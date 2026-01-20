Trump partage une photo où le Canada est visiblement menacé et Internet s'enflamme

Les internautes ne mâchent VRAIMENT pas leurs mots à l'endroit du président américain! 🇺🇸

Donald Trump

Le président américain, Donald Trump, a partagé une photo où le Canada est annexé aux États-Unis.

The White House | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Avec les nombreuses attaques verbales des États-Unis à l’endroit du Groenland, peut-être croyais-tu que le Canada était enfin épargné par les frasques de Donald Trump. Or, pas du tout. Le président américain a partagé une image à saveur expansionniste montrant une carte de l’Amérique du Nord où la nation de l’érable ne fait qu’un avec le pays de l’Oncle Sam, présentée comme le 51e État.

Sur cette image, relayée en pleine nuit ce mardi 20 janvier sur le réseau Truth Social, on voit Donald Trump dans le Bureau ovale, flanqué d’une carte où le drapeau américain recouvre non seulement les États-Unis, mais aussi le Canada, le Venezuela et le Groenland. Tout indique qu’il s’agit d’une image altérée.

Cuba ne semble pas épargné, même si la qualité de l'image ne permet pas de le confirmer.

Toujours en matinée, le résident de la Maison-Blanche a publié une deuxième photo, cette fois-ci, mettant en scène sa personne qui plante un drapeau en sol groenlandais, un « territoire américain établi en 2026 », le tout accompagné du vice-président américain J.D. Vance et du secrétaire d'État Marco Rubio.


Dans les deux cas, aucune description ni commentaire n’accompagne les photos.

Rappelons que Donald Trump répète depuis les dernières semaines qu'il souhaite voir le Groenland, territoire indépendant danois, être annexé aux États-Unis, pour une question de « sécurité nationale ».

Les internautes ont leurs mots à dire

Sur les réseaux sociaux, force est de constater que des citoyens et citoyennes du Monde, dont des Canadiens et des Canadiennes, n'ont pas apprécié les récentes publications incendiaires du président américain.

Sur le réseau X, une personne a carrément traité Donald Trump de « sociopathe décomplexé » (brazen sociopath en anglais).


« MOTHERF*CKER! En tant que Canadien, laissez-moi être parfaitement clair : on n’a jamais demandé ça, on n’en veut pas et on ne sera jamais votre quête impériale secondaire, pouvait-on lire dans une publication. Maintenant, fu*k off. »

C'est comme ça que des guerres mondiales commencent », peut-on également lire, en anglais.

Cet article est une adaptation de « Trump just shared a photo depicting Canada as US territory & people are furious », publié sur MTL Blog

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

