Ce village au Québec semble sorti d’un film Hallmark et c'est l'escapade d'été parfaite
Un vrai décor carte postale.✨
Il ne manque pas de jolis villages à découvrir au Québec, où de petites rues romantiques, des boutiques adorables et des maisons pittoresques te donnent l’impression d’être dans un film d’amour Hallmark. Si tu as sûrement déjà visité ou entendu parler de la ville de Mont-Tremblant, sache que Saint-Jovite offre exactement ce décor.
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Oui, le village piétonnier de Tremblant attire beaucoup de monde et mérite la visite. Mais si tu passes dans le coin, de manque pas de visiter son centre-ville qui existe depuis plus de 100 ans et reste un endroit où il fait bon s’arrêter avant (ou après) la montagne.
On y retrouve d’anciennes maisons transformées en commerces, une rue animée bordée de terrasses, ainsi qu’un mélange de petite boutiques et d’adresses gourmandes qui en font un vrai lieu de vie, pas seulement un arrêt touristique.
Côté restos, il y a de quoi satisfaire toutes les envies. Tu peux t’arrêter à La Brasserie Les Mercenaires Culinaires pour une ambiance conviviale, passer chez C’est la vie pour un repas dans un décor chaleureux, ou encore opter pour Milles Pâtes si tu cherches des classiques italiens réconfortants. Pour une soirée plus animée, Resto Bar Lolita propose une vibe latine, tandis que Pizza & Cie reste une valeur sûre pour quelque chose de simple et efficace dans un décor pittoresque.
Le coin vaut aussi le détour pour flâner. Le Petit Hameau, un espace commercial à ciel ouvert, regroupe plusieurs petites adresses locales, comme une librairie, une crémerie, une épicerie et des boutiques spécialisées. C’est le genre d’endroit où tu entres « juste pour regarder » et où tu finis par rester plus longtemps que prévu.
Si tu veux bouger un peu, il est possible de louer un vélo et de partir explorer les environs. Le parc linéaire Le P’tit Train du Nord, aménagé sur une ancienne voie ferrée, traverse la région et offre un parcours idéal pour une sortie tranquille en nature.
Que tu sois de passage pour un week-end ou en vacances dans les Laurentides, ce secteur mérite clairement une place dans ton itinéraire.
Saint-Jovite - Mont-Tremblant
Adresse : Saint-Jovite (Mont-Tremblant), Laurentides, QC