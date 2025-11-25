Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Lululemon dévoile son solde du pré Vendredi fou et il y a des leggings à moins de 40 $

Histoire de te gâter!

La façade d'un lululemon.

Lululemon dévoile son solde du pré Vendredi fou 2025.

Joe Hendrickson | Dreamstime
Éditrice Junior

Pas besoin d’attendre le 28 novembre pour commencer à économiser chez lululemon cette année. La marque lance déjà une vague de rabais « avant Vendredi fou 2025 » en ligne. Ceux et celles qui y font un tour peuvent découvrir une sélection de morceaux réduits dès maintenant, avant le jour J.

À lire également : Vendredi fou d’Amazon Canada : 19 idées cadeaux en méga rabais actuellement

Leggings, hauts, basics populaires : plusieurs items chutent de prix, et certaines réductions valent vraiment le coup d'oeil. Déjà repéré : des leggings sous la barre des 40 $, ce qui n’arrive pas souvent chez lululemon.

Voici quelques options pour te donner une idée de la vente en cours :

Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Minijupe à boucle en Nulu

Minijupe \u00e0 boucle en Nulu sur le site de Lululemon.

Minijupe à boucle en Nulu en rabais sur le site de lululemon.

lululemon

Prix : 59 $ (98 $)

La minijupe à boucle en Nulu tombe à 59 $ dans la couleur Black. Confectionnée dans un tissu très doux et léger, elle est extensible dans quatre directions et évacue bien la sueur. Le short intégré en Nulu ajoute de la couverture, tandis que le mélange nylon–élasthanne donne une coupe souple qui garde sa forme.

C'est ici pour te le procurer sur le site de lululemon

Haut demi-zippé en tricot jersey doux

Haut demi-zipp\u00e9 en tricot jersey doux sur le site de Lululemon.

Haut demi-zippé en tricot jersey doux en rabais sur le site de lululemon.

lululemon

Prix : 74 $ (108 $)

Le modèle en tricot jersey doux, conçu pour les journées relax, passe à 74 $ dans la couleur Heathered Classic Navy/Heathered True Navy. Le tissu extensible et léger présente un intérieur brossé très doux, évacue l’humidité et sèche vite, ce qui en fait une option confortable pour superposer au quotidien.

C'est ici pour te le procurer sur le site de lululemon

Robe lululemon Align

Robe lululemon Align sur le site de Lululemon.

Robe lululemon Align en rabais sur le site de Lululemon.

lululemon

Prix : 99 $ (148 $)

La robe Align est offerte à 99 $ dans la couleur Mauve Grey. Très douce et légère grâce au tissu Nulu, elle est extensible dans quatre directions et évacue bien la sueur. Le short intégré comprend des poches latérales et une ouverture arrière pratique, tandis que le soutien-gorge intégré assure maintien et couverture. La doublure interne ajoute du confort, et la composition en nylon et élasthanne conserve bien la forme du vêtement.

C'est ici pour te le procurer sur le site de lululemon

Short doublé taille haute Hotty Hot 10 cm

Short doubl\u00e9 taille haute Hotty Hot 10 cm sur le site de Lululemon.

Short doublé taille haute Hotty Hot 10 cm en rabais sur le site de lululemon.

lululemon

Prix : 29 $ à 59 $ (68 $)

Le short doublé Hotty Hot 10 cm tombe aussi bas que 29 $ dans la couleur Pink Organza. Léger et conçu pour bouger, il sèche vite, évacue la sueur et s’étire dans toutes les directions grâce au tissu Swift. Les bandes en maille améliorent la respirabilité, et une partie du nylon et du polyester utilisés provient de matières recyclées.

C'est ici pour te le procurer sur le site de lululemon

Soutien-gorge long côtelé Like a Cloud

Soutien-gorge long c\u00f4tel\u00e9 Like a Cloud sur le site de Lululemon.

Soutien-gorge long côtelé Like a Cloud en rabais sur le site de lululemon.

lululemon

Prix : 54 $ (74 $)

Le soutien-gorge long côtelé Like a Cloud passe à 54 $ dans la couleur Blue Twill. Sa texture douce et côtelée est conçue pour évacuer la sueur, sécher rapidement et s’étirer en quatre directions, tout en offrant un maintien léger adapté aux bonnets B/C.

C'est ici pour te le procurer sur le site de lululemon

Short Commission ajusté 23 cm Warpstreme

Short Commission ajust\u00e9 23 cm Warpstreme sur le site de Lululemon.

Short Commission ajusté 23 cm Warpstreme en rabais sur le site de lululemon.

lululemon

Prix : 29 $ (88 $)

Le short Commission ajusté 23 cm est réduit à 29 $ dans la couleur Trench. Conçu pour les journées détendues, il est fait du tissu Warpstreme, qui offre une performance quotidienne grâce à son extensibilité dans quatre directions, son maintien de la forme et sa résistance au froissage. Il évacue la sueur, sèche vite et procure une sensation douce, tout en intégrant du polyester recyclé.

C'est ici pour te le procurer sur le site de lululemon

Haut manches longues avec coutures à la taille en Nulu

Haut manches longues avec coutures \u00e0 la taille en Nulu sur le site de Lululemon.

Haut manches longues avec coutures à la taille en Nulu en rabais sur le site de lululemon.

lululemon

Prix : 54 $ (78 $)

Ce haut en Nulu est réduit à 54 $ dans la couleur Lilac Ether. Le tissu est très doux, léger, extensible dans quatre directions et évacue la sueur, tout en gardant sa forme grâce à l’ajout de fibres Lycra. Les coutures à la taille ajoutent une touche structurée tout en gardant une sensation confortable et souple.

C'est ici pour te le procurer sur le site de lululemon

Veste courte Define en Nulu

Veste courte Define en Nulu sur le site de Lululemon.

Veste courte Define en Nulu en rabais sur le site de lululemon.

lululemon

Prix : 99 $ à 119 $ (128 $ à 138 $)

La veste courte Define en Nulu est offerte entre 99 $ et 119 $, selon la couleur, dont Goodnight Plum mise de l’avant. Très douce, légère et extensible dans quatre directions, elle évacue la sueur tout en conservant sa forme grâce au Lycra. Une pièce confortable et structurée, pensée pour suivre les mouvements au quotidien.

C'est ici pour te le procurer sur le site de lululemon

Legging Wunder Train taille haute 71 cm

Legging Wunder Train taille haute 71 cm sur le site de Lululemon.

Legging Wunder Train taille haute 71 cm en rabais sur le site de lululemon.

lululemon

Prix : 39 $ à 79 $ (98 $ à 108 $)

Le legging Wunder Train 71 cm est offert entre 39 $ et 79 $, selon la couleur, dont Floral Breeze Olive Brown Black. Conçu pour rester en place grâce à son cordon de serrage, il évacue la sueur, sèche en un temps record et garde une bonne respirabilité pour les entraînements intensifs. Une poche discrète intégrée à la ceinture permet de garder de petits essentiels à portée de main.

C'est ici pour te le procurer sur le site de lululemon


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

