Un soin pour la peau s’est vendu 10 000 fois en 1 mois sur Amazon et c'est un «must» d'été
Elle a une note de 4,5/5 selon plus de 5 000 avis!
Si tu t'y connais un minimum en soin du visage, tu sais que la crème solaire est un indispensable à l'année longue. Cela dit, avec les journées ensoleillées qui reviennent tranquillement, il est d'autant plus important de trouver un produit qui protège vraiment, idéalement sans laisser la peau collante ou brillante. Sur Amazon Canada, une trouvaille de La Roche-Posay qui a déjà fait ses preuves fait partie des meilleurs vendeurs dans la section « beauté » avec des milliers d’achats et des commentaires très positifs.
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La lotion solaire pour le visage Anthelios Ultra-Fluide FPS 50 de La Roche-Posay affiche une note moyenne de 4,5 étoiles sur plus de 5 600 avis sur la plateforme du détaillant en ligne. Le produit aurait aussi été acheté plus de 10 000 fois en un mois récemment.
Les lotions solaires pour le visage Anthelios Ultra-Fluide FPS 50 de La Roche-Posay à vendre sur Amazon. Amazon, Amazon
Vendue en rabais à 30,65 $ plutôt que 35,95 $, cette crème solaire pour le visage promet une protection UVA et UVB à large spectre avec une texture légère et invisible conçue pour tous les types de peau, incluant les peaux sensibles.
Ce qui revient souvent dans les commentaires, c’est surtout la sensation ultra légère du produit. Plusieurs personnes expliquent qu’il pénètre rapidement sans laisser de fini gras, de traces blanches ou d’effet collant sur la peau. Certaines mentionnent même qu’il fonctionne très bien sous le maquillage, ce qui semble être un gros avantage au quotidien.
La formule sans parfum est aussi résistante à l’eau et à la sueur pendant jusqu’à 80 minutes selon les informations du fabricant. La marque affirme également que le produit est hypoallergénique, non comédogène et conçu pour limiter les irritations au niveau des yeux.
Plusieurs avis soulignent également que, contrairement à d’autres écrans solaires, celui-ci ne laisse pas la peau sèche après une journée au soleil.
Pour les personnes qui aiment les produits deux-en-un, il existe aussi une version teintée de l’Anthelios Ultra-Fluide offerte à 33,96 $ sur Amazon. En plus d’offrir une protection FPS 50 à large spectre, cette formule propose un fini légèrement teinté et naturel qui aide à uniformiser le teint tout en gardant la texture légère et non grasse appréciée de plusieurs internautes.
Si tu cherches un écran solaire léger, facile à porter tous les jours et conçu pour protéger sans compromettre le confort de ta peau, celui-ci pourrait rapidement devenir un essentiel de ton été.
Lotion solaire pour le visage Anthelios Ultra-Fluide FPS 50 de La Roche-Posay
Prix : En rabais à 30,65 $ plutôt que 35,95 $ au moment d'écrire ces lignes
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