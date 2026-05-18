Cette chute en Ontario digne du Costa Rica est idéale pour un road trip à partir du Québec
Pas besoin de quitter le pays pour admirer des paysages de rêve!
Quand on pense aux chutes les plus mythiques de l’Ontario, Niagara Falls arrive évidemment en tête. Mais si tu rêves de prolonger l’aventure avec un road trip au départ du Québec et de découvrir un coin qui semble tout droit sorti d’une forêt tropicale, cette chute cachée pourrait bien te surprendre.
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Entourée d’arbres immenses et de falaises escarpées, cette cascade qui se trouve à environ 7 h à 8 h de route de Montréal donne presque l’impression d’avoir été transportée au Costa Rica.
Située à Owen Sound, Inglis Falls est une impressionnante chute de 18 mètres de hauteur formée par la rivière Sydenham. L’eau dévale l’escarpement du Niagara avant de plonger dans une gorge spectaculaire.
En plein cœur de la zone de conservation d’Inglis Falls, un vaste espace naturel de 200 hectares, cette chute est même décrite comme « la plus belle de la région » sur le site officiel.
Un belvédère aménagé permet d’admirer la puissance de la cascade et de regarder l’eau filer entre les énormes rochers de la gorge. Le décor est particulièrement magique quand la lumière traverse les arbres.
Le parc compte aussi plus de sept kilomètres de sentiers, des formations géologiques impressionnantes, les vestiges historiques d’un ancien moulin, des aires de pique-nique, des toilettes et un centre d’information pour les visiteurs et visiteuses.
Bonne nouvelle si tu fais ce road trip avec plusieurs arrêts : Inglis Falls se trouve à seulement quelques pas du stationnement, donc pas besoin de faire une longue randonnée pour profiter du panorama.
Et si tu veux continuer la chasse aux cascades pendant ton escapade ontarienne, tu peux aussi visiter Jones Falls et Indian Falls, toutes deux situées à proximité.
Avec son immense chute et son décor digne d’une carte postale, on comprend facilement pourquoi autant de personnes considèrent Inglis Falls comme l’une des plus belles alternatives à Niagara Falls.
Inglis Falls
Prix : 10 $ pour une passe de stationnement journalière
Adresse : 237785, route Inglis Falls, Owen Sound, ON
* Ceci est une adaptation de l'article « This breathtaking Ontario waterfall is the best alternative to Niagara Falls, readers say », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.
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