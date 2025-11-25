Lululemon dévoile son solde du pré Vendredi fou et il y a des leggings à moins de 40 $
Pas besoin d’attendre le 28 novembre pour commencer à économiser chez lululemon cette année. La marque lance déjà une vague de rabais « avant Vendredi fou 2025 » en ligne. Ceux et celles qui y font un tour peuvent découvrir une sélection de morceaux réduits dès maintenant, avant le jour J.
Leggings, hauts, basics populaires : plusieurs items chutent de prix, et certaines réductions valent vraiment le coup d'oeil. Déjà repéré : des leggings sous la barre des 40 $, ce qui n’arrive pas souvent chez lululemon.
Voici quelques options pour te donner une idée de la vente en cours :
Minijupe à boucle en Nulu
Minijupe à boucle en Nulu en rabais sur le site de lululemon.
Prix : 59 $
(98 $)
La minijupe à boucle en Nulu tombe à 59 $ dans la couleur Black. Confectionnée dans un tissu très doux et léger, elle est extensible dans quatre directions et évacue bien la sueur. Le short intégré en Nulu ajoute de la couverture, tandis que le mélange nylon–élasthanne donne une coupe souple qui garde sa forme.
Haut demi-zippé en tricot jersey doux
Haut demi-zippé en tricot jersey doux en rabais sur le site de lululemon.
Prix : 74 $
(108 $)
Le modèle en tricot jersey doux, conçu pour les journées relax, passe à 74 $ dans la couleur Heathered Classic Navy/Heathered True Navy. Le tissu extensible et léger présente un intérieur brossé très doux, évacue l’humidité et sèche vite, ce qui en fait une option confortable pour superposer au quotidien.
Robe lululemon Align
Robe lululemon Align en rabais sur le site de Lululemon.
Prix : 99 $
(148 $)
La robe Align est offerte à 99 $ dans la couleur Mauve Grey. Très douce et légère grâce au tissu Nulu, elle est extensible dans quatre directions et évacue bien la sueur. Le short intégré comprend des poches latérales et une ouverture arrière pratique, tandis que le soutien-gorge intégré assure maintien et couverture. La doublure interne ajoute du confort, et la composition en nylon et élasthanne conserve bien la forme du vêtement.
Short doublé taille haute Hotty Hot 10 cm
Short doublé taille haute Hotty Hot 10 cm en rabais sur le site de lululemon.
Prix : 29 $ à 59 $
(68 $)
Le short doublé Hotty Hot 10 cm tombe aussi bas que 29 $ dans la couleur Pink Organza. Léger et conçu pour bouger, il sèche vite, évacue la sueur et s’étire dans toutes les directions grâce au tissu Swift. Les bandes en maille améliorent la respirabilité, et une partie du nylon et du polyester utilisés provient de matières recyclées.
Soutien-gorge long côtelé Like a Cloud
Soutien-gorge long côtelé Like a Cloud en rabais sur le site de lululemon.
Prix : 54 $
(74 $)
Le soutien-gorge long côtelé Like a Cloud passe à 54 $ dans la couleur Blue Twill. Sa texture douce et côtelée est conçue pour évacuer la sueur, sécher rapidement et s’étirer en quatre directions, tout en offrant un maintien léger adapté aux bonnets B/C.
Short Commission ajusté 23 cm Warpstreme
Short Commission ajusté 23 cm Warpstreme en rabais sur le site de lululemon.
Prix : 29 $
(88 $)
Le short Commission ajusté 23 cm est réduit à 29 $ dans la couleur Trench. Conçu pour les journées détendues, il est fait du tissu Warpstreme, qui offre une performance quotidienne grâce à son extensibilité dans quatre directions, son maintien de la forme et sa résistance au froissage. Il évacue la sueur, sèche vite et procure une sensation douce, tout en intégrant du polyester recyclé.
Haut manches longues avec coutures à la taille en Nulu
Haut manches longues avec coutures à la taille en Nulu en rabais sur le site de lululemon.
Prix : 54 $
(78 $)
Ce haut en Nulu est réduit à 54 $ dans la couleur Lilac Ether. Le tissu est très doux, léger, extensible dans quatre directions et évacue la sueur, tout en gardant sa forme grâce à l’ajout de fibres Lycra. Les coutures à la taille ajoutent une touche structurée tout en gardant une sensation confortable et souple.
Veste courte Define en Nulu
Veste courte Define en Nulu en rabais sur le site de lululemon.
Prix : 99 $ à 119 $
(128 $ à 138 $)
La veste courte Define en Nulu est offerte entre 99 $ et 119 $, selon la couleur, dont Goodnight Plum mise de l’avant. Très douce, légère et extensible dans quatre directions, elle évacue la sueur tout en conservant sa forme grâce au Lycra. Une pièce confortable et structurée, pensée pour suivre les mouvements au quotidien.
Legging Wunder Train taille haute 71 cm
Legging Wunder Train taille haute 71 cm en rabais sur le site de lululemon.
Prix : 39 $ à 79 $
(98 $ à 108 $)
Le legging Wunder Train 71 cm est offert entre 39 $ et 79 $, selon la couleur, dont Floral Breeze Olive Brown Black. Conçu pour rester en place grâce à son cordon de serrage, il évacue la sueur, sèche en un temps record et garde une bonne respirabilité pour les entraînements intensifs. Une poche discrète intégrée à la ceinture permet de garder de petits essentiels à portée de main.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
