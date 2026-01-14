Cette app te permet de savoir si les « deals » Amazon valent vraiment la peine

Histoire de choisir de vraies aubaines!

Le logo Amazon.

Une extension te permet de suivre les hausses et baisses de prix les articles vendus sur Amazon.

Jetcityimage | Dreamstime
Éditrice Junior

Pour bien des gens, magasiner en ligne fait maintenant partie du quotidien. Plus besoin de passer des heures à parcourir les allées de plusieurs magasins ni de se frayer un chemin à travers la foule aux heures de pointe. Des plateformes comme Amazon permettent de trouver exactement ce qu’on cherche en quelques clics, tout en tombant sur des offres intéressantes. Mais est-ce que ces rabais sont toujours aussi avantageux qu’ils en ont l’air? Pour t’aider à payer le juste prix sur ce site, l’extension Honey pourrait clairement te simplifier la vie.

À lire également : 17 trouvailles Amazon à moins de 40 $ qu’il te faut absolument pour ton prochain voyage

En plus de te proposer des coupons lorsqu'il y a des offres valables sur l'objet de tes désirs, cet outil te montre aussi l'historique des prix afin de t'assurer d'éviter les hausses, mais aussi de suivre les baisses.

La page de vente du tapis de marche de Sperax sur Amazon Canada. Droite : L'extension Honey \u00e9valuant les hausses de prix sur Amazon Canada. L'extension Honey évaluant les hausses de prix sur Amazon Canada.Amazon Canada, Honey sur Amazon Canada

Tu peux donc télécharger l'extension en question sur le navigateur de ton choix, et faire tes recherches comme à ton habitude. Tu pourras voir un petit onglet orange à la droite de ton écran, qui t'indiquera entre autres les hausses de prix.

Sur l'exemple ci-haut, on peut voir que le tapis de marche trois en un de Sperax à 249,99 $ semble une très bonne affaire, proposant un rabais de 75 % comparé au prix conseillé de 999,99 %. Cela dit, le coût aurait augmenté de 25 % durant les 30 jours précédents.

En effet, Honey suit les changements de prix ayant eu lieu au cours des derniers 30, 60, 90 ou 120 jours sur Amazon. En sélectionnant « Affiché l'historique des prix » sur l'onglet, tu pourras observer comment les montants ont évolué, et prendre une décision plus éclairée avant de sortir ta carte de crédit.

Si les informations fournies te poussent à attendre, tu peux sélectionner « Surveiller les baisses de prix » et une fois que l'item sera ajouté à ta « Droplist » tu pourras choisir tes paramètres d'alarme afin d'être averti.e si jamais il est possible d'avoir des remises de 5 % et plus, selon ce que tu souhaites.

Magasiner dans le confort de ton chez-toi et éviter les mauvaises décisions, oui svp!

* Cet article a été mis à jour depuis sa publication intiale, datée du 21 janvier 2025.

From Your Site Articles
aubaines amazonamazon canada
QuébecCanadaArgent
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

18 des meilleurs rabais du Vendredi fou 2025 sur Amazon Canada

Jusqu'à 89% de rabais sur plusieurs meilleurs vendeurs!

Vendredi fou d’Amazon Canada : 19 idées cadeaux en méga rabais actuellement

Pour gâter tes personnes préférées… ou toi-même!

14 des meilleurs deals du solde « Prime Days » d’Amazon avec des rabais allant jusqu’à 80 %

600 $ d'économie sur un seul achat? OUI SVP!

Cet outil compare les prix des bonbons d'Halloween et on l'a essayé pour toi

L’Halloween coûte déjà assez cher : pas question de se ruiner pour des bonbons!

François Legault, premier ministre du Québec, démissionne

« Je vois bien qu'actuellement, beaucoup de Québécois souhaitent du changement et d'abord un changement de premier ministre », a-t-il mentionné.

Occupation Double sera de retour pour une 20e saison et ça vient avec une grosse surprise

OD 2026 : ÇA PARTTTT! 🔥🔥🔥

Les 10 destinations voyage les moins chères pour les Canadiens en 2026 sont dévoilées

À ce prix-là, difficile de résister à l’appel de l’aventure et à l’envie de partir explorer le monde! 🌍 ✈️

Vérifie ton billet du Lotto-Max : Le gros lot de 14 M$ a été gagné au Québec

Qui sait, peut-être es-tu plus riche qu'hier! 🤑

Jusqu'à 25 cm de neige sur le Québec jeudi : chaos anticipé sur les routes

L'heure de pointe de jeudi matin s'annonce difficile. ❄️🫠

Tu peux avoir du popcorn du Cineplex GRATUIT pendant 4 jours - Voici comment en profiter

On ne dit pas non quand c’est gratuit!

McDonald's Canada gèle ses prix pendant 1 an et ça inclut des trios à 5 $ et du café à 1 $

Parce qu'en 2026, on a tous besoin d'un break sur le portefeuille. 🍟🍔

Cette nouvelle pièce de monnaie canadienne est sertie de diamants : voici comment l'obtenir

Quand même ton argent est ✨EXTRA ✨💎 !

Non-respect de contrat : Voici les 3 pires compagnies de télécoms au Canada en 2025

Tu devrais vérifier tes factures à deux fois!😬

9 activités entre 0 $ et 20 $ à Montréal pour sortir sans exploser ton budget ce week-end

Entre les lieux iconiques et plus nichés, tu ne peux pas t'ennuyer!