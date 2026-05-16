Un soin pour la peau s’est vendu 10 000 fois en 1 mois sur Amazon et c'est un «must» d'été

Elle a une note de 4,5/5 selon plus de 5 000 avis!

L'affiche d'un Amazon.

Amazon vend une lotion solaire populaire.

Khairil Azhar Junos | Dreamstime
Éditrice Junior

Si tu t'y connais un minimum en soin du visage, tu sais que la crème solaire est un indispensable à l'année longue. Cela dit, avec les journées ensoleillées qui reviennent tranquillement, il est d'autant plus important de trouver un produit qui protège vraiment, idéalement sans laisser la peau collante ou brillante. Sur Amazon Canada, une trouvaille de La Roche-Posay qui a déjà fait ses preuves fait partie des meilleurs vendeurs dans la section « beauté » avec des milliers d’achats et des commentaires très positifs.

À lire également : Ce gadget de cuisine sur Amazon avec 4,4/5 étoiles a été vendu plus de 3000x en un mois

La lotion solaire pour le visage Anthelios Ultra-Fluide FPS 50 de La Roche-Posay affiche une note moyenne de 4,5 étoiles sur plus de 5 600 avis sur la plateforme du détaillant en ligne. Le produit aurait aussi été acheté plus de 10 000 fois en un mois récemment.

La lotion solaire pour le visage Anthelios Ultra-Fluide FPS 50 de La Roche-Posay. Droite : La lotion solaire teint\u00e9 pour le visage Anthelios Ultra-Fluide FPS 50 de La Roche-Posay. Les lotions solaires pour le visage Anthelios Ultra-Fluide FPS 50 de La Roche-Posay à vendre sur Amazon. Amazon, Amazon

Vendue en rabais à 30,65 $ plutôt que 35,95 $, cette crème solaire pour le visage promet une protection UVA et UVB à large spectre avec une texture légère et invisible conçue pour tous les types de peau, incluant les peaux sensibles.

Ce qui revient souvent dans les commentaires, c’est surtout la sensation ultra légère du produit. Plusieurs personnes expliquent qu’il pénètre rapidement sans laisser de fini gras, de traces blanches ou d’effet collant sur la peau. Certaines mentionnent même qu’il fonctionne très bien sous le maquillage, ce qui semble être un gros avantage au quotidien.

La formule sans parfum est aussi résistante à l’eau et à la sueur pendant jusqu’à 80 minutes selon les informations du fabricant. La marque affirme également que le produit est hypoallergénique, non comédogène et conçu pour limiter les irritations au niveau des yeux.

Plusieurs avis soulignent également que, contrairement à d’autres écrans solaires, celui-ci ne laisse pas la peau sèche après une journée au soleil.

Pour les personnes qui aiment les produits deux-en-un, il existe aussi une version teintée de l’Anthelios Ultra-Fluide offerte à 33,96 $ sur Amazon. En plus d’offrir une protection FPS 50 à large spectre, cette formule propose un fini légèrement teinté et naturel qui aide à uniformiser le teint tout en gardant la texture légère et non grasse appréciée de plusieurs internautes.

Si tu cherches un écran solaire léger, facile à porter tous les jours et conçu pour protéger sans compromettre le confort de ta peau, celui-ci pourrait rapidement devenir un essentiel de ton été.

Lotion solaire pour le visage Anthelios Ultra-Fluide FPS 50 de La Roche-Posay

Prix : En rabais à 30,65 $ plutôt que 35,95 $ au moment d'écrire ces lignes

C'est ici pour te procurer le produit

Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
QuébecLifestyleCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Une crème pour la peau s’est vendue 9 000 fois en 1 mois sur Amazon et on comprend pourquoi

Elle a une note de 4,6/5 selon plus de 2000 avis!

Ce produit de beauté vendu plus de 10 000 X en 1 mois sur Amazon est à 53% de rabais

Une trouvaille parfaite pour les bas de Noël!🎄

Vendredi fou d’Amazon Canada : 19 idées cadeaux en méga rabais actuellement

Pour gâter tes personnes préférées… ou toi-même!

18 des meilleurs rabais du Vendredi fou 2025 sur Amazon Canada

Jusqu'à 89% de rabais sur plusieurs meilleurs vendeurs!

19 produits beauté de marques connues à meilleur prix chez Dollarama que chez Pharmaprix

L'une des trouvailles coûte TROIS FOIS plus cher à la pharmacie qu'au Dollarama. 🤯👀

Une nouvelle passerelle de 220m suspendue dans les arbres débarque près de Laval cet été

La vue au sommet s'annonce juste WOW! 🤩

Victoire et Canadiens de Montréal : La différence de salaire entre les 2 équipes horrifie

La doyenne Ann-Renée Desbiens gagne 10,2 fois moins que la recrue Jakub Dobeš! 🤯

Lysandre Nadeau et Claude Bégin vendent leur grande maison de Montréal pour 1,2 M$ (PHOTOS)

Ça vaut le coup d'oeil!

Voici 6 emplois avec un salaire de 80 000 $ et plus où postuler dans le Grand Montréal

Une motivation pour mettre ton CV à jour! 💰

Ces 12 aliments font actuellement l'objet de rappels importants au Québec

Tisanes DAVIDsTEA, bonbons, fromages, kits de pizza du Costco... Vérifie ton frigo! 👀

Le sac en papier de Mike Matheson du CH fait jaser et les hypothèses sont hilarantes

Des petites collations santé ou des souvenirs pour sa famille? 🛍️

Voici les prestations et crédits qui seront versés au Québécois dans les prochains jours

Des sommes qui peuvent faire du bien au moral (et au budget).

Voici quoi savoir sur « loi Gabie Renaud » au Québec, qui pourrait prévenir des féminicides

Avoir accès aux antécédents de son partenaire pour éviter le pire.

Des milliers de pommiers en fleurs t’attendent gratuitement près de Laval ce printemps

Pas besoin de débourser un sou pour profiter de ce décor enchanteur. 🌸