Plus de 50 chantiers sont prévus dans le Grand Montréal cet été et ça va être le bordel

La « saison de la construction » s'annonce particulièrement intense cet été.

Des voitures dans le trafic sur le pont Jacques-Cartier.

Le gouvernement du Québec a présenté les chantiers majeurs qui entraveront les routes du Grand Montréal cet été 2026.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu prévois circuler dans le Grand Montréal cet été, mieux vaut prévoir du temps supplémentaire pour tes déplacements. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMDQ) a dévoilé la liste des 52 chantiers majeurs qui seront en cours dans la région métropolitaine et la circulation risque d’être particulièrement compliquée à plusieurs endroits.

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Le 15 mai dernier, le MTMDQ et Mobilité Montréal ont présenté les principaux travaux qui perturberont les déplacements sur la Rive-Nord, à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud jusqu’en septembre.

Parmi les 52 chantiers annoncés, 23 feront leur apparition cette année. En plus de ces travaux, neuf liens entre Montréal et les couronnes nord et sud seront touchés par différentes interventions au cours de l’été.

Les fermetures complètes seront principalement réalisées de nuit ou pendant les fins de semaine afin de réduire l’impact sur la circulation lorsque l’achalandage est moins important. Les partenaires de Mobilité Montréal soulignent d’ailleurs que leur coordination a permis d’éviter plus de 600 entraves en 2025.

Les trois secteurs névralgiques

Trois grands secteurs du Grand Montréal concentreront une bonne partie des travaux cet été. Le vaste quadrilatère formé par les autoroutes 15 (Décarie), 40 (Métropolitaine), 25 ainsi que la 20 et la route 132 sera particulièrement affecté, notamment au centre-ville de Montréal.

Les tunnels Ville-Marie et Viger, sur la R-136, feront notamment l’objet de travaux de réfection et de mise à niveau. De son côté, le chantier du prolongement de la ligne bleue du métro continuera de perturber la circulation sur la rue Jean-Talon Est avec des fermetures prévues à quatre intersections majeures : Pie-IX, Viau, Lacordaire et Langelier.

Le sud-ouest de Montréal ne sera pas épargné non plus. Le pont Honoré-Mercier sera limité à une seule voie dans chaque direction du 17 juillet au 3 août. Des travaux d’acier et d’asphaltage sont aussi prévus pendant huit fins de semaine au cours de l’été.

Les 52 travaux majeurs dans le Grand Montr\u00e9al cet \u00e9t\u00e9 2026. Le Grand Montréal sera enseveli sous d’importants travaux routiers tout l’été.Ministère des Transports et de la Mobilité durable

L’échangeur Saint-Pierre, à la jonction de l’A-20 et de la route 138, sera lui aussi touché par plusieurs entraves à compter du mois d’août. Des fermetures de bretelles sont prévues en soirée, durant la nuit et certaines fins de semaine, tandis que plusieurs rues de l’arrondissement LaSalle seront perturbées par les travaux.

Les secteurs de Saint-Laurent et d’Ahuntsic-Cartierville feront également partie des zones à surveiller cet été. Des chantiers sont déjà en cours sur les autoroutes 520, 15 des Laurentides et 40 Métropolitaine.

Sur l’A-520, trois ponts d’étagement sont en reconstruction. L’un des plus importants chantiers concerne la structure qui surplombe l’A-13. Pour permettre la démolition du pont actuel et l’installation des nouvelles structures, les deux autoroutes devront être complètement fermées pendant environ cinq jours à l’automne 2026.

Les travaux en banlieue

Parmi les principaux chantiers à surveiller cet été, les travaux majeurs au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sur l’A-25, se poursuivront jusqu’à l’automne 2026. Trois des six voies demeurent fermées en permanence et des fermetures complètes sont aussi prévues à certains moments durant la nuit et les fins de semaine, dans les deux directions.

À Laval, les travaux de reconstruction de la chaussée de l’A-13 en direction sud se poursuivent entre le boulevard Sainte-Rose et l’A-440 jusqu’en septembre 2026. Dans l’ouest de la région métropolitaine, le vaste chantier du pont de l’Île-aux-Tourtes, sur l’A-40 à Vaudreuil-Dorion, continue également de transformer les déplacements dans le secteur.

Devant l’ampleur des entraves à prévoir, les autorités recommandent aux automobilistes de planifier leurs trajets à l’avance et, lorsque possible, d’opter pour le transport collectif ou actif.

Rappelons que, depuis le 18 mai dernier, une importante refonte des réseaux de la STM et d’exo est entrée en vigueur au même moment que la mise en service de l’antenne Anse-à-l’Orme du REM. Les navettes fluviales effectueront aussi leur retour avec la reprise des six liaisons dès le 22 mai. La liste complète des chantiers et le détail des entraves sont disponibles sur le site Web de Mobilité Montréal.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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