Cette petite ville à 3 h de Québec est un joyau à découvrir pour une escapade unique

La paix, le bord de l'eau et la nature!

Une personne devant un café. Droite : Une personne qui fait du kayak.

Cette petite ville à 3 h de Québec mérite un road trip.

@sabgendron | Instagram, @a.rosedesvents | Instagram
Éditrice Junior

Quand la vie prend le dessus, que les meetings s'enchaînent, que les responsabilités semblent sans fin et que le temps semble de plus en plus limité, il est facile d'oublier qu'il est possible de tout mettre sur pause lors d'une escapade dans les régions enchanteresses du Québec. Pourtant, peu importe dans quel coin tu habites, il y a certainement une petite ville ou un village paisible où profiter du grand air et profiter de la nature pour te ressourcer.

À lire également : Cette petite ville près de Québec est l'une des plus belles à visiter pour un voyage d'été

Justement, à trois heures de route de Québec se trouve « la perle du Fjord » une destination de rêve pour les adeptes de paysages à perte de vue, de randonnée et de sports nautiques. En réservant un de tes week-ends pour décrocher lors d'une escapade à Sainte-Rose-du-Nord, tu pourrais non seulement t'offrir des vacances bien méritées, mais aussi trouver ton nouvel endroit favori dans la province.

Dès ton arrivée, tu comprendras pourquoi ce village du Saguenay–Lac-Saint-Jean attire autant les personnes en quête de dépaysement. Bordée par le majestueux fjord du Saguenay et entourée de montagnes verdoyantes, la municipalité offre des panoramas qui donnent l'impression d'être à des centaines de kilomètres de la routine quotidienne.

Le quai municipal constitue d'ailleurs l'un des endroits incontournables à découvrir. Que ce soit pour admirer le paysage, observer les embarcations, découvrir les artistes qui l'animent ou simplement profiter de l'ambiance paisible du village, l'endroit permet de ralentir le rythme et de savourer pleinement le moment présent.

Les adeptes de plein air risquent aussi d'y trouver leur compte. Plusieurs sentiers de randonnée sillonnent les environs et permettent d'explorer le territoire tout en profitant de vues spectaculaires sur le fjord. Pour celles et ceux qui préfèrent découvrir la région depuis l'eau, des excursions guidées en kayak sont offertes au départ du quai. Il est également possible d'embarquer pour une croisière afin d'admirer les impressionnantes falaises qui caractérisent ce paysage unique au Québec.

Après une journée à explorer les environs, rien n'empêche de prolonger l'expérience dans l'un des hébergements du village, dont Aventure Rose des Vents, ou de s'arrêter dans un café, comme le Rose Café ou un des rares restaurants. Entre la nature omniprésente, l'atmosphère tranquille et les nombreuses activités offertes, Sainte-Rose-du-Nord possède tous les ingrédients nécessaires pour transformer un simple week-end en véritable escapade mémorable.

Site Internet de la ville de Sainte-Rose-du-Nord

From Your Site Articles
voyage au québec villages au québec bucket list de narcity
Ville de Québec Canada Voyage Voyage Québec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

La nouvelle allocation canadienne pour l’épicerie sera versée le mois prochain et voici quoi savoir

Elle est plus généreuse que le crédit pour la TPS/TVH! 🤑

Tigre Géant vend des « dupes » des bouteilles Owala pour 12 $ et les couleurs sont WOW

Le même « look », mais un prix complètement différent!

Premières images du kangourou de Boucherville depuis son arrivée au Zoo de Granby

Ce n'est pas l'Australie, MAIS... 🦘

Voici ce que ton employeur a le droit (ou non) de te demander au travail au Québec

Te demander tu as quel âge ou si tu veux fonder une famille? 🚩🚩🚩

Le top des universités au pays pour 2027 est sorti et voici où se classent celles du Québec

Il y en a qui ont eu des meilleurs bulletins que ça...🥴

9 crédits d’impôt et prestations que les Québécois peuvent recevoir en juillet 2026

Ton porte-monnaie se portera mieux après tous ces versements!💰

Voici 6 des meilleures cartes de crédit pour le plein d'essence au Québec en 2026

On prend TOUTES les économies possibles à la pompe. 🤑

6 signes que tu es prêt (ou pas) à acheter ta première maison au Québec, selon un expert

Jette un œil à ça avant de perdre des heures sur Centris. 👀

Les prénoms de bébés populaires au Québec en 2000 VS 2025: le top 10 a complètement changé

Il y a des noms qui ont pris le bord du palmarès depuis 20 ans!

11 plages au Québec qui donnent (presque) l'impression d'être en voyage dans le Sud

Un « road trip » s'impose! ☀️🏖️