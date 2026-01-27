Prévisions météo pour février au Québec : Tu vas avoir hâte que l'été arrive

C’est connu : l’hiver au Québec, il fait « frette » et il y a de la neige à la pelletée. L’arrivée prochaine du mois de février nous rappelle que la saison de la poudreuse raccourcit de plus en plus pour faire place au printemps. Toutefois, les prévisions météo de l’Almanach des fermiers pourraient bien te motiver à rester en dedans jusqu’à l’été.

Les Québécois et Québécoises auront un mois de février 2026 relativement doux, selon les prévisions de l’édition 2026 de l’Almanach canadien des fermiers, basées sur des formules vieilles de plus de 200 ans qui tiennent compte notamment de l’activité solaire, la position des planètes et de données météorologiques historiques

Pour te donner une idée, la température moyenne devrait atteindre −2 °C, soit 7 °C au-dessus de la normale, avec un total de 120 mm de précipitations, ce qui représente 60 mm de plus que la moyenne.

Certes, il fera un temps un brin plus doux que d’habitude, mais la quantité de précipitations qui tombera sur la tête des citoyens et des citoyennes viendra jouer les trouble-fête et pourrait te forcer à rester encabané.e pour éviter de faire face à la neige... et à la pluie.

Voici le temps prévu en février 2026, selon l’Almanach canadien des fermiers :

  • Du 1er au 5 février, le temps est surtout ensoleillé, puis devient pluvieux et neigeux, avec une douceur marquée.
  • Du 6 au 9 février, quelques averses de pluie et de neige sont prévues, accompagnées de temps frisquet.
  • Du 10 au 21 février, le temps demeure pluvieux, avec de la neige au nord.
  • Du 22 au 28 février, quelques averses de pluie et de neige sont attendues, avec un temps plus chaud à l’est et frisquet à l’ouest.

Pour sa part, MétéoMédia tient tout de même à être optimiste, rappelant notamment que les heures d’ensoleillement augmentent « de façon importante » en février par rapport à la première partie de l’hiver.

Entre le 1er et 28 février, le Québec gagne environ 1 h 30 d’ensoleillement. Qui plus est, le soleil se couche après 17 h.

« En moyenne, la présence du soleil est plus importante en février, avec un niveau d’ensoleillement moyen de 44 % à Montréal, soutient le météorologue Réjean Ouimet sur le site Web de MétéoMédia. On tourne la page sur le côté sombre de l’hiver. »

