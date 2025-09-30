Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Une maison hantée 18+ à Montréal transforme la nostalgie télé en horreur dès ce week-end

Ça promet d'être terrifiant! 😰

Le thème de Malefycia 2025.

Malefycia 2025 : La maison hantée extrême 18 + revient à Montréal en octobre.

Malefycia | Facebook, Malefycia | Facebook
Éditrice Junior

Les fans de l'épouvante qui sont toujours déçu.e.s de leurs visites dans les maisons hantées qui ouvrent leurs portes un peu partout dans la province durant les semaines entourant l'Halloween peuvent mettre leurs nerfs à l'épreuve avec la seule expérience exclusivement 18 ans et plus à Montréal. Les spectacles d'horreur et d'immersion théâtrale anxiogènes de Malefycia ont créé toute une réputation pour cet événement au fil des années, et en 2025, le thème offre une version horriblement tordue de la nostalgie des émissions qui ont bercé ta jeunesse.

À lire également : Un nouveau jeu d’évasion de zombies à Montréal teste tes nerfs (et ta survie)

Tu te souviens de Canal Famille? Eh bien, dès le 3 octobre 2025, tu pourras découvrir des personnages terrifiants ainsi que des scénarios extrêmement réalistes et pervers de Canal 9, qui ne risquent pas d'être aussi kids-friendly.


Note que ce n'est vraiment pas un endroit pour les cœurs sensibles et que la discrétion est conseillée. Les images et thèmes abordés sont faits pour créer du malaise et des émotions horripilantes en utilisant du gore, de l'érotisme malsain, des mœurs condamnables et un maximum de situations choquantes pour te bouleverser, autant par le toucher, que par la vue, le goût, l’odorat et l’ouïe.

Au moment d'écrire ces lignes, des bribes de ce à quoi tu peux t'attendre émergent sur les réseaux sociaux, et voici une courte présentation partagée sur Facebook par l'équipe de Malefycia : « Souvenez-vous des grands classiques de la télé et des images sages de notre enfance? Canal 9 est une expérience qui goûte la nostalgie… mais sans filtre, à saveur 18 ans et plus : intime, immersive, dérangeante. »

Dans quelques vidéos mises en ligne, on peut voir des extraits révoltants de brossage de dents qui se terminent par des séquences sanglantes, ou encore une « production de lait » qui promet de créer beaucoup d'inconfort.

Si tu veux dépasser tes limites avec ce concept unique dans les environs, sache que tu peux déjà acheter tes billets en prévente, et que ceux-ci se vendent entre 99 $ et 139 $ selon la date choisie. Du 3 au 31 octobre, douze soirées sont organisées les vendredis et samedis, mais aussi lors de deux dimanches et le jeudi 30 octobre pour la veille de l'Halloween.

Les habitué.e.s et les gens qui ont déjà entendu parler de ce concept savent que, même avec des billets incluant une heure d'arrivée, des retards importants peuvent avoir lieu. Afin de pallier cette situation tout en se permettant de mettre le parcours sur pause lorsque nécessaire pour des raisons de sécurité ou autres, l'équipe de Malefycia a mis en place une nouvelle procédure. Il y aura donc un crédit d’attente de 10 $ par heure complète de retard, moins d'entrées accordées par créneau horaire ainsi qu'une salle d'attente bonifiée d'un bar, d'animations et de contenus exclusifs afin de te divertir pendant que tu patientes pour ton tour.

Tu n'es pas une poule mouillée et tu veux essayer la maison hantée la plus extrême en ville? Il ne te reste plus qu'à réserver ton billet... si tu l'oses!

Malefycia 2025 - Canal 9 

Prix : Entre 99 $ et 139 $ par adulte

Quand : Douze soirées du 3 au 31 octobre 2025

Adresse : 303, boul. Saint-Joseph, Montréal (Lachine), QC

Site Internet de Malefycia

* Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale, datée du 10 septembre 2025.

Explore cette liste   👀

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

