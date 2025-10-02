Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cet outil compare les prix des bonbons d'Halloween et on l'a essayé pour toi

L’Halloween coûte déjà assez cher : pas question de se ruiner pour des bonbons!

Chocolats d'Halloween.

Un nouvel outil compare les prix des bonbons d'Halloween.

Erman Gunes | Dreamstime
Éditrice Junior

Offrir des bonbons à l’Halloween permet de perpétuer une tradition adorée des enfants. Mais avec la hausse constante des prix alimentaires, y compris ceux des friandises, il peut être difficile d’en distribuer autant qu’on le souhaiterait. Il devient donc judicieux de chercher le meilleur tarif pour ces petites douceurs et, justement, un site propose de consulter en un seul endroit les prix affichés par plusieurs grandes chaînes.

À lire également : Le ciné-parc de Saint-Eustache organise un party d'Halloween avec des films GRATUITS

La page Halloween au Québec répertorie non seulement des adresses où les jeunes peuvent recevoir des sucreries ou de petits cadeaux adaptés aux allergies, ainsi que des boutiques spécialisées, mais elle offre aussi un comparateur de prix.

En utilisant cet outil, tu peux classer les articles par catégorie, par prix ou par magasin. En sélectionnant « bonbons », le meilleur prix s’affiche, et un menu permet de comparer les offres de commerces comme Walmart, Tigre Géant, Super C, Maxi, Pharmaprix ou encore Canadian Tire. Les rabais sont mis à jour chaque jeudi matin et les prix proviennent des sites Internet de chaque magasin, tandis que ceux des pharmacies sont relevés dans les circulaires.

Tout cela semble pratique, mais la question demeure : est-ce vraiment efficace?

Le paquet de 25 Reese's individuel. Droite : Le paquet de 25 mini-barres Nestle.

Le comparateur de bonbons d'Halloween.
Halloween au Québec



D’abord, il est important de préciser que le site mentionne que « les prix affichés peuvent ne pas refléter la réalité » et que les internautes doivent eux-mêmes « vérifier la disponibilité et les prix des items avant de [se] déplacer en magasin ». C'est donc un moyen de prendre compte des différents types de bonbons disponibles, tout en te faisant une idée des meilleures aubaines, sans toutefois te retirer toute la charge de travail.

De plus, les articles ne sont pas toujours comparés entre les mêmes enseignes. Certains ne montrent les prix que pour un ou deux magasins, tandis que d’autres en présentent davantage. On a d’ailleurs vérifié certains coûts et les résultats étaient mitigés. Dans le cas des épiceries, il arrive que les produits saisonniers ne soient pas encore listés sur les sites. De plus, en date du jeudi 2 octobre en fin d'avant-midi, certains prix et rabais n’étaient pas exacts.

Par exemple, pour la boîte de 25 mini-barres Nestlé, on a pu valider le prix de quatre établissements sur six, mais seuls trois étaient justes.

Lors de ma visite, le site indiquait que le comparateur était une nouveauté et, pour l’instant, c’est un outil pratique avec beaucoup de potentiel à consulter en complément de ta propre recherche, mais pas une solution pour éviter de faire le tour des offres en ligne.


Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.

comparaison de prix bonbons halloween
Québec Canada Argent

    Noémi Lincourt

      Éditrice junior

      Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec.

