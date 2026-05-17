8 aliments moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi
Va faire un tour sur Amazon avant de faire ton épicerie!
Si tu fais partie de ceux et celles qui aiment traquer les bonnes aubaines, tu pourrais changer tes habitudes en apprenant ce qu’Amazon a à offrir côté épicerie. On associe souvent la plateforme aux livraisons rapides, aux gadgets et aux produits ménagers, mais certains essentiels du garde-manger y sont parfois affichés à des prix qui rivalisent avec ceux du Maxi.
À lire également : 11 aliments du Dollarama qui sont bons et coûtent moins cher que les marques connues
En surveillant les variations de prix et les offres ponctuelles, tu peux économiser sans devoir te déplacer ni faire la file à la caisse. Une option franchement pratique pour remplir ton frigo ou refaire le plein de collations en quelques clics. À noter que les prix et les délais de livraison peuvent changer rapidement, alors garder l’œil ouvert reste la meilleure stratégie.
Tu verras que prendre l’habitude de vérifier les prix sur Amazon avant de passer à l’épicerie peut clairement rapporter.
Beurre d'arachide naturel croquant Kraft
Le beurre d'arachide naturel croquant Kraft est vendu à meilleur prix sur Amazon.
Amazon: 5,97 $ pour 750 g
Maxi: 6,50 $ pour 750 g
Le beurre d'arachide, c'est indéniablement un essentiel du garde-manger. As-tu déjà essayé la version naturelle et crunchy de Kraft? Super goûteux et parfaitement croquant, c'est une belle alternative santé au beurre d'arachide crémeux traditionnel.
Sa texture un peu plus liquide donne l'impression que ton beurre d'arachide fond sur ta toast, et c'est tout à fait délicieux. Si tu as envie de l'essayer, on te conseille d'ajouter un pot à ta prochaine commande Amazon.
Tartinade aux noisettes avec cacao Nutella
En commandant ton pot de Nutella sur Amazon, tu économises près de 2 $.
Amazon : 9,61 $ pour 1 kg
Maxi : 11,50 $ pour 1 kg
Sur le site d'Amazon, la fameuse tartinade choco-noisette se détaille à 9,61 $, comparativement à 11,50 $ chez Maxi. La différence de près de deux dollars rend le choix facile, surtout si tu en consommes souvent. À ce prix-là, tu pourras en manger à la cuillère sans culpabilité (ou presque).
Céréales bouchées d'avoine au miel Post
Boîte de céréales bouchées d'avoine au miel Post, vendue 2,97 $ sur Amazon.
Amazon : 2,97 $ pour 340 g (0,87 $ pour 100 g)
Maxi : 5,50 $ (en rabais au lieu de 6 $) pour 625 g (0,88 $ pour 100 g)
Adepte de céréales croquantes, goûteuses et pleines de textures? Ce serait une bonne idée de rajouter une boîte de céréales bouchées d'avoine au miel à ta liste d'épicerie. On les aime pour leur texture ultra légère, leur petites amandes effilées et les bouchées de granola qui ajoutent un bon crunch.
Au moment d'écrire ces lignes, les prix sont très semblables au niveau des deux bannières, mais ce qu'on remarque, c'est que, même lorsque le format familial (qui est un format économique en soi) est en spécial chez Maxi, Amazon vend le format régulier à plus bas prix.
Poudre de matcha biologique Elan
Amazon t'offre un choix économique concernant le thé matcha biologique.
Amazon : 27,99 $ pour 250 g (11,20 $ pour 100 g)
Maxi : 13,49 $ (en rabais au lieu de 14,49 $) pour 100 g
Même si les matchas glacés de cafés sont délicieux, ça peut valoir la peine de commencer à les préparer à la maison. En effet, comme les prix de certains breuvages frôlent les 10 $, ton petit rituel quotidien peut vite devenir un luxe.
Une fois que tu auras trouvé la bonne poudre de matcha et maîtrisé le petit fouet en bambou, tu réaliseras que tu es capable de te faire un matcha digne d’un café trendy… tout en restant habillé.e en mou dans ta cuisine. Avec tous les dollars que tu vas économiser, gageons que tu vas trouver qu'il goûte encore meilleur.
Graines de chanvre biologiques Hemp Hearts
Le sac de graines de chanvre de marque Hemp Hearts est meilleur marché sur Amazon.
Amazon : 12 $ (en rabais au lieu de 13,99 $) pour 340 g (3,53 $ pour 100 g)
Maxi : 12,50 $ pour 200 g (6,25 $ pour 100 g)
Que ce soit pour cuisiner une de tes recettes de muffins préférées, ajouter à tes smoothies ou saupoudrer sur ton acaï bowl, les graines de chanvre sont remplies de bienfaits. Riches en protéines, en fibres et en bons gras, elles ajoutent aussi une légère saveur de noisette aux plats. Les essayer, c'est les adopter. Comme Amazon t'offre un prix pratiquement deux fois moins cher par 100 g, ça vaut la peine de l'ajouter à ta commande!
Sachets de friandises biologiques Annie's
Amazon offre une collation biologique à bon prix comparativement à Maxi.
Amazon : 6,79 $ pour dix sachets
Maxi : 7,29 $ pour dix sachets
Les sachets de friandises biologiques Annie’s, c’est comme des jujubes qui te donnent l’impression d’être responsable. Les petits sacs déjà portionnés sont super pratiques pour glisser dans les lunchs (ou pour éviter de vider un format géant « juste parce qu’il était ouvert »). Le goût fruité et sucré fait amplement la job pour satisfaire un petit craving de sucre.
Soupe poulet et nouilles Tim Hortons
Véritable classique, la soupe Tim Hortons en canne est vendue à meilleur prix sur Amazon.
Amazon : 3,25 $ pour une canne de 540 ml
Maxi : 3,79 $ pour une canne de 540 ml
Véritable classique, la soupe poulet et nouilles Tim Hortons est toujours aussi réconfortante, que tu la commandes au Tim directement ou que tu la dégustes chez toi. La canne est très pratique, puisque tu n'as qu'à l'ouvrir, faire chauffer son contenu et le tour est joué. C’est parfait pour les lunchs pressés, les soirs où tu n’as aucune énergie ou quand tu es malade et que tu es en mode survie!
Croustilles aux légumes assaisonnés Crisps
Pour satisfaire ton envie de salé, Amazon offre les croustilles aux légumes assaisonnés Crisps à prix compétitif.
Amazon : 2,50 $ pour 100 g
Maxi : 2,79 $ pour 100 g
Si tu aimes les collations bien salées avec du goût, les croustilles aux légumes assaisonnés Crisps risquent de devenir dangereusement addictives. Même si les pommes de terre sont cuites plutôt que frites, elles gardent une belle saveur relevée qui compétitionne avec les chips plus traditionnelles. Leur texture est aérienne et croustillante, un peu comme du riz soufflé, et c'est délicieux tels quels ou avec une trempette!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.