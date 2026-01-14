Cette app te permet de savoir si les « deals » Amazon valent vraiment la peine
Histoire de choisir de vraies aubaines!
Pour bien des gens, magasiner en ligne fait maintenant partie du quotidien. Plus besoin de passer des heures à parcourir les allées de plusieurs magasins ni de se frayer un chemin à travers la foule aux heures de pointe. Des plateformes comme Amazon permettent de trouver exactement ce qu’on cherche en quelques clics, tout en tombant sur des offres intéressantes. Mais est-ce que ces rabais sont toujours aussi avantageux qu’ils en ont l’air? Pour t’aider à payer le juste prix sur ce site, l’extension Honey pourrait clairement te simplifier la vie.
À lire également : 17 trouvailles Amazon à moins de 40 $ qu’il te faut absolument pour ton prochain voyage
En plus de te proposer des coupons lorsqu'il y a des offres valables sur l'objet de tes désirs, cet outil te montre aussi l'historique des prix afin de t'assurer d'éviter les hausses, mais aussi de suivre les baisses.
L'extension Honey évaluant les hausses de prix sur Amazon Canada.Amazon Canada, Honey sur Amazon Canada
Tu peux donc télécharger l'extension en question sur le navigateur de ton choix, et faire tes recherches comme à ton habitude. Tu pourras voir un petit onglet orange à la droite de ton écran, qui t'indiquera entre autres les hausses de prix.
Sur l'exemple ci-haut, on peut voir que le tapis de marche trois en un de Sperax à 249,99 $ semble une très bonne affaire, proposant un rabais de 75 % comparé au prix conseillé de 999,99 %. Cela dit, le coût aurait augmenté de 25 % durant les 30 jours précédents.
En effet, Honey suit les changements de prix ayant eu lieu au cours des derniers 30, 60, 90 ou 120 jours sur Amazon. En sélectionnant « Affiché l'historique des prix » sur l'onglet, tu pourras observer comment les montants ont évolué, et prendre une décision plus éclairée avant de sortir ta carte de crédit.
Si les informations fournies te poussent à attendre, tu peux sélectionner « Surveiller les baisses de prix » et une fois que l'item sera ajouté à ta « Droplist » tu pourras choisir tes paramètres d'alarme afin d'être averti.e si jamais il est possible d'avoir des remises de 5 % et plus, selon ce que tu souhaites.
Magasiner dans le confort de ton chez-toi et éviter les mauvaises décisions, oui svp!
* Cet article a été mis à jour depuis sa publication intiale, datée du 21 janvier 2025.
- Cette trouvaille Amazon à moins de 30 $ donne un look chic et coloré à toutes les pièces ›
- 17 trouvailles Amazon à moins de 40 $ qu’il te faut absolument pour ton prochain voyage ›
- Cet aspirateur sans fil est en hausse de vente de 2650% sur Amazon et il est en rabais ›
- Amazon offre des rabais allant jusqu'à 61 % sur ces draps super populaires ›