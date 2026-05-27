L'été 2026 au Québec sera le plus frais en 9 ans : Voici ce que disent les prévisions météo
En espérant que ta piscine soit chauffée... 😬
Si tu comptais sur la saison estivale pour profiter de la chaleur et du beau temps, alors que le printemps a pris son temps pour se montrer le bout du nez, sache que l'été 2026 au Québec risque de te décevoir, selon les plus récentes prévisions météo de MétéoMédia. On parle même de l'été le plus frais en neuf ans. On te fait le tour d'horizon de ce qui pourrait t'attendre.
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La cause, c'est la transition rapide entre deux phénomènes climatiques, soit La Niña, qui dominait cet hiver, mais qui cèdera rapidement sa place à El Niño au cours de l'été.
Selon André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia, les répercussions se feront sentir jusqu'en Amérique du Nord.
« Avec le passage rapide de La Niña vers El Niño attendu au cours de l'été, les conséquences sur le continent nord-américain seront importantes, note-t-il, par voie de communiqué. En général, un été de transition vers El Niño ne favorise pas les fortes chaleurs dans l'est du Canada. Le temps caniculaire se retrouve davantage dans l'ouest du pays. »
Ce qui attend le Québec
Pour la province, cela se traduit par un été sans grandes vagues de chaleur. Quelques épisodes plus chauds demeurent possibles, mais ils devraient être de courte durée.
Le contexte d’instabilité météo favorisera aussi davantage de journées pluvieuses, sans que les quantités de précipitations dépassent largement les normales saisonnières, indique-t-on. L’absence de chaleur intense et d’humidité importante devrait également limiter la fréquence des orages violents.
« Bien que l'Ontario et le Québec connaîtront des températures légèrement sous les normales, cela ne veut pas dire que l'été sera gâché. Au contraire, le temps plus clément permet la pratique des sports estivaux, sans risque de coups de chaleur fréquents », souligne André Monette.
Autrement dit, ton système de climatisation pourrait avoir droit à un peu de répit pendant que tu profites de tes activités extérieures préférées.
Attention! Le Québec aura quand même droit à ses journées dans les 30 ° cet été. Dans le sud de la province, la moyenne des températures maximales entre le 1er juin et le 31 août tourne déjà autour de 26 °, indique MétéoMédia.
Avec des températures prévues près ou légèrement sous les normales, on est donc loin d’un été froid. Cela dit, les longues séquences de chaleur intense avec des pointes à 32, 33 ou 34 degrés devraient se faire plus rares.
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