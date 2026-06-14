Cette petite ville près de Québec est l'une des plus belles à visiter pour un voyage d'été
La paix et le bord de l'eau t'attendent.
Quand on pense aux plus beaux villages du Québec où voyager, certaines destinations reviennent souvent dans les conversations. Pourtant, il existe encore des endroits qui réussissent à passer sous le radar malgré leur charme évident. La petite ville de Cap-Santé fait partie de cette catégorie.
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Entre ses maisons ancestrales, ses panoramas sur le fleuve Saint-Laurent, ses attraits culturels et ses bonnes adresses gourmandes, cette destination a tout pour transformer une simple balade en escapade mémorable. Et le plus beau dans tout ça? Elle se trouve à moins de 40 minutes de Québec.
Le meilleur moyen de commencer la visite? En te promenant dans le Vieux-Chemin. Cette rue emblématique, souvent considérée comme l'une des plus belles au pays, est bordée de maisons ancestrales pleines de caractère qui donnent l'impression de remonter le temps. C'est l'endroit parfait pour marcher tranquillement, admirer l'architecture et prendre quelques photos souvenirs.
En poursuivant la balade, tu tomberas rapidement sur l'église Sainte-Famille, l'un des bâtiments les plus connus du village. Avec ses deux clochers qui se dressent au-dessus du paysage, elle ajoute encore plus de cachet à ce décor déjà digne d'une carte postale.
Les amoureux et amoureuses de plein air auront aussi de quoi se mettre sous la dent. La Promenade-Fleuve permet de découvrir les magnifiques paysages du Saint-Laurent tout en profitant d'un parcours agréable le long du littoral. Selon les marées, le panorama change complètement, ce qui donne presque l'impression de visiter un nouvel endroit à chaque passage.
Pour une activité un peu différente, direction la passe migratoire de la rivière Jacques-Cartier. Grâce à des installations d'observation aménagées sous l'eau, tu peux voir les saumons atlantiques en période de montaison, une expérience plutôt impressionnante qu'on ne retrouve pas partout au Québec.
Cap-Santé a aussi un beau petit côté artistique. Un arrêt à l'Escale du Roy permet de découvrir le travail d'artistes et d'artisans locaux, de parcourir une galerie d'art ou simplement de prendre le pouls de la communauté.
Et comme toute bonne escapade mérite quelques plaisirs gourmands, tu pourras faire une pause au Casse-Croûte Le Trio avant de terminer la journée avec une crème glacée du Cornet d'Or, une institution locale qui régale les visiteurs et visiteuses depuis des décennies.
Entre fleuve, patrimoine, culture et petites douceurs, Cap-Santé a tout ce qu'il faut pour une sortie estivale simple, dépaysante et franchement agréable.
Site Internet de la ville de Cap-Santé
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