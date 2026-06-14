Cette petite ville près de Québec est l'une des plus belles à visiter pour un voyage d'été

La paix et le bord de l'eau t'attendent.

Une église dans une petite ville du Québec. Droite : Des personnes sur la plage.

Road trip au Québec : Cette petite ville près de Québec vaut la visite.

@zaubourgeois | Instagram, @alexeboivin | Instagram
Éditrice Junior

Quand on pense aux plus beaux villages du Québecvoyager, certaines destinations reviennent souvent dans les conversations. Pourtant, il existe encore des endroits qui réussissent à passer sous le radar malgré leur charme évident. La petite ville de Cap-Santé fait partie de cette catégorie.

À lire également : Ce petit village au bord de l'eau fait partie des plus beaux au Québec et vaut le road trip

Entre ses maisons ancestrales, ses panoramas sur le fleuve Saint-Laurent, ses attraits culturels et ses bonnes adresses gourmandes, cette destination a tout pour transformer une simple balade en escapade mémorable. Et le plus beau dans tout ça? Elle se trouve à moins de 40 minutes de Québec.

Le meilleur moyen de commencer la visite? En te promenant dans le Vieux-Chemin. Cette rue emblématique, souvent considérée comme l'une des plus belles au pays, est bordée de maisons ancestrales pleines de caractère qui donnent l'impression de remonter le temps. C'est l'endroit parfait pour marcher tranquillement, admirer l'architecture et prendre quelques photos souvenirs.

En poursuivant la balade, tu tomberas rapidement sur l'église Sainte-Famille, l'un des bâtiments les plus connus du village. Avec ses deux clochers qui se dressent au-dessus du paysage, elle ajoute encore plus de cachet à ce décor déjà digne d'une carte postale.

Les amoureux et amoureuses de plein air auront aussi de quoi se mettre sous la dent. La Promenade-Fleuve permet de découvrir les magnifiques paysages du Saint-Laurent tout en profitant d'un parcours agréable le long du littoral. Selon les marées, le panorama change complètement, ce qui donne presque l'impression de visiter un nouvel endroit à chaque passage.

Pour une activité un peu différente, direction la passe migratoire de la rivière Jacques-Cartier. Grâce à des installations d'observation aménagées sous l'eau, tu peux voir les saumons atlantiques en période de montaison, une expérience plutôt impressionnante qu'on ne retrouve pas partout au Québec.

Cap-Santé a aussi un beau petit côté artistique. Un arrêt à l'Escale du Roy permet de découvrir le travail d'artistes et d'artisans locaux, de parcourir une galerie d'art ou simplement de prendre le pouls de la communauté.

Et comme toute bonne escapade mérite quelques plaisirs gourmands, tu pourras faire une pause au Casse-Croûte Le Trio avant de terminer la journée avec une crème glacée du Cornet d'Or, une institution locale qui régale les visiteurs et visiteuses depuis des décennies.

Entre fleuve, patrimoine, culture et petites douceurs, Cap-Santé a tout ce qu'il faut pour une sortie estivale simple, dépaysante et franchement agréable.

Site Internet de la ville de Cap-Santé

From Your Site Articles
voyage au québec villages au québec
Ville de Québec Voyage Canada Voyage Québec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

On a fait la même épicerie chez Maxi VS Tigre Géant et voici le panier le moins cher

Il y a un vainqueur!

Rappels importants de Costco: Cesse d'utiliser ces 6 produits et retourne-les immédiatement

Du lait aux stores pour fenêtres : vérifie ce que t'as acheté chez Costco. 😳

Tu peux te baigner au pied d'une chute de 27m près de Trois-Rivières et c'est paradisiaque

Peu de gens connaissent ce petit bijou bien caché. ✨

Costco offre un article d'été au look luxueux pour 85 % moins cher que sur Amazon

Si tu aimes les GROSSES aubaines, c'est par ici!

Quel est le salaire d'un pompier de Montréal en 2026? Voici combien ça gagne vraiment

Risquer sa vie tous les jours, ça paye combien exactement? 🔥

Cette destination de rêve à 6 h de Montréal a un charme très européen qui vaut la visite

« Plot twist » : c’est au Canada. 🇨🇦

6 resorts au Québec à booker pour des vacances de rêve sans prendre l'avion

Cocktails, plages et piscines scintillantes!

Tigre Géant vend le « dupe » parfait de ce classique populaire d'IKEA pour 50 % moins cher

Pourquoi payer le double?

Cette randonnée te donnera l'impression d'être dans l'Ouest canadien sans quitter le Québec

Un véritable dépaysement, sans même avoir à prendre l’avion. 😍✨

Cette jolie ville du Québec au bord de la « mer » a tout pour te charmer cet été

Phares, coucher de soleil et eau salée!