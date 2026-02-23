Prévisions météo pour mars au Québec : Voici à quoi t'attendre en attendant le printemps

Le mot du mois : « slush ».

Vue sur Montréal.

Le mois de mars 2026 s'annonce hivernal plutôt que printanier au Québec, selon les prévisions météo.

Mars, c'est la promesse du printemps... mais les prévisions météos au Québec démontrent que dame Nature a d'autres plans en tête. Entre les redoux surprenants, les dernières bordées de neige et les pluies printanières qui s'invitent trop tôt, le troisième mois de l'année réserve bien des surprises.

C'est du mois ce qui ressort des prévisions l’édition 2026 de l’Almanach des fermiers, basées sur des formules vieilles de plus de 200 ans qui tiennent compte notamment de l’activité solaire, la position des planètes et de données météorologiques historiques

Voici ce à quoi les résidents et résidentes du Québec pourraient s'attendre au cours des prochaines semaines, selon les tendances météorologiques observées pour mars 2026.

Sans grande surprise, le froid et l'humidité seront encore au rendez-vous une bonne partie du mois. Mais quelques accalmies et redoux devraient tout de même permettre de souffler un peu — avant que la météo rappelle à tout le monde qu'on est encore bien loin de l'été.

Voici les prévisions météo semaine par semaine pour mars 2026 :

  • Du 1er au 3 mars
    • Le temps sera frais et sec, avec des vents légers et des températures sous les normales dans la majeure partie de la région.
  • Du 4 au 7 mars
    • Les conditions deviennent plus instables, avec un mélange de pluie et de neige dans le sud du Québec et au Nouveau-Brunswick.
  • Du 8 au 11 mars
    • Le mercure grimpe légèrement avec des vents modérés. Un redoux est prévu à l'Île-du-Prince-Édouard, tandis que des averses de neige touchent le nord du Nouveau-Brunswick.
  • Du 12 au 15 mars
    • Le froid et le temps sec reviennent, avec des matins glacials, surtout dans le nord de la Nouvelle-Écosse.
  • Du 16 au 19 mars
    • Place à un temps humide et brumeux, marqué par des pluies généralisées le long de la côte atlantique.
  • Du 20 au 23 mars
    • Un redoux s'installe avec un risque d'orages au Nouveau-Brunswick et des averses dans le sud du Québec.
  • Du 24 au 27 mars
    • Le temps est plus frais et humide, avec des pluies soutenues en Nouvelle-Écosse et un ciel couvert à l'Île-du-Prince-Édouard.
  • Du 28 au 31 mars
    • Le temps redevient sec et venteux, sous un ciel généralement dégagé à Montréal.

Bonne nouvelle pour ceux et celles qui comptent les jours : mars rime aussi avec un allongement notable des heures d'ensoleillement. Le soleil se couche de plus en plus tard, et le moral suit. En attendant, mieux vaut garder les bottes d'hiver à portée de main et surveiller les mises à jour météo au fil des semaines.

almanach des fermiers météo au québec météo à montréal neige au québec pluie au québec printemps au québec prévisions météo
Québec Canada Nouvelles
