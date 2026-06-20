Cette petite ville à 3 h de Québec est un joyau à découvrir pour une escapade unique
La paix, le bord de l'eau et la nature!
Quand la vie prend le dessus, que les meetings s'enchaînent, que les responsabilités semblent sans fin et que le temps semble de plus en plus limité, il est facile d'oublier qu'il est possible de tout mettre sur pause lors d'une escapade dans les régions enchanteresses du Québec. Pourtant, peu importe dans quel coin tu habites, il y a certainement une petite ville ou un village paisible où profiter du grand air et profiter de la nature pour te ressourcer.
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Justement, à trois heures de route de Québec se trouve « la perle du Fjord » une destination de rêve pour les adeptes de paysages à perte de vue, de randonnée et de sports nautiques. En réservant un de tes week-ends pour décrocher lors d'une escapade à Sainte-Rose-du-Nord, tu pourrais non seulement t'offrir des vacances bien méritées, mais aussi trouver ton nouvel endroit favori dans la province.
Dès ton arrivée, tu comprendras pourquoi ce village du Saguenay–Lac-Saint-Jean attire autant les personnes en quête de dépaysement. Bordée par le majestueux fjord du Saguenay et entourée de montagnes verdoyantes, la municipalité offre des panoramas qui donnent l'impression d'être à des centaines de kilomètres de la routine quotidienne.
Le quai municipal constitue d'ailleurs l'un des endroits incontournables à découvrir. Que ce soit pour admirer le paysage, observer les embarcations, découvrir les artistes qui l'animent ou simplement profiter de l'ambiance paisible du village, l'endroit permet de ralentir le rythme et de savourer pleinement le moment présent.
Les adeptes de plein air risquent aussi d'y trouver leur compte. Plusieurs sentiers de randonnée sillonnent les environs et permettent d'explorer le territoire tout en profitant de vues spectaculaires sur le fjord. Pour celles et ceux qui préfèrent découvrir la région depuis l'eau, des excursions guidées en kayak sont offertes au départ du quai. Il est également possible d'embarquer pour une croisière afin d'admirer les impressionnantes falaises qui caractérisent ce paysage unique au Québec.
Après une journée à explorer les environs, rien n'empêche de prolonger l'expérience dans l'un des hébergements du village, dont Aventure Rose des Vents, ou de s'arrêter dans un café, comme le Rose Café ou un des rares restaurants. Entre la nature omniprésente, l'atmosphère tranquille et les nombreuses activités offertes, Sainte-Rose-du-Nord possède tous les ingrédients nécessaires pour transformer un simple week-end en véritable escapade mémorable.
Site Internet de la ville de Sainte-Rose-du-Nord
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