarque clairement du lot. Affichant une note parfaite de 5/5 de la part de la clientèle sur le site de Canadian Tire — et ce n’est pas un hasard — il combine légèreté, autonomie sans fil et une utilisation ultra pratique. Il aspire et lave simultanément, ce qui te fait gagner un temps précieux. Et pas d’inquiétude : chaque passage se fait avec de l’eau propre, pour un nettoyage impeccable du début à la fin.

Tu reçois tout ce qu'il te faut dans la boîte : filtre, microfibre, solution de nettoyage et station de rangement. Bref, un 2-en-1 ultra efficace qui fait vraiment le travail.

C’est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Four de comptoir 12-en-1 de Ninja 

\u200bFour \u00e9lectrique de comptoir \u00e0 convection et friteuse \u00e0 air 12-en-1 de Ninja avec FLEXDOOR

Il y a actuellement un rabais de 172 $ sur le four électrique de comptoir à convection et friteuse à air 12-en-1.

Canadian Tire

Prix régulier : 449,99 $

Prix en solde : 277,99 $

Rabais : 172 $

Four électrique, Air Fyer... Les gros fours traditionnels, cest out! Avec une note de 4,5 étoiles sur 5 par plus de 140 utilisateurs, ce four 12-en-1 de Ninja est un vrai game changer dans la cuisine. Grâce à la technologie FlexDoor, tu peux cuire deux plats différents en même temps à des températures distinctes : parfait pour les soupers pressés ou les familles avec des goûts variés.

Il remplace à lui seul plusieurs appareils : four grille-pain, friteuse à air, rôtissoire, déshydrateur et plus encore. Compact mais puissant, il peut contenir jusqu'à 6 lb d'ailes et une pizza de 12 po. Inclus aussi : plaques, grilles, panier à friture à air et même un guide de recettes.

C’est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Friteuse à air chaud de Ninja 

\u200bFriteuse \u00e0 air chaud \u00e0 deux paniers Ninja DoubleStack XL Dual Zone, 6-en-1, 10 pintes

Il y a actuellement un rabais de 100 $ sur la friteuse à air chaud à 2 paniers Ninja DoubleStack XL Dual Zone, 6-en-1.

Canadian Tire

Prix régulier : 299,99 $

Prix en solde : 199,99 $

Rabais : 100 $

La friteuse Ninja DoubleStack XL, c'est le secret pour des repas rapides et sans stress. Notée 4,5 étoiles sur 5, elle séduit avec ses deux paniers superposés et sa capacité de 10 pintes, idéale pour les grandes portions. Tu peux cuire deux plats en même temps avec des réglages différents : parfait pour gérer les préférences de toute la famille.

C’est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Four à micro-ondes Toshiba 

\u200bFour \u00e0 micro-ondes Toshiba, acier inoxydable avec capteur intelligent

Il y a actuellement un rabais de 125 $ sur le four à micro-ondes Toshiba.

Canadian Tire

Prix régulier : 274,99 $

Prix en solde : 149,99 $

Rabais : 125 $

Compact, puissant et intelligent, ce four à micro-ondes Toshiba est un excellent choix pour la cuisine de tous les jours. Avec une note de 4,5 étoiles sur 5, il impressionne par sa cuisson précise grâce au capteur intelligent qui ajuste automatiquement le temps et la puissance.

Il offre 10 niveaux d'intensité, une fonction de cuisson rapide de 1 à 6 minutes, ainsi que des réglages préprogrammés pour simplifier ta routine. Sécuritaire aussi, avec un verrouillage pour enfants intégré.

C’est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Brosse-séchoir Shark FlexStyle

\u200bSyst\u00e8me de s\u00e9chage et de coiffure \u00e0 air FlexStyle HD430C de Shark

Il y a actuellement un rabais de 173 $ sur le système de séchage et de coiffure à air FlexStyle HD430C de Shark.

Canadian Tire

Prix régulier : 399,99 $

Prix en solde : 226,99 $

Rabais : 173 $

On ne pense pas toujours à Canadian Tire pour les outils coiffants, mais ce modèle de Shark pourrait bien te faire changer d’avis. Le FlexStyle HD430C, c’est l’alternative idéale au sèche-cheveux hyper populaire de Dyson, mais à un prix bien plus doux.

Tu peux passer en un clin d’œil d’un puissant séchoir à un outil de coiffure complet grâce à ses embouts interchangeables. Que tu veuilles lisser, boucler ou donner du volume, il est prêt à tout avec ses accessoires inclus : brosse volumisante, brosse lissante, multiboucleur et concentrateur. D'ailleurs, sa technologie de chaleur intelligente, ajustée 1 000 fois par seconde, aide à protéger tes cheveux tout en assurant un fini impeccable. Salon à la maison, sans le prix du salon.

C’est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Mijoteuse programmable

\u200bMijoteuse programmable num\u00e9rique PADERNO, acier inoxydable noir, 6 pintes.

Il y a actuellement un rabais de 76 $ sur la mijoteuse programmable numérique PADERNO.

Canadian Tire

Prix régulier : 134,99 $

Prix en solde : 58,99 $

Rabais : 76 $

Notée 4,5 étoiles sur 5, cette mijoteuse est un vrai bijou pour simplifier tes soupers de semaine. Avec une capacité de six pintes, elle est parfaite pour les repas en famille ou pour préparer des plats en avance et oublier le stress du « qu'est-ce qu'on mange ce soir? ». Tu peux programmer le temps et la température selon tes besoins, grâce à un écran numérique clair et facile à utiliser.

Son récipient antiadhésif va au lave-vaisselle, donc le nettoyage se fait sans effort. En plus, elle est conçue au Canada et son fini en acier inoxydable noir s'agence facilement à n'importe quelle cuisine.

C’est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Cafetière Nespresso Vertuo 

Nespresso Vertuo Next beige et dor\u00e9.

Il y a actuellement un rabais de 125 $ sur la Nespresso Vertuo Next.

Canadian Tire

Prix régulier : 249,99 $

Prix en solde : 124,99 $

Rabais : 125 $

J'ai littéralement un coup de cœur pour cette machine Nespresso hyper élégante. En quelques secondes, la Next de Nespresso te prépare un café délicieux, sans que tu aies à lever le petit doigt. Avec sa mousse riche et sa capacité à infuser autant des cafés doux que corsés, elle coche vraiment toutes les cases.

En prime, avec cette promo, tu reçois un coffret de dégustation gratuit contenant plus de 40 capsules Vertuo, incluant des classiques et des éditions limitées. Cet ensemble seul vaut autour de 60 $. Fais les maths, c'est comme payer ta machine à café 65 $!

C’est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Cafetière compacte Keurig 

\u200bCafeti\u00e8re compacte \u00e0 une touche Keurig K-Mini, noir mat

Il y a actuellement un rabais de 30 $ sur la cafetière compacte à une touche Keurig K-Mini.

Canadian Tire

Prix régulier : 89,99 $

Prix en solde : 59,99 $

Rabais : 30 $

Pour une petite machine compacte, que ce soit pour la maison, le camping ou le bureau, la cafetière Keurig K-Mini est un excellent choix à prix doux. Elle ne mesure que 10,2 cm de large, ce qui en fait la plus compacte des machines Keurig. Malgré sa taille mini, elle livre une infusion pleine de saveur, une tasse à la fois, jusqu'à 355 mL. Compatible avec toutes les dosettes K-Cup, elle t'offre un vaste choix de cafés, thés ou chocolats chauds à savourer à ton rythme.

Elle est d'ailleurs adorée de la clientèle avec une impressionnante note de 4,9 étoiles sur 5.

C’est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Haut-parleur portatif Bose 

\u200bHaut-parleur Bluetooth portatif sans fil Bose SoundLink Flex.

Il y a actuellement un rabais de 40 $ sur le haut-parleur Bluetooth Bose SoundLink Flex.

Canadian Tire

Prix régulier : 190,59 $

Prix en solde : 150,59 $

Rabais : 40 $

Le haut-parleur Bose SoundLink Flex est actuellement offert avec un rabais de 40 $, et il a tout pour plaire : un format portatif, un son clair et puissant, ainsi qu’une conception ultra robuste.

Entièrement étanche et résistant à la poussière (IP67), il t’accompagne partout — du chalet à la plage, en passant par la douche. Avec jusqu’à 12 heures d’autonomie, la possibilité de le jumeler en mode stéréo ou fête avec d’autres haut-parleurs Bose et une application dédiée pour tout contrôler, tu profites de ta musique exactement comme tu l’aimes, où que tu sois.

C’est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

