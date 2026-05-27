L'été 2026 au Québec sera le plus frais en 9 ans : Voici ce que disent les prévisions météo

En espérant que ta piscine soit chauffée... 😬

Vue sur le pont Jacques-Cartier à partir du quai de l'Horloge du Vieux-Port de Montréal.

Les prévisions météo de MétéoMédia pour l'été 2026 au Québec sont sorties et ça s'annonce très frais.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu comptais sur la saison estivale pour profiter de la chaleur et du beau temps, alors que le printemps a pris son temps pour se montrer le bout du nez, sache que l'été 2026 au Québec risque de te décevoir, selon les plus récentes prévisions météo de MétéoMédia. On parle même de l'été le plus frais en neuf ans. On te fait le tour d'horizon de ce qui pourrait t'attendre.

À lire également : Prévisions météo : Voici à quoi ressemblera ton mois de juin 2026 au Québec

La cause, c'est la transition rapide entre deux phénomènes climatiques, soit La Niña, qui dominait cet hiver, mais qui cèdera rapidement sa place à El Niño au cours de l'été.

Selon André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia, les répercussions se feront sentir jusqu'en Amérique du Nord.

« Avec le passage rapide de La Niña vers El Niño attendu au cours de l'été, les conséquences sur le continent nord-américain seront importantes, note-t-il, par voie de communiqué. En général, un été de transition vers El Niño ne favorise pas les fortes chaleurs dans l'est du Canada. Le temps caniculaire se retrouve davantage dans l'ouest du pays. »

Ce qui attend le Québec

Pour la province, cela se traduit par un été sans grandes vagues de chaleur. Quelques épisodes plus chauds demeurent possibles, mais ils devraient être de courte durée.

Le contexte d’instabilité météo favorisera aussi davantage de journées pluvieuses, sans que les quantités de précipitations dépassent largement les normales saisonnières, indique-t-on. L’absence de chaleur intense et d’humidité importante devrait également limiter la fréquence des orages violents.

« Bien que l'Ontario et le Québec connaîtront des températures légèrement sous les normales, cela ne veut pas dire que l'été sera gâché. Au contraire, le temps plus clément permet la pratique des sports estivaux, sans risque de coups de chaleur fréquents », souligne André Monette.

Autrement dit, ton système de climatisation pourrait avoir droit à un peu de répit pendant que tu profites de tes activités extérieures préférées.

Attention! Le Québec aura quand même droit à ses journées dans les 30 ° cet été. Dans le sud de la province, la moyenne des températures maximales entre le 1er juin et le 31 août tourne déjà autour de 26 °, indique MétéoMédia.

Avec des températures prévues près ou légèrement sous les normales, on est donc loin d’un été froid. Cela dit, les longues séquences de chaleur intense avec des pointes à 32, 33 ou 34 degrés devraient se faire plus rares.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
météo au québecmétéomédiaprévisions météoété au québec
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Les prévisions météo pour l'été au Québec sont sorties et la saison estivale sera en retard

Tout ce qu'on veut, c'est profiter des terrasses et du beau temps.🥺

Prévisions météo de l'été 2026 :  Des records de chaleur pourraient être battus au Québec

Ne perds pas de temps et magasine ton air climatisé sur le champ!

Prévisions météo de mai au Québec : La saison des terrasses va encore attendre

Rendu là, peut-on annuler l'été et arriver à l'automne?

Prévisions météo : Voici à quoi ressemblera ton mois de juin 2026 au Québec

Pour savoir quand la chaleur estivale va ENFIN arriver! ☀️

Alerte météo : Un risque de tornade plane sur le Québec et voici les régions visées

« Quand le tonnerre gronde, rentrez vite! La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. » ⛈️🌪️

Voici les 2 crédits spéciaux qui seront versés au Québec en juin et combien tu peux recevoir

Un coup de pouce du fédéral ET du provincial? OUI! 🙌

Un virement allant jusqu'à 200$ sera versé à plusieurs Québécois en juin

Ça, c'est en plus du versement prévu par le fédéral!

Tigre Géant offre une déco pour ton balcon/patio pour 40 % moins cher que sur Amazon

Un peu d'ambiance à petit prix, on adore!

Rappel important de air fryers au Canada : tu peux les remplacer gratuitement et sans reçu

Attention, ta passion « air fryer » pourrait devenir dangereuse. 😳

Tout savoir sur le virement unique de MAX 200 $ envoyé à 3,5 M de Québécois en juin

Vérifie si tu es admissible! 🤑

Plus de 40 dinos géants dignes de Jurassic Park débarquent sur la Rive-Sud de Montréal

Oui, ils BOUGENT! 🦖🤯

Fini la TVQ sur ces produits d'épicerie au Québec : Voici la liste complète

Des produits que tu paieras maintenant moins cher. 💸

Québec supprime la TVQ de plusieurs produits en épicerie et pharmacie et voici quoi savoir

Le portefeuille des Québécois peut reprendre un peu de souffle.

Une vente de jeux de société usagés à petits prix aura lieu à Québec en juin

À toi les trouvailles!