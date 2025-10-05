Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Le Québec cache une véritable ville fantôme que tu peux explorer en road trip

Frissons garantis!

Une maison du Village historique de Val-Jalbert. Droite : Une chute.

Une ville fantôme au Québec.

@ibisinstamoments | Instagram, @eolespring | Instagram
Éditrice Junior

Par un temps un peu lugubre, si tu veux mettre tes nerfs à l'épreuve ou du moins, alimenter ta curiosité, sache que tu peux prendre la route afin de visiter une ville fantôme au Québec. En effet, niché dans le paysage sublime du Saguenay–Lac-Saint-Jean se trouve le Village historique de Val-Jalbert, qui a été abandonné en 1927 après la fermeture de son usine de pâte à papier.

À lire également : Une ferme sera transformée en cauchemar vivant à 2h30 de Montréal cet automne

Depuis, l'endroit connu comme la ville fantôme la mieux préservée au Canada est figé dans le temps, te permettant de faire un bond dans le passé le temps d'une visite grâce à son authenticité et à l’excellent état de conservation de ses bâtiments.

Maintenant considéré comme un lieu historique national, tu peux y aller pour explorer plus de 90 constructions d’époque, comme l'ancienne école, le magasin général ou encore le bureau de poste. La vieille usine de pâte à papier est aussi ouverte à la visite : on y retrouve des objets d’époque et on peut même découvrir les techniques de fabrication utilisée jadis.

Pour t’immerger à fond dans l'expérience, opte pour une virée dans le trolleybus rouge des années 1920 lors d'une visite guidée qui te mène à travers les principaux attraits.

Il est aussi possible de flâner à ton rythme dans les rues du village, de longer la rivière, d'observer la chute Ouiatchouan haute de 72 mètres à partir d'une plateforme vitrée ou de prendre un verre au café-terrasse installé dans le magasin général. Si tu veux prolonger ton séjour, le site propose plusieurs options d’hébergement, allant des maisons d’époque au camping.

Pour la saison automnale, tu peux y aller jusqu’au 13 octobre 2025, mais le village reste aussi ouvert l’hiver. Ce road trip est donc tout indiqué pour visiter la magnifique région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, réputée pour sa nature sauvage, tout en ajoutant un aspect un peu spooky à ton escapade.

Village historique de Val-Jalbert   

Prix : 45,23 $ par adulte, plusieurs forfaits économiques sont offerts

Adresse : Village historique de Val-Jalbert - 95, rue Saint-George, Chambord, QC

Site Internet du Village historique de Val-Jalbert

* Ceci est une adaptation de l'article « Quebec is home to Canada's 'best preserved' ghost town and it's a road trip from Montreal », qui a été publié à l'origine par Katherine Caspersz sur MTL Blog.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

