Attaque américaine au Venezuela : 2 destinations soleil qui ne sont pas à l'abri
À considérer avant de « booker » ton prochain tout inclus!
L'attaque et l'invasion du Venezuela par les États-Unis, ainsi que l’arrestation (ou la capture) du président vénézuélien Nicolás Maduro et de sa femme, ont secoué la scène politique internationale. Donald Trump a d’ailleurs laissé entendre que ce scénario pourrait se répéter dans deux autres destinations soleil d’Amérique latine prisées des Québécois et des Québécoises. On fait le point.
Dans la nuit de vendredi à samedi, l’armée américaine a mené des frappes sur la capitale vénézuélienne, Caracas, ainsi que dans les États de Miranda, Aragua et La Guaira.
Au cours des opérations, le président Nicolás Maduro a été arrêté puis déporté aux États-Unis afin d’y subir un procès pour « narcoterrorisme » et trafic de drogue. La première dame du pays a également été arrêtée.
On peut notamment lire sur l'acte d'accusation que Nicolás Maduro est « aujourd’hui à la tête d’un gouvernement corrompu et illégitime qui, depuis des décennies, a utilisé le pouvoir de l’État pour protéger et promouvoir des activités illégales, notamment le trafic de drogue ».
Le dictateur déchu nie l’ensemble des accusations portées contre lui. Il a récemment réaffirmé que les États-Unis s’intéressaient avant tout à l’immense réserve de pétrole du Venezuela.
À bord d’Air Force One, le dimanche 4 janvier, Donald Trump a affirmé que les États-Unis allaient être « aux commandes » du Venezuela. Il a sommé la présidente par intérim et proche alliée de Maduro, Delcy Rodríguez, de se conformer aux exigences de Washington.
L'Amérique latine sous tension
Or, le Venezuela n’est pas le seul pays d’Amérique latine dans la mire du président des États-Unis.
Le locataire de la Maison-Blanche a soutenu qu’une opération en sol colombien, semblable à celle menée au Venezuela durant le week-end, serait « une bonne idée ». Il accuse le président colombien Gustavo Petro de participer au trafic de cocaïne vers les États-Unis, ajoutant qu’il ne « le ferait plus très longtemps ».
À Bogotá, le président Petro a réagi sur le réseau social X en affirmant qu’il était prêt à se battre contre les États-Unis en cas d’attaque américaine.
« J’ai juré de ne plus jamais toucher une arme après l’accord de paix de 1989, mais, pour le bien de mon pays, je reprendrai à contrecœur les armes », a écrit l’ancien guérillero.
Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.
En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026
Toujours dimanche, Donald Trump a également déclaré que Cuba était « prête à tomber », estimant qu’il serait difficile pour la plus grande île des Caraïbes de « tenir le coup » sans les revenus provenant du pétrole vénézuélien.
Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, lui-même d’origine cubaine, a d’ailleurs lancé ce week-end un avertissement sans détour aux responsables de l’île.
« Si je vivais actuellement à La Havane et que je faisais partie du gouvernement, je serais inquiet », a-t-il déclaré.
Voici les avertissements de voyage du Canada pour ces destinations
À noter qu'Ottawa classe les pays du monde selon un échelon de risque de quatre paliers :
- « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert) ;
- « Faites preuve d’une grande prudence » (Niveau 2 — jeune) ;
- « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) ;
- et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge).
Venezuela
Niveau de risque : Évitez tout voyage
L'invasion américaine au Venezuela est venue ternir la sécurité au pays de Nicolas Maduro. Gouvernement du Canada
Avec les récents développement au pays, le gouvernement du Canada suggère d'éviter tout voyage au Venezuela « en raison du nombre élevé de crimes violents, de l’instabilité politique et économique, le risque de détention arbitraire et de la dégradation des conditions de vie élémentaires, notamment de la pénurie de médicaments, d’aliments de base, d’essence et d’eau ».
La situation actuelle au Venezuela « est tendue et pourrait escalader rapidement, note Ottawa. « Les frontières et l'espace aérien pourraient fermer à court préavis. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols à destination et en provenance du Venezuela, réduisant ainsi les possibilités de quitter le pays ».
Pour en savoir plus sur les conseils du gouvernement du Canada aux voyageurs et voyageuses à destination du Venezuela, c'est par ici.
Colombie
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Plusieurs région de la Colombie sont à éviter. Gouvernement du Canada
Pour l'instant, le gouvernement canadien n'a pas modifié ses conseils pour les voyages au pays de Pablo Escobar. Toutefois, en raison d’un taux de criminalité élevé, Ottawa demande aux Canadiennes et Canadiens de faire preuve de « grande prudence ».
Plusieurs régions, dont Arauca, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Norte de Santander, ainsi que le port de Tumaco et la ville de Buenaventura, sont visées par un avis d’éviter tout voyage, tandis que les déplacements non essentiels sont déconseillés dans une douzaine d’autres zones.
Pour en savoir plus sur les conseils pour la Colombie, c’est par ici.
Cuba
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Seuls des secteurs pr\u00e9cis sont class\u00e9s comme\u00a0des r\u00e9gions o\u00f9 il est recommand\u00e9 de prendre des mesures de s\u00e9curit\u00e9 normales. Gouvernement du Canada
Malgré les menaces de l'Administration Trump, Ottawa n'a pas changé ses conseils pour Cuba.
Toutefois, les pénuries de produits de première nécessité, comme la nourriture, les médicaments et le carburant, ainsi que les nombreuses coupures de courant prolongées poussent le Canada a classé l'île au niveau 2 des échelons de risque.
Pour l’instant, seules quelques zones sont considérées comme sûres, avec un niveau 1 indiquant des précautions normales. Cela inclut notamment l’archipel Jardines del Rey, où se trouvent Cayo Santa Maria, Cayo Guillermo et Cayo Coco, ainsi que la péninsule de Varadero, des destinations populaires auprès des Québécois et des Québécoises.
Pour en savoir plus sur les conseils pour Cuba, c’est par ici.