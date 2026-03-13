8 « hacks » à utiliser chez Maxi pour économiser encore plus sur ton panier d'épicerie
Ciao les factures salées non prévues!
Faire baisser sa facture d’épicerie est un objectif pour bien des gens, et Maxi fait souvent partie des endroits privilégiés pour y arriver grâce à ses prix généralement avantageux. Cela dit, pour profiter pleinement de tout ce que cette bannière a à offrir, il existe quelques astuces simples à connaître et à mettre en pratique lors de chaque visite.
À lire également : 8 applications qui te font faire de grosses économies sur tes factures d'épicerie au Québec
Certaines sont propres à Maxi et à ses programmes, tandis que d’autres peuvent aussi s’appliquer dans plusieurs épiceries au Québec. En adoptant quelques bonnes habitudes, ton budget nourriture pourrait tranquillement diminuer, ce qui est toujours apprécié dans le contexte économique actuel.
Voici donc huit façons d’économiser encore plus chez Maxi :
Profiter de la politique « imbattable » du Maxi
Chez Maxi, le slogan « Imbattable. Point final » ne sert pas juste d’accroche : il fait référence à leur politique d’égalisation des prix. Concrètement, tu peux obtenir certains articles aux prix affichés par une sélection de compétiteurs si ceux-ci sont plus bas, simplement en montrant une preuve dans une circulaire.
Bien sûr, quelques conditions s’appliquent. On a d’ailleurs testé cette politique pour voir comment ça fonctionne en pratique. Si tu veux connaître les étapes, les exceptions et ce que l’expérience donne réellement en magasin, tu peux découvrir tous les détails juste ici.
Éviter les taxes lorsque c'est possible
Au Québec, la plupart des aliments de base vendus à l’épicerie ne sont pas taxés. Par contre, plusieurs produits considérés comme des collations ou des aliments prêts à manger peuvent l’être.
C’est pourquoi il peut parfois être plus avantageux d’acheter des produits qui demandent un peu de préparation à la maison. Par exemple, de la pâte à biscuits ou les ingrédients pour en faire ne sont généralement pas taxés, alors que certains biscuits prêts à manger peuvent l’être selon la façon dont ils sont vendus.
En cuisinant un peu plus toi-même ou en choisissant des aliments moins transformés, tu peux donc parfois éviter certaines taxes et réduire le coût total de ton panier d’épicerie.
Te tourner vers une application anti-gaspillage
Histoire de mettre la main sur des items à prix réduit, tu peux utiliser Flashfood, qui permet d’acheter des aliments près de leur date de péremption, parfois offerts avec des rabais allant jusqu’à 50 % au Maxi. Tu peux y créer ton propre panier avec les articles disponibles ou choisir des lots déjà préparés lorsqu’il y en a.
Une fois ta sélection faite, il suffit ensuite d’aller récupérer ta commande à l’adresse indiquée. C’est une façon simple d’économiser sur ton épicerie tout en contribuant à réduire le gaspillage alimentaire.
Utiliser les applications de comparaison de prix
Pour te faire gagner du temps dans ta chasse aux aubaines et profiter du programme d’égalisation des prix mentionné plus haut, tu peux aussi utiliser des applications de comparaison de circulaires comme Reebee ou même Glouton, qui te propose des recettes en tenant compte des aliments qui sont actuellement en rabais à l'épicerie.
L’application gratuite Reebee, de son côté, rassemble les circulaires en ligne de nombreux commerces et permet même de chercher directement un produit précis. Pas besoin de tout parcourir pour trouver ce que tu veux. Tu peux aussi créer une liste de tes trouvailles, pratique à montrer à la personne à la caisse au moment de faire appliquer l’égalisation de prix.
Garder l'oeil ouvert pour le poulet rôti à prix réduit en fin de journée
Si tu fais ton épicerie en fin de soirée, ça vaut la peine de jeter un coup d’œil au réchaud des poulets rôtis. Quand il en reste plusieurs à l’approche de l’heure de fermeture, il arrive parfois qu’un rabais soit appliqué pour écouler les derniers.
Vérifier les rabais de dernière chance
Si tu manques de temps pour planifier tes emplettes avec des applis, tu peux aussi simplement garder l’œil ouvert en magasin. Dans plusieurs épiceries, une étagère regroupe des fruits, des légumes et d’autres produits proches de leur date de péremption, offerts à petit prix pour qu’ils soient consommés rapidement.
Et si tu as la possibilité d’y aller tôt le matin, c’est encore mieux. Tu auras généralement plus de choix parmi ces produits fraîchement placés sur les tablettes.
Cumuler les points de fidélité
Avec la carte comme PC Optimum, tu peux profiter d’offres personnalisées basées sur tes habitudes d’achat et accumuler des points sur des produits que tu achètes souvent.
Les récompenses peuvent vite s’additionner, puisque chaque tranche de 10 000 points correspond à 10 $ que tu peux utiliser lors de tes prochains achats, ce qui peut faire une belle différence sur ta facture d’épicerie.
Opter pour les marques maison
Avant de te tourner automatiquement vers tes marques préférées, pense à regarder du côté des marques maison, qui sont souvent offertes à meilleur prix.
Chez Maxi, les gammes Sans nom et Le Choix du Président sont de bonnes options pour économiser sur ton épicerie tout en gardant une qualité comparable à plusieurs produits de grandes marques.