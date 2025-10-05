Le Québec cache une véritable ville fantôme que tu peux explorer en road trip
Frissons garantis!
Par un temps un peu lugubre, si tu veux mettre tes nerfs à l'épreuve ou du moins, alimenter ta curiosité, sache que tu peux prendre la route afin de visiter une ville fantôme au Québec. En effet, niché dans le paysage sublime du Saguenay–Lac-Saint-Jean se trouve le Village historique de Val-Jalbert, qui a été abandonné en 1927 après la fermeture de son usine de pâte à papier.
Depuis, l'endroit connu comme la ville fantôme la mieux préservée au Canada est figé dans le temps, te permettant de faire un bond dans le passé le temps d'une visite grâce à son authenticité et à l’excellent état de conservation de ses bâtiments.
Maintenant considéré comme un lieu historique national, tu peux y aller pour explorer plus de 90 constructions d’époque, comme l'ancienne école, le magasin général ou encore le bureau de poste. La vieille usine de pâte à papier est aussi ouverte à la visite : on y retrouve des objets d’époque et on peut même découvrir les techniques de fabrication utilisée jadis.
Pour t’immerger à fond dans l'expérience, opte pour une virée dans le trolleybus rouge des années 1920 lors d'une visite guidée qui te mène à travers les principaux attraits.
Il est aussi possible de flâner à ton rythme dans les rues du village, de longer la rivière, d'observer la chute Ouiatchouan haute de 72 mètres à partir d'une plateforme vitrée ou de prendre un verre au café-terrasse installé dans le magasin général. Si tu veux prolonger ton séjour, le site propose plusieurs options d’hébergement, allant des maisons d’époque au camping.
Pour la saison automnale, tu peux y aller jusqu’au 13 octobre 2025, mais le village reste aussi ouvert l’hiver. Ce road trip est donc tout indiqué pour visiter la magnifique région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, réputée pour sa nature sauvage, tout en ajoutant un aspect un peu spooky à ton escapade.
Village historique de Val-Jalbert
Prix : 45,23 $ par adulte, plusieurs forfaits économiques sont offerts
Adresse : Village historique de Val-Jalbert - 95, rue Saint-George, Chambord, QC
