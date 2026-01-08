Un trafiquant de drogue québécois assassiné au Mexique : Voici quoi savoir
Il était bien connu du milieu policier dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Jonathan Bouchard, un trafiquant de drogue originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean et bien connu des milieux policiers de la région, a été assassiné à la sortie d’un gym de Puerto Vallarta, à l’ouest du Mexique, le mardi 6 janvier dernier.
À lire également : Tout ce que tu veux savoir sur Ryan Wedding, le Pablo Escobar canadien recherché par le FBI
C’est ce que rapporte Le Quotidien, selon des informations diffusées initialement par le média local NoticiasPV.
L’homme de 32 ans, originaire de Chicoutimi, a été atteint mortellement par balle dans le quartier 5 de Diciembre, sur la rue Jamaica, entre les rues Brasilia et Guatemala.
Le média mexicain précise qu’un important dispositif policier, incluant la police municipale, la police d’État ainsi que le secrétariat de la Marine et de l’armée mexicaine, a été déployé afin de recueillir le plus d’informations possible pour identifier et retracer la ou les personnes impliquées.
Après avoir tiré plusieurs projectiles, les suspects ont pris la fuite et n’ont toujours pas été localisés.
Le crime survenu en sol mexicain serait directement lié à la guerre des redevances qui se déroule actuellement au Québec.
Jonathan Bouchard avait été condamné à plusieurs reprises au cours des dernières années à des peines de pénitencier liées au trafic de stupéfiants, rapporte Le Quotidien, dont une peine de 30 mois dans le cadre de l’opération Insuline, au début des années 2010.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.