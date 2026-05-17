Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ te seront versés cette semaine

Quoi de mieux qu'un bon petit montant pour remettre tes finances sur le piton?🤑

De l'argent canadien.

Les parents du Québec recevront cette semaine jusqu'à 666 $ avec l’allocation canadienne pour enfants.

Engin Yavuz | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu as des enfants à charge? Un versement de l’allocation canadienne pour enfants (ACE), administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC), est attendu cette semaine dans les comptes bancaires de nombreuses familles québécoises. Es-tu admissible?

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Dans un contexte où le coût de la vie continue de peser lourd sur les budgets familiaux, cette aide gouvernementale peut faire une vraie différence. Et le bon côté des choses : une fois inscrit.e, les paiements se font automatiquement chaque mois, sans démarche supplémentaire.

L’inscription se fait souvent lors de la déclaration de naissance, mais il est aussi possible de la compléter à tout moment via Mon dossier de l’ARC.

Une bonne raison de s’assurer d’être dans le système : selon une analyse de la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l’Université de Sherbrooke, élever un enfant coûterait en moyenne près de 400 000 $ au total. Aussi bien profiter de toutes les prestations auxquelles tu as droit.

Les montants prévus pour mai 2026

Le versement de mai est calculé en fonction du revenu net familial déclaré pour l’année d’imposition 2024. Si le revenu de ton foyer est inférieur à 37 487 $, tu as droit aux montants maximaux :

  • Enfant de moins de 6 ans : jusqu’à 666,41 $ par mois (soit 7 997 $ par année)
  • Enfant de 6 à 17 ans : jusqu’à 562,33 $ par mois (soit 6 748 $ par année)

Si tes revenus dépassent ce seuil, ta prestation diminue graduellement selon ta situation. Ce n’est toutefois pas une raison de présumer que tu ne reçois rien : beaucoup de familles à revenu moyen ou élevé ont tout de même droit à une portion de l’ACE.

Pour les situations de garde partagée — soit lorsque chaque parent assure au moins 40 % du temps de garde —, le montant est divisé en deux, soit 50 % de la prestation calculée d’après sa propre situation financière.

Autre détail à garder en tête : si le total annuel estimé pour ton foyer est inférieur à 240 $, l’ARC regroupe l’ensemble des versements en un seul dépôt, envoyé en juillet 2025.

La date de versement de mai : le 20 mai.

Une hausse des montants à prévoir dès juillet 2026

À partir du mois de juillet prochain, les prestations seront recalculées en tenant compte des revenus déclarés pour l’année 2025. Le montant maximal pour les enfants de moins de 6 ans grimpera alors à 679,75 $ par mois, tandis que le montant pour les 6 à 17 ans demeurera à 562,33 $ par mois.

C’est donc dans ton intérêt d’avoir produit ta déclaration de revenus 2025 dans les meilleurs délais : cela permettra à l’ARC d’ajuster ta prestation dès l’été prochain.

Pour en savoir plus sur l’allocation canadienne pour enfants, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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